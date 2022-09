Roberto García: "La seguridad de la vicepresidenta tuvo un grado de ineficiencia que no se vio en muchos años"

El reconocido conductor televisivo, Roberto García, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "hay mucha gente que quiere politizar esta situación del atentado". También destacó que "ni el propio Gobierno sabe cómo proceder". "La seguridad de la vicepresidenta tuvo un grado de ineficiencia que no se vio en muchos años", enfatizó.

¿Creés que va a tener consecuencias electorales el atentado a la vicepresidenta?

Hablar sobre lo que puede ocurrir frente a este tipo de situaciones es medio temerario. El apuñalamiento a Bolsonaro le dio una característica que no tenía hasta ese momento, siendo una especie de víctima. Además estaba más cerca de la definición del proceso electoral. Acá, para una gran parte de la sociedad, Cristina Kirchner ya es una víctima. En este caso, se podría incrementar la victimización.

Hay que estar alerta a lo que puede pasar en los próximos días porque hay mucha gente que quiere politizar esta situación del atentado, inclusive, sin fundamentos, y ni el propio Gobierno sabe cómo proceder. La seguridad de la vicepresidenta tuvo un grado de ineficiencia que no se vio en muchos años. Julio César debía estar más protegido que Cristina.

Tenemos el ejemplo de Raúl Alfonsín en Argentina, que tuvo dos atentados, y el oficialismo perdió las elecciones.

Lo que estamos atravesando es esta nube de versiones sobre el atentado, si fue fabricado, si es cierto, todo lo que rodea a episodios de estas características. Suponiendo que fue armado, si vos sos la persona a la que se quiere favorecer, fingiendo un atentado, y te dicen que van a gatillarte con una pistola pero la bala no va a salir, me parece que no aceptás eso.

Pero un dato importante en todo esto es la realidad de la ineficiencia, la torpeza y la ignorancia argentina y del Estado, no solo por los organismos que están alrededor de la vicepresidenta, sino también de los custodios que la miran a ella y no al agresor. Hasta en la cancha de fútbol miran a la tribuna en vez del partido.

Es sorprendente la ineficiencia y la falta de rigor. Esto le corresponde al comisario que hace 10 años está con Cristina, a su responsable, al encargado de seguridad y al Ministro. Uno puede pensar lo que quiera de Aníbal Fernández, pero por lo menos es una persona que sabe hablar. Es un horror cómo la Argentina tira la plata, un espanto.

¿Cómo pueden llegar a interpretarse las vallas que puso Horacio Rodríguez Larreta? ¿Lo van a tomar como un elemento que motivó la polarización y la violencia?

Lo que más me inquietó de todo ese tema es la aparición de Juan Grabois, que dijo que la custodia de Cristina Kirchner tiene que ser privada. El gobierno de Cristina, según este personaje, no puede custodiarla, y lo tiene que hacer su propia guardia.

Desde el punto de vista de las normas de seguridad, que la vicepresidenta pueda tener un revolver en la frente parece absolutamente ridículo.

Además en un país de 50 millones de habitantes, gente así hay en todas partes. Esto no lo digo para disminuir la gravedad del episodio, pero son situaciones que se ven en todos los países y ya han ocurrido. Citabas los dos casos de Alfonsín, está el de Juan Pablo II y el de Shinzo Abe en Japón, por nombrar algunos ejemplos.

