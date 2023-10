San Lorenzo empató con Platense y Tigre volvió a perder

En una nueva jornada de la Copa de la Liga, Román Iucht analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), los partidos de este jueves correspondientes a la fecha número 10.

San Lorenzo empató 1-1 con Platense, quien dominaba el partido hasta el último minuto, momento en el que Adam Bareiro hizo su aparición.

Como ha sido la tónica en los últimos partidos, especialmente en el caso de San Lorenzo, el paraguayo ha convertido cinco de los últimos seis goles para el equipo.

Después de un triunfo en la primera fecha contra Lanús, San Lorenzo lleva nueve partidos sin ganar.

Es cierto que de esos nueve, siete han terminado en empates y solamente dos en derrotas. Sin embargo, en el fútbol actual, donde la victoria te otorga tres puntos, los empates, especialmente de manera consecutiva, disminuyen las posibilidades de clasificación.

Por ejemplo, para San Lorenzo, el enfoque de los seguidores del equipo se dirige hacia la Copa Argentina, donde enfrentará a Defensa y Justicia en las semifinales.

Aunque es un logro significativo, se nota que el equipo, bajo la dirección de Rubén Darío Insua, ha superado las expectativas, y ahora está lidiando con el desgaste y la falta de recambio.

Insua ha tenido que hacer malabares con el plantel actual, y cuando algunos jugadores disminuyen su rendimiento, el equipo no cuenta con un recambio a la altura de las circunstancias.

Por su parte, Platense, con este empate, prácticamente se asegura su permanencia en la primera división del fútbol argentino, alejándose 10 puntos de Colón, que actualmente se encuentra en la zona de descenso, con 12 puntos por disputarse.

En cambio, Tigre, el equipo dirigido por Lucas Pusineri, enfrentó otra derrota al perder 2-1 contra Lanús.

La situación del equipo de Victoria es realmente complicada. Desde la llegada de Pusineri, han ganado su primer partido contra Boca en la Bombonera, pero después no han logrado resultados positivos.

El entrenador declaró: "Debemos afrontar la situación y trabajar para superarla. No me esconderé ni estableceré plazos. Sabemos que el martes enfrentaremos un ambiente hostil, pero desde mi parte, asumo la responsabilidad por el compromiso que he asumido".

Tanto Tigre como San Lorenzo comparten la dificultad de ganar partidos y ven cómo las posibilidades de clasificar para la etapa final de la Copa de la Liga se desvanecen, especialmente en el caso de Tigre. Para San Lorenzo, sería necesario un verdadero milagro.

El presente del equipo de Boedo no es el mejor, y Insua lo expresó de la siguiente manera: "Creo que mi equipo, en líneas generales, jugó bien tanto en el primer como en el segundo tiempo. Tuvimos el dominio casi exclusivo del juego contra Platense". Agregó el director técnico: "A pesar de esto, no estamos conformes con el empate. Cuando ganas, estás contento, y lamentablemente, no hemos podido hacerlo".

El "Tomba" sigue siendo la gran revelación

Por otro lado, los seguidores de Godoy Cruz están celebrando, ya que el equipo ha logrado una destacada victoria, esta vez contra Newell's en el Parque de la Independencia.

Godoy Cruz y Belgrano son las grandes revelaciones del campeonato y lideran la Zona B de la Copa de la Liga.

El Tomba se ubica en la primera posición de su grupo y en la tercera posición de la tabla general, a tan solo 3 puntos de Talleres, asegurándose un lugar en la próxima Copa Libertadores de América.

