Vicepresidente, ¿problema o solución?

"En América Latina, en particular, ha habido un gran grado de conflictividad en el cargo de vicepresidente a lo largo de los años. Por ejemplo, en el caso de Brasil hay dos vicepresidentes importantes: José Sarney, quien firmó el Mercosur junto con Alfonsín, era un vicepresidente, ya que el presidente electo Tancredo Neves había fallecido poco después de haber asumido ese cargo", explicó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 21 de septiembre.

Asimismo, el último presidente de Brasil, Michel Temer, era el vicepresidente de Dilma Rousseff.

En un caso más cercano, quien preside Perú, Dina Boluarte, era la vicepresidente de Pedro Castillo, que a los 17 meses de asumir una Asamblea Legislativa ordenó su terminación en el cargo.

Jamil Mahuad, presidente de Ecuador que llevó adelante la dolarización, dos semanas después de aplicarla fue sustituido por su vicepresidente.

Sobre el origen de la Vicepresidencia como institución, Camila Perochena, doctora en Historia por la UBA explicó que “la institución de la Vicepresidencia es un híbrido, porque no es completamente ni del Poder Ejecutivo ni el Legislativo, así que puede o no representar un conflicto o ser potencialmente muy complicado para el presidente”.

Como institución, tiene su origen en la Constitución estadounidense para garantizar la sucesión automática del mandatario. Como otros mecanismos, fue incorporado por la gran mayoría de las Constituciones latinoamericanas.

Durante décadas, los vicepresidentes en América pasaron sin pena ni gloria y su nombre no era recordado, salvo que la salida del presidente actuante los catapultara al centro de la escena. Sin embargo, la figura cobró cada vez más relevancia y hoy se constituye como un actor definitorio de muchos de los procesos políticos en la región.

Vicepresidentes protagonistas en Argentina

En la historia de nuestro país hay varios vicepresidentes que han tenido roles centrales en momentos históricos.

Carlos Pellegrini fue el undécimo presidente de la Nación Argentina por ser el vicepresidente en ejercicio en 1890, cuando asumió la presidencia del país como consecuencia de la renuncia de Miguel Juárez Celman, quien renunció tras los sucesos conocidos como Revolución del Parque. Pellegrini gobernó hasta completar el mandato en 1892.

Ramón Castillo, vicepresidente de Roberto Marcelino Ortiz, también llegó al poder por sucesión. Tenían una relación tensa, Castillo era un conservador del Partido Demócrata Nacional y Ortiz era un radical antipersonalista y hubo diferencias porque este último quería terminar con las prácticas fraudulentas.

Tiempo después Ortiz enfermó gravemente de diabetes y pidió licencia en junio de 1940. Castillo asumió la presidencia el 30 de junio de 1942 para completar el mandato.

Julio Cobos, vicepresidente y protagonista crucial del conflicto con el campo en 2008

Alejandro Gómez fue vicepresidente de Arturo Frondizi, quien renunció cuando se conocieron los contratos petroleros con las empresas estadounidenses, algo en lo que Gómez y el propio Frondizi estaban en desacuerdo. Gómez entendió que la firma de esos tratados era una traición al programa de la UCR intransigente.

Carlos "Chacho" Álvarez, vicepresidente de Fernando De La Rúa renunció de su cargo el 6 de octubre del 2000, luego de que se mantuviera al frente de la SIDE y de otros puestos a funcionarios presuntamente involucrados en casos de sobornos. Se podría decir que su renuncia fue el comienzo del fin de la Alianza.

Julio Cobos, el vicepresidente radical de Cristina Kirchner, pasó a la historia por su “voto no positivo” ante la resolución 125 de incremento de retenciones al campo para la soja y otros productos. El voto del Vicepresidente, que es a la vez el presidente del Senado, en momentos de empate vale doble y le permitió el triunfo a la oposición y a la Mesa de Enlace.

Conflictos entre presidentes y vicepresidentes en el mundo

Donald Trump y Mike Spence son un ejemplo de conflicto entre un presidente y su vicepresidente en Estados Unidos. La tensión entre ambos fue durante los 4 años de mandato pero el choque entre los dos funcionarios se desarrolló al momento de la finalización de su mandato, cuando Joe Biden ganó la elección y Trump no reconoció el resultado pero Spence sí.

En ese momento, Trump atacó públicamente a Spence y dijo: “No tuvo el coraje para proteger nuestro país y la Constitución”. Luego, cuando los seguidores del empresario tomaron el capitolio, algunos cantaron “cuelguen a Spence”.

Perú: Castillo dio un autogolpe, fue destituido y juró la vicepresidenta

Por su parte, Pedro Castillo y Dina Boluarte son otro ejemplo de conflicto entre un presidente y su vice en Perú. Si bien el conflicto político en este país trasciende a los principales mandatarios, también los involucra.

Castillo asumió el poder en una alianza con Boluarte, sin embargo, cuando la oposición definió destituirlo y meterlo preso, Boluarte no lo defendió y asumió su cargo. Al día de la fecha, Castillo continúa en la cárcel.

Perfil de los candidatos a vicepresidentes en Argentina

Agustín “Chivo” Rossi

Santafecino, de 63 años, ingeniero civil y peronista. Tiene una larga trayectoria política: fue concejal de Rosario en la década de los 80, en los 90 se dedicó a la actividad privada y, con el kirchnerismo, volvió a la política como diputado nacional, ministro de Defensa, director de la Agencia de Inteligencia y jefe de Gabinete. Es padre de 4 hijos y abuelo.

Luis Petri

Mendocino, abogado y radical. Tiene 46 años. Fue diputado provincial y nacional y candidato a gobernador de Mendoza. En el 2021 fue excluido de las listas mendocinas pero en el 2023 enfrentó a Alfredo Cornejo en las internas de la UCR.

Victoria Villarruel

Es diputada nacional desde el 2021, cargo que asumió ese año por primera vez. Es abogada y tiene 48 años. Es hija, sobrina y nieta de militares. Reivindica la dictadura y se opone al aborto y al matrimonio igualitario. Desde su juventud es activista por el reconocimiento del accionar militar durante la última dictadura.

Nicolás del Caño

Fue dos veces diputado nacional por la provincia de Mendoza. Militante del partido trotskista PTS. Comenzó su activismo político en la Universidad de Córdoba cuando estudiaba sociología.

Florencio Randazzo

Oriundo de Chivilcoy, es contador y tiene 59 años. Fue ministro durante el gobierno de Cristina Fernandez. Además, previamente, fue diputado y funcionario de la provincia de Buenos Aires. Después del 2015, rompió con el kirchnerismo y desde entonces es un férreo opositor.

Momentos destacados del debate de los candidatos a vicepresidentes

Luis Petri, segundo de Patricia Bullrich, le dijo a Villarruel que “en mi barrio a los que no presentan proyectos le dicen ñoquis y eso sos después de 20 meses de no haber presentado ningún proyecto de Seguridad”.

Ante este reclamo la diputada respondió que los proyectos están en la página del Congreso. “Si no los leíste no es mi problema. Además, los tuyos no me importan”, agregó ante la insistencia de Petri de mostrarle los suyos.

Por su parte, Agustín Rossi resaltó que no se sabe de qué trabajó antes las candidata de Javier Milei. “Nosotros estamos hace tiempo en la función pública, en cambio ella es la primera vez que tiene un trabajo declarado”. De esta manera, y entre una vocinglería casi inaudible, apareció el debate acerca de los argentinos que trabajan informalmente. “No estigmatices a los que tuvimos trabajos informales”, se defendió Villarruel cuando la acusaron de evasora.

Luego Rossi, en un mano a mano con ella, la inculpó de una reivindicación de los militares y de haberse juntado con ellos en más de una ocasión. Victoria Villarruel, por su parte, se limitó a responder que se reunió con varios militares para escribir un libro.

Y agregó que también se juntó con Montoneros para que le contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. “Lo que hice fue legal y para conocer una historia que yo no viví de boca de sus protagonistas, me caigan bien o no”. Después de ese descargo, el compañero de fórmula de Sergio Massa sostuvo que no le creía nada. “Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia”.

Posteriormente, Luis Petri cruzó a Nicolás del Caño y lo calificó de ser “la dama de compañía del kirchnerismo” cuando el candidato de izquierda le espetó que “sometiste al país al FMI”.

Finalmente, en uno de los debates más corteses que se vivieron en la jornada, Villarruel le respondió a Randazzo porqué proponen cerrar el CONICET: ”Tienen que estudiar realmente las ciencias duras y cosas que le van a dar relevancia al país. Investigar el ano de Batman no es ciencia”.

Encuesta final sobre el debate de vices

En la votación virtual en la plataforma de TN sobre ¿Quién crees que ganó el debate de vicepresidentes?, resultó ganadora Victoria Villarruel con el 52 % de los votos (267.919 votos), segundo quedó Luis Petri 26% (37.496 votos) y tercero Agustín Rossi 16% (86.706 votos). Últimos quedaron Nicolás del Caño y Florencio Randazzo con 3% cada uno.

