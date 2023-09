Este miércoles por la noche tuvo lugar el debate de candidatos a vicepresidente, que dio lugar a fuertes cruces entre Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza; Agustín Rossi, de Unión por la Patria; Nicolás del Caño, por el Frente de Izquierda; Luis Petri, de Juntos por el Cambio y Florencio Randazzo, de Hacemos por nuestro País.

En ese contexto, Diana Mondino, la candidata que encabeza la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires en la boleta del candidato a presidente libertario, logró llevarse unos instantes de atención por un llamativo furcio.

"Perdón, no quiero interrumpir...¿Qué tal Diana? estamos en vivo", la abordó un periodista de TN que se le acercó con la intención de entrevistarla. Tras el saludo, la economista se negó a dar declaraciones y sin pensarlo, dijo : "No, no, hoy la noche es de Patricia".

Rápidamente,se corrigió, hizo un gesto con la mano intentando restarle importancia a su llamativa equivocación y aclaró: "De Victoria".

La primera candidata en la lista de diputados por CABA detrás de Javier Milei estuvo presente en el canal como integrante de una comitiva que incluyó a sus pares Marcela Pagano y Alberto Benegas Lynch, y a Carolina Píparo, la aspirante a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Picante cruce entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel: "Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia"

En redes sociales los usuarios no la perdonaron y en pocos minutos el breve fragmento de video comenzó a hacerse viral, acompañado de diferentes bromas sobre el furcio cometido por Mondino y algunas fotos del año pasado en las que se la ve junto a la exministra de Seguridad.

"Diana Mondino tiró la fija para octubre"; "La traicionó el subconsciente"; "Ella quería integrar el equipo de Pato, pero parece que pesó más el cargo que le ofreció #LaLocuraTransa" y "El inconsciente, que cosa maravillosa", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer tras el llamativo acto fallido.

AS.

LT.