Måneskin hizo vibrar el Movistar Arena con su Rush World Tour y un tributo a Soda Stereo

Måneskin, la banda formada en Roma en 2016 que deja en claro que el rock no ha muerto, pisó por segunda vez la Argentina. Esta vez, en medio de su "Rush! World Tour", enloqueció a grandes y jóvenes con clásicos de su repertorio y algunas de sus canciones nuevas. Además, brindó un sentido tributo a Soda Stereo, que la gente siguió en todo momento hasta quedarse sin voz.

“Muchas veces nuestras canciones hablan de sexo, hablan de drogas... pero a nosotros también nos gusta hablar de aquel amor... De música ligera”, expresó Damiano David a la mitad del concierto. El cantante y el guitarrista, Thomas Raggi, desaparecieron del escenario principal por unos momentos hasta aparecer en una mini plataforma ubicada en el campo trasero.

Allí, interpretaron el icónico tema del trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charly Alberti, como lo había hecho el año pasado Coldplay. La agrupación italiana, compuesta por David, Raggi, la bajista Victoria De Angelis y el baterista Ethan Torchio, se preocupó en esta gira de interpretar alguna canción significativa en cada país que visitaron.

Por ejemplo, en México hicieron "Ella baila sola", de Peso Pluma, y en Chile eligieron "Tu falta de querer", de Mon Laferte.

El cuarteto hizo su aparición sobre el escenario del Movistar Arena, luego de un show de apertura a cargo de PACIFICA, el dúo de rock argentino integrado por Inés Adam y Martina Nintzel. El público, que siguió el dress code y vestía con ropa negra y transparente o remeras con las frases "I wanna be your slave" y "Zitti e Buoni" -temas paradigmáticos de la banda-, desbordaba el estadio y esperaba una buena dosis de rock.

El potente y crudo sonido de “Don't Wanna Sleep” tomó por sorpresa a los presentes mientras las siluetas de los italianos se movían detrás de una cortina roja que cayó y generó la explosión de la gente. Luego continuaron con "Gossip”, lanzado este año junto al guitarrista Tom Morello, de Rage Against The Machine, y siguieron con "Zitti e Buoni", con la que ganaron la edición 2021 de Eurovisión, el festival de la canción europea.

"Llegaron los tanos, llegó la bachicha", expresó inmediatamente Damiano, que habló en español con el público en casi todo momento, mezclando algunas palabras en italiano e inglés.

A pesar de enfocarse en "Rush", Måneskin no privó a sus fans de sus hits de trabajos anteriores, como "Beggin'", el cover de The Four Seasons que los lanzó a la fama. "Dicen que estamos cansados de tocar esta canción pero no es así, porque es una p*** locura", exclamó el vocalista.

El inicio del show de Måneskin

Incansables sobre el escenario, cerraron ese segmento anunciando que el 10 de Noviembre sale la Deluxe Edition “Rush Are You Coming?” y entonaron “Gasoline”, uno de los temas de su último disco, que los encontró tocando rodeados por llamas.

Tras una pequeña pausa para prepararse, Damiano y Thomas desplegaron la sorpresa e interpretaron “De Música Ligera”, detalle que el público supo apreciar cantando de principio a fin en el show producido por DF Entertainment.

Acto seguido, Victoria y Ethan comenzaron a tocar en el escenario y tras la llegada de sus compañeros volvieron a su característico sonido rockero con su hit en italiano “Mammamia”. Luego, hicieron gala de su versatilidad cuando la voz ronca de Damiano interpretó “Humble”, al realizar una versión rockera del hit del rapero Kendrick Lamar.

Sobre el final, sonaron “In Nome Del Padre” y “Kool Kids”, y se guardaron otros dos temas después de que lloviera un masivo pedido de 'una más, una más': “The Loneliest” y “I Wanna Be Your Slave”. La banda se lució al milímetro con el potencial de un show diseñado para el estadio, utilizando varios espacios del mismo, y el público argentino coreó cada canción, demostrando que no solo conocen las letras en inglés, sino también las italianas.

