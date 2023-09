Gabriel Mariotto y Guillermo Moreno casi se agarran a trompadas en vivo

Guillermo Moreno y Gabriel Mariotto supieron ser dos figuras que convivieron kirchnerismo, pero ayer se cruzaron en vivo y casi terminan a las trompadas. El exsecretario de Comercio acusó al exvicegobernador bonaerense de haber acompañado “este gobierno que fracasó”, y le reprochó que su espacio político “puso ministros”.

Tras analizar el éxito de los libertarios en las elecciones primarias (PASO), el exsecretario de Comercio, señaló al gobierno actual como responsable del crecimiento de La Libertad Avanza. Además, acusó a Gabriel Mariotto, de haber estado involucrado en esta gestión.

"Dice un montón de argumentos que confunden el análisis, como confundió hace 4 años y sigue acompañando un Gobierno que fracasó", señaló Moreno sobre Mariotto.

Rápidamente, el exvicegobernador bonaerense le respondió: "¿Adónde? ¿Adónde? ¿Qué decís? A vos no te acompañé, ¿Cómo voy a acompañar esa locura que iniciaste?". Y agregó: "Yo no estoy con este Gobierno ¿Cómo te lo tengo que decir?".

Moreno y Mariotto, en los años que se mostraban eufóricos juntos

Gabriel Mariotto: "Cualquier peronista es mejor que un opositor"

"Estás votándolo", le retrucó Moreno, y Mariotto le contestó: " Lo voy a votar porque no voy a votar a Milei como vas a votarlo vos ¿Qué querés, flaco? No lo voy a votar a Milei Que me digas que soy de este Gobierno es el peor insulto que me podes dar".

Muy enérgico, Moreno se acercó y lo cruzó a los gritos: "Vos estabas en este Gobierno y vos estuviste con este Gobierno. Tu gente puso ministros, vos sos culpable".

