El ex candidato a presidente, Guillermo Moreno, aseveró que "Milei es una revolución como la de Lenin en Rusia". Además, cómo resolver el problema económico para que el oficialismo sea competitivo en octubre y su voto para las elecciones generales, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría su balance de las elecciones porque, al no estar usted compitiendo en las generales, tiene la distancia suficiente y la cercanía adecuada para hacerlo con la mayor objetividad posible...

En las últimas charlas que tuvimos habíamos dicho que el oficialismo tendría una mala elección, que es lo que pasó. Pero es cierto y hay que reconocer que ninguno tenía la certeza de que el verdugo sería el que fue. Uno podía pensar que era Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, pero no estaba en los planes que Javier Milei sacara un 30% o más.

La realidad es que estamos en presencia de un proceso que podemos caracterizar como revolucionario. Una revolución es cuando se transforma desde sus raíces, no sólo las estructuras productivas, sino las de pensamiento, y es lo que está ocurriendo con Milei.

Él, en su discurso triunfal, que rescato que haya sido escrito de puño y letra, tuvo definiciones muy osadas. La principal es que la búsqueda de la justicia social, por parte de un gobierno, es injusta, es decir, que es parte del mal.

Esto cambia de raíz la conformación de la sociedad argentina en los últimos 70 u 80 años, e incluso podríamos decir (siendo benevolente) desde la Revolución del Parque a la actualidad, que eso es del siglo XIX.

Con lo cual, es que desde ahí se deviene lo que es la propuesta de reorganizar el peronismo, esta convocatoria que hacemos a que el peronismo (a lo largo y ancho del país) se vuelva a poner en marcha.

Lo hago yo, con un humilde mensaje verbal, después de una reunión que tuve con Malena Galmarini, lo hacen algunos gobernadores (como es el caso de Gildo Insfrán), pero según tengo información esto es algo que empieza a perfilarse en la dirigencia del peronismo, algo que puede ser muy bueno.

Es cierto que el verdugo que todas las encuestas indicaban era otro, y que el oficialismo hizo su peor elección. Pero, al mismo tiempo, ¿no lo dejó con más chances de pelear el ingreso al balotaje?

Al no ser el verdugo una organización estructurada como sería JxC, al quedar solo a un punto de diferencia, ¿no le permite a Sergio Massa tener expectativas todavía?

Esa lectura es dentro del sistema, entonces, no estaríamos hablando de revolución. En todo caso, lo que deberíamos reflexionar es si estamos o no frente a una revolución y un cambio de sistema.

Cuando Macri le gana Daniel Scioli no hay ninguna revolución y cuando Alberto Fernández vence a Macri tampoco. Cuando el que triunfa afirma que la justicia socia es injusta, estamos ante una revolución.

Por lo tanto, la evaluación que hago del resultado electoral no es en el marco del sistema. Me empieza a tener sin cuidado si estás a dos o tres puntos, porque eso es dentro del sistema. Mi evaluación es que desde el '73 que no estábamos frente a una instancia pre-revolucionaria.

Me gustaría que definiera, un “acordatio termini” le pido, a qué se refiere cuando dice "revolución" (del latín, revolutio), que es la acción o el efecto de provocar un cambio radical y dar vuelta de un lado a otro...

Al principio dije que va a cambiar no solamente la estructura productiva de Argentina, sino la de pensamiento. Cuando Lenin consiguió la Revolución de Octubre cambió la estructura de pensamiento del pueblo ruso, e inmediatamente comenzó la contrarrevolución, por eso el Ejército Blanco. Milei es una revolución como la de Lenin en Rusia.

¿Cree que realmente la gente que votó a Milei coincide con lo que él dice?

La gente no, Milei. Tampoco cuando Lenin consiguió ser triunfante fue porque el pueblo ruso era comunista. Sí era una sociedad ortodoxa, pero era religiosa.

En líneas generales, los pueblos no siguen las ideas, sino que posteriormente las absorben y siguen a líderes...

Muy bien, por eso digo que estamos frente a un proceso revolucionario, en donde tiene la legitimidad del voto, pero la estructura de pensamiento de Milei vulnera las más puras tradiciones del pueblo argentino.

¿Eso no le hace sospechar que, finalmente, por eso mismo la gente cuando lo escuche más terminará descubriendo que hay diferencias entre lo que dice y hace?

Si el peronismo sale a la cancha. Por eso es tan importante, al margen del candidato, que fue lo que conversé con Galmarini. Lo relevante no es el candidato, sino si el peronismo es capaz de estructurarse con su doctrina que permee la política.

Por ejemplo, la primera política que tiene que permear dentro de una semana, a más tardar, es que hay que revertir esta escalada precios que hubo, producto de la devaluación y la suba de la tasa de interés. Ningún economista peronista puede sentarse en una mesa donde la hipótesis de trabajo, tras las elecciones, es devaluar y subir las tasa de interés, sabiendo que es perjudica al poder adquisitivo de los salarios o de los ingresos populares.

Fue un mamarracho lo que hicieron. Es obvio que en esa mesa no privaba ninguna de las conceptualizaciones peronistas. No hay ningún economista peronista que pueda recomendar esa medida, y los conozco a todos.

Yo presidí la Comisión de Economía durante muchos años del peronismo, y de los que se sentaban en la mesa uno solo falleció, y era el economista de Daniel Scioli.

El economista de Massa, cuando me envía el suyo (que es Guillermo Nielsen), de ninguna manera hubiera avalado eso, salvo que haya cambiado en Arabia.

Casualmente, Nielsen es una de las personas que se indica que integrarían el equipo de un gobierno de Milei...

Salvo que haya cambiado, entonces. Conversé mucho con Milei y Diego Giacomini, en ese momento, cuando eran socios.

Entonces, recuerda el título del reportaje de Perfil de Nielsen, previo a que asumiera Alberto Fernández, que decía que Axel Kicillof era comunista. ¿Comparte eso?

Kicillof me dijo que era marxista, pero terminó siendo socialdemócrata. Los peronistas con los liberales y marxistas tenemos un diálogo, con los neoliberales y socialdemócratas es muy difícil porque es otro marco conceptual sobre la teoría del valor, que es algo muy técnico pero es muy difícil. Son las dos bibliotecas.

Nielsen participó en nuestro gobierno y en la década ganada, y fue un muy buen secretario de Finanzas y, básicamente, el que trabajó para el ordenamiento de la deuda.

Fue fundamental, era la mano derecha de Roberto Lavagna...

Claro, estaba en la mesa conmigo. Es obvio que cuando uno reflexiona siempre hay sesgos, pero no lo veo a Nielsen diciéndole a Massa "vas a recuperar votos devaluando y subiendo la tasa de interés".

Una hipótesis. Mauricio Macri recupera de las PASO a las generales, pierde por 17 puntos y culmina cayendo por 7, es decir, que recupera 10 puntos, por lo que ayer hablábamos con uno de los analistas, que es lo que se llama "el carro del perdedor".

En Argentina, la tendencia en las PASO fue que la gente se sumó al que perdió, es decir, que el que ganó quedó estratificado en eso como un techo, y el que perdió creció. La sociedad argentina tiene miedo, toma consciencia y se plantea. Por ejemplo, pasó con el kirchnerismo, por lo que Macri recuperó 10 puntos.

¿Es probable que una devaluación, con las características que sostienen el bolsillo de la gente sea, de alguna manera, un mensaje que asuste a los votantes de Milei y la idea sea "si ustedes lo que quieren es Milei, aquí tienen un anticipo de lo que podría ser lo que pasa con los mercados con la sola posibilidad de que este hombre pueda ser presidente" y que se logre generar miedo y mayor voto para el candidato contrario al que ganó las PASO?

Esa es una hipótesis más psicoanalítica que de la realidad. Volviendo a Macri y su recuperación de votos, lo que hizo fue decirle a las empresas que no paguen el IVA, que no paguen Ganancias ni los trabajadores ni las empresas, congeló las tarifas y los precios, es decir, trató de hacer todo lo que tenía que hacer en economía para recuperar votos.

Y en lo popular, de la mano de Miguel Ángel Pichetto, salieron a hacer actos por todos lados. Lo que estoy diciendo son realidades conducentes. Una persona dejó de pagar el IVA en su negocio porque él permitió legalmente que no lo pagáramos, se empezó a pagar 60 días el vencimiento de IVA. Por lo que cualquier gerente financiero fue, tocó la puerta del Presidente y le mencionó "mire el lugar que tenemos".

O las dos cosas...

Pero una fue realidad y están las normas ahí. Lo demás es una conjetura casi en el mundo de otra disciplina, que parecería ser psicología de masas.

Que es una que a nosotros nos gusta y usted nos aporta las realidades efectivas y conducentes, así que a lo mejor podemos hacer un mix...

Si ya la psicología, como disciplina, está en duda, imagínese la psicología de masas. Lo cual no digo que no la evaluemos.

Llámelo sociología, si le gusta más...

Está fuera de la sociología.

Simplemente la realidad de lo material...

Está fuera de la sociología también, está en el mundo de la psicología: teniendo el asado a $3.500 o $4.000, producto de esta devaluación y la suba de la tasa de interés, y que usted me diga que tiene más votos porque eso genera miedo.

"Mire lo que les va a pasar, van a tener el asado a $10.000", es muy raro porque el hambre aprieta hoy y eso no explicaría lo del cambio y la transformación tan violenta que quiere hacer Milei, que es un proceso revolucionario.

¿Por qué los peronistas salimos a organizarnos, si se puede? ¿Por Massa? No, porque en realidad se tiene que empezar a conformar la contrapropuesta a esta pretendida revolución, que no se tiene que llegar a cristalizar.

Imagínese que usted tiene que criar a su familia diciendo que la justicia social es injusta. Eso, en realidad, vulnera las más puras tradiciones de nuestro pueblo. Frente a esa situación es que salimos a decir que el candidato es el que hay, pero que empiecen a hacer peronismo.

Alejandro Gomel (AG): Evidentemente, entonces, Guillermo Moreno vota a Massa el 22 de octubre...

Si convoca al peronismo y empiezan a hacer políticas peronistas, sin ninguna duda. Si Massa sigue haciendo payasadas no lo voy a votar.

Es imposible votar al que deteriora conscientemente los salarios. Pero si dice que viene el peronismo, revierte la suba de precios, da una salida al pueblo, le cuenta cuál será el modelo peronista y explica cómo será la economía, el pueblo se ilusionará y ahí "otro gallo va a cantar".

AG: ¿Guillermo Michel puede contener la suba de precios?

Lo valoro mucho, es el funcionario más inteligente que tiene el área económica. Está muy formado, es contador, abogado y lo conozco bien, pero no es un hombre del mercado. Es alguien de la regulación y del control.

Para modificar los precios y tirar para atrás necesitás a alguien que entienda de las cadenas de comercialización, que haya estado ahí y gastado la suela, comprando y vendiendo. No es un problema de laboratorio, es un problema de conocimiento de las realidades. Por eso el Papa siempre dice que la realidad es infinitamente superior a la teoría.

El domingo por la noche, en un canal de televisión, estuve debatiendo con una militante libertaria, y en algún momento empecé a tener un silencio muy profundo, porque la dejaba hablar, y ella (desde un lado extraordinario) empezó a explicar que ellos venían a terminar con la pobreza y la indigencia, y que nosotros, los peronistas, éramos los culpables de eso.

Guardé silencio porque me di cuenta que ya habíamos ganado el debate, porque lo que dice Milei de que la justicia social es injusta, sus propios militantes estaban diciendo que lo votarían porque quieren terminar con la pobreza. Eso sería bienvenido, eso ya implica que los activos que puede tener Milei para hacer la revolución no son muchos y que si nos organizamos los peronistas y ponemos la doctrina arriba de la mesa, lo podemos dar vuelta.

Eso fue lo que hablé con Galmarini. Nuestra doctrina es muy superior a la escuela austríaca. Los economistas del peronismo tienen que discutir con Milei, no puede hacerlo Gabriel Rubinstein que casi es lo mismo. Por lo tanto, hay que poner la doctrina arriba de la mesa, como se hizo la década ganada.

Nuestra doctrina, comparada con la austriaca, desde el punto de vista económico, es inmensamente superior desde lo instrumental y, fundamentalmente, desde lo moral y ético.

Para eso se necesita el equipo arriba de la mesa, que no es Moreno. Pongo al mejor hombre que tenemos, que es Pablo Challú, y hay que traer a los demás y verán cómo esto lo damos vuelta rápidamente, pero también con instrumentos.

Lo primero es revertir la suba de la corrida escandalosa que hubo por una devaluación y la suba de tasa de interés, tras la elección.

Si eso se da vuelta y usted se da cuenta que la carne baja un 30%, el pueblo ya empieza a respirar y piensa "se puede. Mirá lo que es el peronismo, démosle otra oportunidad".

