Los videos: así fue la detención del periodista Ezequiel Guazzora en Merlo

Las Policía Federal detuvo al periodista con afinidades políticas con el kirchnerismo, Ezequiel Guazzora. Estaba prófugo debido a las acusaciones de abuso sexual a una menor de edad. Dos videos mostraron cómo fueron esos momentos.

Al grito de "¡Policía Federal!", los oficiales entraron a la casa, en la calle Carlos Tejedor al 1300, en Merlo, tras cercarla y forzar la puerta de acceso.

"Quédate ahí", se escucha exclamar a los agentes de policía que lograron la detención de Guazzora, quien había permanecido prófugo durante 67 días.

En las imágenes del operativo de allanamiento, autorizado por la jueza Laura Mariel Pinto del Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, se observa a un importante número policías reunidos en la entrada de la casa donde Guazzora estaba oculto.

Detuvieron a Ezequiel Guazzora, el periodista denunciado por abuso sexual de menores

Mientras el sonido de los ladridos de los perros del vecindario se escuchaba de fondo y las voces de los curiosos que observaban la acción policial, uno de los videos muestra a distancia de lo que ocurría en el patio delantero de la casa.

En el segundo video, se presenta al periodista, quien ya se encuentra esposado y sentado en un sillón de un cuerpo, mientras una oficial de policía le comunica su situación procesal, mientras Guazzora asiente con la cabeza.

"La detención de Carlos Ezequiel Guazzora, quien deberá ser trasladado a la sede de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina con el fin de posteriormente recibir la declaración indagatoria", se escucha decir a la policía.

Al momento de su detención, el prófugo presentaba un aspecto diferente al que se le conocía anteriormente: la cabeza rapada, la falta de barba y un evidente aumento de peso.

Ya prófugo, Ezequiel Guazzora había negado las acusaciones: "Es una persecución política"

El abuso de menores del que lo acusan

La causa contra el periodista se inició en 2022 y está bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 54.

El arrestado habría entablado relación con la madre de la menor durante un encuentro político, dado que la mujer trabajaba en el Ministerio de Producción y Trabajo. El periodista Guazzora le habría pagado 100 mil pesos por un "encuentro íntimo" con su hija, de 15 años. Este registro se encuentra en una trasferencia bancaria.

La víctima habría relatado en una entrevista en Cámara Gesell que el abuso sexual ocurrió en el departamento de Guazzora, ubicado en Neuquén al 1000, en el barrio de Caballito. Posteriormente, la mujer fue ingresada en una clínica psiquiátrica en Lomas de Zamora. Durante su internación, se habría puesto en contacto con la madre de otra paciente, a quien le confesó su experiencia de abuso.

La mujer se contactó con la organización Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT), quienes posteriormente presentaron la denuncia ante las autoridades judiciales.

Durante las elecciones PASO de agosto pasado, Guazzora no se presentó a votar y, se especula, alguien le habría informado que la Policía estaba tras su búsqueda. Una fuente judicial señaló: "No fue a votar y no volvió a la radio". Y agrego: "Ni siquiera regresó a su casa de Caballito. Sabe que lo están buscando".

LT