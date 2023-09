Se demoró 15 días en el pago del alquiler, el dueño le pegó con un arma y perdió un ojo

Un retraso de dos semanas en el pago del alquiler desencadenó una violenta agresión en la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba. El dueño del apartamento amenazó de muerte a su inquilino, le pegó un "culatazo" con un arma y como resultado de esto, la víctima perdió la visión de su ojo derecho.

El incidente, que se difundió rápidamente en las últimas horas, tuvo lugar el 21 de julio pasado. El agresor, identificado como Enrique Herrero, fue acusado de cometer delitos graves, incluyendo lesiones graves y amenazas. Sin embargo, hasta el momento, el hombre sigue siendo prófugo de la justicia.

“Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya”, relató Federico Zárate, el joven de 27 años agredido, en diálogo con Arriba Córdoba. También, señaló que el propietario había podido entrar al domicilio debido a que tenía una copia de la llave.

Según lo relatado por Zárate, durante ese momento, trató de alcanzar su teléfono móvil para grabar la situación. En ese instante, Herrero le dió un golpe con la culata del arma en el ojo, lo que resultó en una lesión grave que causó que su rostro quedara cubierto de sangre. ​ “Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dice que me iba a matar”, agregó.

En tanto, los gritos de la víctima alarmaron a los vecinos de la calle Sarmiento al 100, que llamaron a la policía y unos minutos más tarde una ambulancia trasladó de urgencia a Zárate Hospital Córdoba.

La víctima fue trasladada al Hospital Córdoba para ser operado de urgencia

“El golpe fue tan fuerte y profundo que la operación duró 4 horas y tuvieron que darle 26 puntos de sutura para poder reestructurarle el ojo. Desde el momento que llegamos, la doctora dijo que había perdido la visión”, detalló Marcelo, padre de Federico, en una entrevista con otro medio local.

La víctima tenía un contrato por seis meses en el departamento, de los cuales ya se habían cumplido tres. "Habíamos discutido porque me había atrasado un par de semanas con el pago. Pero jamás pensé que me iba a atacar así. Entró sacado al departamento, me quería matar. Me apuntó con el arma, me gritaba y me pegaba en el pecho buscando una reacción", explicó.

Además, Zárate indicó que cuando quiso volver al departamento le cambiaron la llave y sus pertenencias quedaron dentro.

De acuerdo a la información obtenida, Enrique Herrero, quien se dedica al comercio en la zona, se encuentra actualmente en búsqueda y captura. Durante el allanamiento a su residencia, las autoridades descubrieron múltiples armas de fuego y también incautaron su teléfono móvil.

