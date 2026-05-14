Decidir, o la arquitectura de un verbo que creíamos simple

Decidir. Lo decimos todo el día, con esa liviandad de las palabras gastadas. "Tengo que decidir qué hacemos con el local nuevo". "Hay que decidir si contratamos o aguantamos". "Decidí y avísenme". Lo repetimos tanto que perdimos de vista lo que realmente estamos diciendo. Porque decidir, en rigor, es tomar un camino en lugar de otro. Renunciar a algo. Cerrar puertas. Y eso supone, antes, algo menos evidente: poder ver qué puertas hay.

Elegir, o elegir entre lo que nos muestran

Hay una pregunta que debería hacerse más seguido en las oficinas de los dueños de empresa: ¿estoy eligiendo, o estoy optando entre las dos o tres opciones que alcanzo a ver?

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No es lo mismo. Elegir libremente requiere un mapa amplio del territorio. Optar es un gesto reducido: agarrar lo que hay sobre la mesa. Y los dueños de pequeñas y medianas empresas —especialmente en este país, especialmente ahora— suelen estar tan enfrascados en el día a día que no tienen tiempo de levantar la cabeza y mirar más allá.

Más allá, casi siempre, hay neblina. No porque no exista el camino, sino porque nadie lo iluminó. Y mientras tanto, se instala una sensación difusa, incómoda: la de estar perdiéndose algo. Esa sensación tiene causa. Y tiene tablero.

El tablero argentino de 2026

No hay decisiones en el vacío. Estas son algunas coordenadas del escenario sobre el que hoy juega una PyME argentina, según los últimos datos oficiales:

La inflación interanual se ubicó en 32,6% a marzo de 2026, con una suba mensual de 3,4%, según el INDEC. El FMI acaba de recortar su proyección de crecimiento del PBI argentino para este año a 3,5%, medio punto menos que su estimación de octubre. La tasa TAMAR de bancos privados para abril ronda el 26,8% nominal anual, con expectativa a la baja hacia fin de año según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA. El tipo de cambio mayorista promedia $1.420 por dólar en abril, con proyecciones cercanas a $1.700 para diciembre. El salario real muestra una recuperación lenta pero sostenida.

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Traducido al idioma de una PyME: la macro se estabilizó lo suficiente como para que los errores propios vuelvan a doler. Durante muchos años, la inflación tapó la ineficiencia. Ganar dinero era, para una parte importante del empresariado, más una consecuencia de la nominalidad que del mérito de la gestión. Hoy ese colchón se achicó. Y lo que antes se compensaba solo, aparece desnudo en los números.

Lo dice con precisión Marina Dal Poggetto en el último Informe Económico Mensual del IAE Business School: "el principal riesgo ya no es la macroeconomía, sino la inercia organizacional". Esa frase, que en otros tiempos habría sonado académica, hoy describe con crudeza el desafío concreto de miles de empresas.

Cómo decide una PyME norteamericana

Hay una diferencia de fondo entre el modo en que decide, en promedio, un dueño de PyME argentino y uno estadounidense. Y no se explica, como suele creerse, por acceso a capital. Se explica por método.

La PyME norteamericana promedio convive con algunos hábitos que entre nosotros son excepción. Decide con datos, no con sensación. Utiliza marcos de trabajo concretos —Analisis FODA, Balanced Scorecard, OKRs, SMART— no por obsesión procedimental, sino porque sabe que los procesos de decisión anclados en el estado de ánimo del dueño no escalan. Perdón por las palabras en inglés, la traducción no aporta, usen Google. O mejor una IA.

Una investigación de McKinsey, consultora top 4, citada frecuentemente en la literatura de Harvard Business Review, estima que las organizaciones con estrategias basadas en datos tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes y seis veces más de retenerlos. Ya se, en Argentina no contamos con ese dato. Sería casi imposible medirlo. Pero siganme, aunque sea un momento, para tomar de esto algún aprendizaje.

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Planifica con horizonte. Revisa su plan de negocio cada año, no cada crisis. Contrasta su desempeño contra benchmarks sectoriales. Sabe cómo le va a su rubro en promedio, y cómo le va a su empresa respecto de ese promedio.

Acepta el marco, discute la ejecución. Asume que la macro es un dato, no una batalla personal. Y entonces pone la energía gerencial en lo que sí controla: procesos internos, productividad, experiencia del cliente, coordinación entre áreas.

Democratiza la información. Los mandos medios tienen acceso a tableros en tiempo real. No es que al dueño le reporten cada semana: dueño y gerencia miran los mismos indicadores al mismo tiempo.

La PyME argentina, en cambio, suele decidir con tres insumos que no son producto de la mala fe sino del contexto: la intuición del dueño, la experiencia pasada de ese mismo dueño y el grupo de WhatsApp con dos o tres colegas del rubro. Es comprensible. Es también caro.

El problema no es económico. Es de arquitectura.

Cuando uno observa de cerca a una PyME argentina, la pregunta "¿cómo decidís?" abre una conversación reveladora. Las respuestas típicas son tres: "Cuando veo que las cosas se complican, meto mano". "Tengo buen ojo; veinte años en el rubro no se los saca nadie". "Lo que hay que hacer es obvio; no necesito análisis para eso".

Ninguna de esas tres respuestas es falsa. El problema es que ninguna alcanza cuando la empresa superó cierta escala. El ojo del dueño, que fue un activo invalorable cuando la empresa tenía ocho empleados, se convierte en cuello de botella cuando tiene ochenta. Y la experiencia pasada, que era brújula en un contexto estable, se vuelve trampa en uno que cambió.

Lo que está en juego no es la capacidad del dueño. Es la arquitectura de la decisión: quién decide qué, con qué información, en qué momento, con qué criterio, con qué frecuencia. Eso se diseña. Y se practica.

Profesionalizar es aprender a decidir mejor

Cuando se habla de profesionalizar una empresa, buena parte de los empresarios entiende "implementar un sistema nuevo", "contratar un gerente externo" o "hacer un organigrama". Todo eso puede estar incluido, pero no es el corazón del asunto.

El corazón es otra cosa: construir la capacidad de la empresa de tomar buenas decisiones sin que todas pasen por la cabeza del dueño. Eso requiere cuatro cosas, en este orden:

Primero, información confiable y a tiempo. No reportes prolijos a fin de mes, sino datos operativos diarios, con responsables claros de producirlos y consumirlos.

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Segundo, criterios explícitos. Qué define una buena decisión en compras, en ventas, en contratación, en precios. Escritos, compartidos, revisados.

Tercero, alcance de delegación definido. Qué puede resolver cada mando medio sin consultar; qué escala inevitablemente al dueño. Esa línea, hoy borrosa en casi todas las PyMEs, es la diferencia entre un equipo empoderado y uno paralizado.

Cuarto, rituales de revisión. Espacios donde se evalúa qué se decidió bien, qué se decidió mal y qué se aprendió. Sin eso, las decisiones se olvidan y los errores se repiten.

La verdad, aunque incomode

Volvamos al principio. Decidir es elegir un camino en lugar de otro. Pero esa definición supone algo que casi nunca se revisa: que quien decide esté en condiciones de ver el mapa completo.

Ahí se juega la profesionalización. No en grandes gestos estratégicos, sino en el hábito cotidiano de levantar la cabeza, dejar de pelearse con la operación y preguntarse —con honestidad, sin relato propio— si la empresa está decidiendo con información o está optando entre lo que alcanza a ver.

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El tablero argentino de 2026 ya no permite demasiados márgenes para decidir mal. La inflación dejó de tapar. Las tasas están bajando, sí, pero el crédito no arregla una empresa mal gestionada: la endeuda más rápido. Y mientras tanto, las PyMEs de otros países —incluidas muchas a las que mirábamos por encima del hombro— siguen aprendiendo a decidir mejor, con método, humildad y datos.

La buena noticia es que no hace falta un equipo de analistas ni un MBA en Harvard. Hace falta empezar. Un indicador. Una reunión semanal. Una decisión delegada con criterio escrito. Un paso, y otro, y otro.

Porque nunca es triste la verdad, como cantaba Serrat: lo que no tiene es remedio. Y la verdad, en la mayoría de las empresas que acompañamos, es que deciden mucho mejor de lo que creen en algunas áreas, y mucho peor de lo que admiten en otras. Nombrarla es el primer paso para cambiarla. Decidir bien, al final, no es un momento épico. Es una arquitectura. Y, sobre todo, es un hábito.

(*) Ingeniera industrial y CEO de PCH, consultora especializada en la profesionalización de PYMEs.