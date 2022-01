¿Funcionan los autotest de covid-19?

Como es de común conocimiento, la ANMAT dio aprobación a cuatro marcas de autotest que se venderán en nuestro país. El objetivo es generar una herramienta más de contención ante el avance de la nueva ola de covid-19, con contagios diarios de a cientos de miles y una curva que por el momento no para de crecer.

Esta medida podría evitar significativamente que la gente se movilice a un centro de testeo y contagie a más personas. Sin embargo, aún se presenta mucho desconocimiento respecto de cuándo y de qué manera usar este método de detección.

Al igual que los test nasales profesionales, en este caso se utiliza el hisopo estéril para la toma de la muestra, que es provisto en el propio envase. En una nariz limpia, se debe introducir la cabeza del hisopo en la cavidad nasal (solamente unos 2 cm), se lo gira frotándolo contra las paredes nasales unas 5 veces, se retira el hisopo y se repite en el otro orificio.

Se introduce el hisopo con la muestra recogida de ambas cavidades nasales en un tubo, que también viene con el test. Este tubo tiene el líquido para extraer las partículas virales. Hay que frotar la cabeza del hisopo sumergido contra el fondo y sus paredes para asegurar una buena extracción de las partículas virales. Comúnmente, el tubo trae un capuchón en la parte inferior, el cual, al sacarlo, permite sembrar la muestra en formas de gotas sobre el cassette del test (4 o 5 gotas dependiendo del test).

Se esperan 15 minutos para visualizar las rayas que dirán el resultado. Hay dos que podrían ser visibles: una con la letra T (de testeo) y otra con C (de control). Esta última debe aparecer siempre para que el test sea válido. Si aparecen dos rayas entre los primeros 15 a 30 minutos, significa que el examen es positivo para SARS-CoV-2 y, por lo tanto, la persona tiene covid-19. No se debe analizar resultados posteriores a los 30 minutos. De resultar “no válido” el test (cuando no aparece la raya C), se debe esperar unas 4 horas para volver a tomar la muestra y repetir un nuevo test.

Es importante que se tenga en claro que el test está pensado para identificar los casos positivos de personas con síntomas compatibles con covid-19. Y no para quienes quieren descartar estar contagiados por haber tenido un contacto estrecho.

Si el resultado da negativo, significa que la persona es “negativo sin clasificar”. Cabe aclarar que este resultado no es válido para viajar o, como se nombró, en caso de haber sido contacto estrecho. Para esos casos debe realizarse una PCR.

Muchos se preguntan cuál es la diferencia entre el autotest y el examen de PCR. Ambos toman muestras de la persona para capturar las partículas virales. Pero su principal distinción está en que la prueba de PCR tiene una instancia de amplificación de la muestra, por lo que tiene más sensibilidad para detectar un caso de contagio muy naciente o muy posterior cuando las concentraciones de particulares virales son más bajas.

Es muy importante que, para dar seguimiento epidemiológico a la pandemia, las personas que se hagan un autotest informen el resultado a la farmacia donde lo compraron para que desde allí vuelquen el resultado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud: si el caso es positivo, se sumará al conteo cotidiano.

Ante estos picos de pandemia es fundamental saber aprovechar este tipo de herramientas para utilizarlas apropiadamente. Lo mismo sucede con las vacunas que, gracias a su aplicación masiva a nivel nacional, se está achicando la curva de fallecidos. Y si bien los autotest funcionan, es crucial seguir cuidándose de manera responsable.

*Docente de la carrera de Bioingeniería del ITBA.