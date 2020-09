Una oportunidad en tiempos de crisis

José Montoya*

En tiempos de crisis es bueno ocuparse de temas de la economía familiar.

¿En qué puede invertir una persona promedio que no cuenta con gran capital para generar ingresos extras, en tiempos de crisis? Dejando fuera las opciones especulativas surgen:

*Plazo fijo: con tasas que van desde el 20 al 40% anual, parece prometedor prestar el dinero a la institución bancaria. Desventaja: La inflación está siempre por arriba de las tasas de interés que puede pagar cualquier plazo fijo.

*Comprar Dólares: Nos permite no perder poder adquisitivo. Desventaja: No existe ganancia real. Es útil para conservar el valor de los ahorros, pero conservar no es igual a ganar.

*Acciones: Con un buen asesor podrías ingresar a una cartera conservadora donde los ahorros no corran riesgo, y quizás alcanzar una rentabilidad del 30 al 40% anual. Desventaja: Muy pocos salen victoriosos de esta odisea. Ni los expertos más sofisticados pueden predecir el comportamiento de una acción.

Un proyecto o negocio propio puede ser la mejor opción para generar dinero real. Amazon, Google, Facebook, Microsoft, iniciaron con menos de 1.000 USD. Quizás no logremos semejante nivel de éxito, pero podemos aprender y replicar sus cualidades en nuestro negocio.

Para eso es necesario:

*Poseer un alto grado de ambición.

*Formarse en estrategias de ventas y finanzas personales.

*Establecer metas altas, por sobre el común de las personas.

*Trabajar más que el promedio de la gente.

*Desarrollar una habilidad. Ser excelentes y destacarse en su rubro.

*No aceptar un “NO” como respuesta.

*Poder continuar pese a la falta de apoyo y recursos iniciales.

Si tenés dudas sobre lanzarse al mundo de los negocios, lo entiendo. Pasé 10 años de empleado mal pagado a la espera de un ascenso miserable cada año. Sin tener conocimientos empresariales, me asocié a una empresa con un modelo de negocio exitoso, que me permitió sólo distribuir sus servicios sin mayores compromisos. No requiere gran capital inicial, pues no se elabora el producto y se lo compra a medida que se lo vende. No se necesitan empleados ni estructuras, y se puede operar desde un celular. Estas empresas representan una gran oportunidad para los tiempos que vivimos.

*Empresario y asesor. Autor del bestseller Libertad Financiera.