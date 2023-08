La logística, un factor crucial para la industria automotriz 

La industria automotriz se enfrenta a constantes desafíos en la logística de transporte, y uno de los mayores es la necesidad de cubrir envíos urgentes que se dan periódicamente.

En muchas ocasiones, las empresas de autopartes necesitan movilizar sus productos de manera rápida para cumplir con los plazos de entrega, lo que puede ser complejo debido a una serie de obstáculos.

La falta de insumos se agrava por la implementación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ha generado que el 76% de las empresas hayan recibido menos del 25% de los materiales solicitados.

La entidad consultó qué porcentaje de SIRA solicitadas obtuvieron su aprobación en los últimos meses y el resultado fue que apenas el 24% obtuvo más de un cuarto del monto requerido.

Ésta situación, de nula previsión, genera una mayor demanda de servicios logísticos en el país. Esto se debe a que si a una empresa se le dificulta acceder a ciertos materiales debido a las trabas para importar, requerirá de una respuesta más eficiente por parte del servicio logístico.

En la mayoría de los casos, estos materiales son dirigidos por los mismos clientes, que definen la lista de insumos, qué comprar y a qué proveedor, por lo que la falta de ellos genera retrasos en la producción con riesgos de faltante y pérdidas económicas significativas.

En este contexto, la necesidad de transportar materiales de forma urgente y eficiente aumenta, ya que la falta de los mismos genera problemas para cumplir con los plazos de entrega y satisfacer a la demanda del mercado.

De hecho, una de las principales dificultades es la falta de disponibilidad de los transportistas. En muchos casos, sus servicios están reservados con anticipación, lo que hace que sea difícil conseguir un traslado de urgencia.

La mayoría de las veces, las empresas recurren a las agencias de fletes de la zona, o buscan en internet alguna camioneta disponible que los pueda cubrir. Esta práctica común en la industria, tiene muchos inconvenientes, ya que es muy difícil encontrar el tipo de vehículo que la empresa necesita (tamaño, año-modelo, etc), y se tiene que atener a la camioneta que está disponible únicamente.

Los horarios, tanto de atención como de servicio, también son un escollo a superar. Por otro lado, estos vehículos no cuentan –en la mayoría de los casos-, con la documentación requerida para poder ingresar a las plantas industriales (VTV, Ruta, Linti, póliza de seguros de Accidentes Personales), el personal no suele contar con la capacitación mínima para el manejo de los productos y la documentación que acompaña la mercadería (que es tan importante como los productos en sí mismos).

A esto se le agrega la dificultad en la forma de pago exigida por estos proveedores casuales que siempre requieren pago de contado, lo cual no es un proceso estándar en la industria, y menos para proveedores no registrados como tales. Por último, en cuanto a las tarifas, no hay ningún tipo de previsión de los valores a pagar, depende de cada proveedor de forma unilateral.

Esto puede ser problemático para las empresas de autopartes, ya que la necesidad de transporte de urgencia es una situación común en la industria, lo que hace que el costo adicional se acumule rápidamente.

En síntesis, hay una demanda de servicios de logística no planificada, en el sector de autopartes, por incidencia de la limitación a las importaciones, y otros factores, que requiere de respuestas previsibles, transparentes y de disponibilidad de unidades, para facilitar la concreción de esas decisiones de último momento, producto del contexto complejo.



