Malvinas y los proyectos que marcan el pulso en el Senado

Continuando con la nota anterior, sobre la agenda malvinera en el Congreso Nacional, toca analizar al Honorable Senado de la Nación.

Aquí encontramos 29 proyectos con estado parlamentario, donde solamente cinco son de Ley. Las temáticas van en sintonía con muchos de los presentados en la Cámara de Diputados. Es importante resaltar que la cantidad menor responde lógicamente a que la composición de la cámara alta es de sólo 72 miembros contra los 257 de la baja.

En cuanto a los proyectos menores, los de declaración, comunicación (esta categoría no la tiene Diputados) y resolución, encontramos:

Declarar de interés la publicación Crónicas desde Malvinas: lo que dicen las islas más allá del conflicto, de Luciano Barroso en un medio digital; el estreno del documental Malvinas, en cuerpo y alma; o el circuito histórico-cultural Malvinas: historia y memoria en Chubut; o un beneplácito por la primera peregrinación de veteranos de guerra a la Basílica de Luján.

No faltan los proyectos que desean adherir al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra y de interés las vigilias a realizarse en Ituzaingó, Corrientes, como en Río Grande, Tierra del Fuego; o conmemorar a los caídos y sobrevivientes de la tripulación del Crucero General Belgrano.

También varios que conmemoran el 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

Sumamos aquí la intención de crear una comisión exclusiva en el Senado para control, seguimiento y estrategia sobre la cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Con respecto a cuestiones británicas, hay rechazos al impulso para desarrollar la producción de salmón a gran escala en las Islas y un pedido de informes sobre el tránsito del patrullero HMS Medway de la armada británica durante su desplazamiento desde las Islas hacia Punta Arenas, Chile.

Histórico alegato en las Naciones Unidas

Un beneplácito por el mensaje de Milei por ratificar el reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las Islas, los espacios marítimos e insulares; o repudios a las declaraciones del diputado chileno Javier Olivares Avendaño, respecto de la soberanía sobre las Islas y el Estrecho de Magallanes (además de un pedido de adopción de medidas diplomáticas).

En el ámbito local, un repudio a las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores Quirno.

También el pedido de informes sobre los decretos 867 y 868 de este año como sobre las declaraciones post cadena nacional del Presidente respecto a la Base Naval Integrada de Ushuaia y las actividades no autorizadas en los espacios marítimos correspondientes.

Respecto a las cinco leyes que mencionamos al principio, contamos con instituir el 6 de noviembre como el día nacional de la rememoración del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas; o el 26 de agosto como día nacional del veterano y caídos indígenas en la Guerra; o la obligatoriedad de la silueta del mapa de las Islas en la indumentaria oficial deportiva en competencias nacionales e internacionales; y dos que desean crear una comisión bicameral permanente de la cuestión.

El pulso del Senado es idéntico al de Diputados. La cantidad es menor, claro, y menos variada su paleta de cuestiones.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo domina hoy la agenda pública con respecto a la causa Malvinas, y es que presentó el rimbombante proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” que tendrá tratamiento inicial en Diputados y actualiza leyes relativas a Malvinas y defensa.

Allí se procura dotar al país de un marco normativo integral nacional para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales y estratégicos, y el fortalecimiento de las capacidades frente a cualquier amenaza.

El objetivo es su aprobación inminente a sabiendas de que es un tema que poco puede generar rechazos en los distintos espacios políticos.

* Lic. Ciencia Política (UBA) y especialista en estudios políticos (UBA); Jefe despacho parlamentario en el Congreso

