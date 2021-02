Crisis de la escolaridad tradicional

Ivan Illich y Paulo Freire en 1970 afirmaron que “la escuela actual no enseña a pensar ni a convivir”. Y, desde esa época hasta hoy no encontramos cambios radicales en el método de enseñanza y sus problemas. Hay una crisis de la escolarización tradicional que no es solamente por la pandemia. El gobierno argentino teme pagar un alto costo político si no empiezan las clases. Además, las escuelas están siendo rehenes de variados intereses. ¿Cuáles serían los costos de vidas, enfermedades y aprendizajes si comienzan las clases cuando hay altísimos contagios en el país? Y además, cuando los testeos son menos de los que deberían de ser.

¡Los chicos tienen que aprender! ¡Los chicos necesitan estar con otros chicos! ¡Los chicos en las escuelas tendrán protocolos! ¡Los criterios de protocolo van a variar! Como esas frases encontramos muchas más. Pero, ¿realmente hay quienes creen que los protocolos en las escuelas van a tener un resultado positivo? ¿o que es indispensable la escuela en estos momentos para aprender y hacer buen uso de ello?

No, no lo creo, en la calle veo a los chicos sin respetar los protocolos. Si los mayores no tienen idea de las cadenas de contagio, menos la van a tener los niños. ¿Qué sucede en las casas de los alumnos? Hay miles de oportunidades para que ellos aprendan sin necesidad de clases presenciales. Sobre todo, en la época actual con todas las herramientas que tenemos. En estos momentos tenemos la oportunidad de clases virtuales o en formato homeschooling. Desde la Revolución Francesa, se impuso la noción de la educación como un derecho y comenzó a considerarse un asunto de Estado. Los colegios son y han sido instituciones formadoras de conocimiento. Esto es válido siempre y cuando las enseñanzas sean aprovechadas adecuadamente y los educadores tengan la flexibilidad para enseñar a los distintos caracteres y personalidades de los alumnos, creando el clima necesario para ello. Se ha demostrado que los niños que juegan están desarrollando estrategias y conocimientos. No solo es útil, sino que es necesario. En los juegos de computadoras, a pesar de tener muchos detractores, se han visto resultados de aprendizaje increíbles. Aprenden a forjar vínculos, a compartir y resolver conflictos de la forma más entretenida.

En la modalidad Homeschooling y en las clases virtuales: los estudiantes no están expuestos a situaciones de peligro en lugares públicos, hay un seguimiento del aprendizaje por parte de los padres, encontramos pedagogía con alto grado de personalización, horarios flexibles para profesores y alumnos, avances del aprendizaje en menores tiempos, ahorro de gastos de transporte y alimentación, acceso a Centros de Educación lejanos o internacionales, más tiempo compartido con la familia , menos distracción del alumno, además de que se pueden presentar trabajos más creativos con la ayuda de la tecnología. No tendrán peleas, ni instalaciones en mal estado, o consumo de estupefacientes y alcohol, no tendrán problemas de demasiados cupos, o costos de traslados, ni paro de educadores, o peligros en áreas públicas, o contagios, discriminación, bullying, agresiones, malas compañías o peligro de raptos como ha sucedido varias veces. Contamos con más de diez millones de alumnos en el país entre Primaria y Secundaria. En Educación Superior tenemos cuatro millones de alumnos. El 50 % de los alumnos de la Facultad fracasan en el primer año en la Argentina, en la Escuela Secundaria fracasan el 40% de ellos.

Famosos de la historia que nunca tuvieron un post grado o licenciatura o estudios completos han encontrado el mejor camino para sus vidas, sin seguir los estipulados por las sociedades. Según Jorge Luis Borges, los 4 años que pasó en una escuela pública fueron traumáticos, sufrió burlas de sus compañeros y solamente aprendió algunas palabras en lunfardo y estrategias para pasar desapercibido. Muchos de los más famosos y destacados personajes de la historia han desarrollado sus facultades sin la base de la correspondiente educación. Han sido autodidactas. Albert Einstein fue un pésimo escolar, de niño tenía problemas para aprender, en la primaria los profesores decían que era infeliz y siempre estaba soñando, así que comenzó a estudiar en casa hasta que entró al Politécnico de Zurich. Ray Bradbury, advirtió que una educación universitaria no era necesaria para ser escritor, que él “vivía” en la biblioteca y se “graduó” de ella a los 28 años.

Encontramos casos casi iguales en Roberto Bolaño, Stanley Kubrick, Quentin Tarantino. Muchos de ellos declararon que nunca aprendieron de cine, pero pasaban largas horas viendo películas.". Frank Zappa, por su experiencia no creía en el sistema educativo y dijo "Abandona la escuela antes de que se pudra tu mente por exponerla a nuestro mediocre sistema educativo. ¡Olvídate del título y ve a una biblioteca! Algunos de ustedes parecen robots plásticos a quienes le dicen qué leer.” Leonardo Da Vinci no necesitó acudir a la escuela, aprendía con la práctica lo mismo que Arquímedes. Thomas Edison, se aburría en la escuela, su madre lo instó a estudiar desde casa. Agatha Christie , famosa autora de novelas policiales, nunca asistió a la escuela. Bill Gates, Steve Jobs, y Mark Zuckerberg nunca terminaron la Universidad entre muchos otros millonarios, que no dejaron la carrera para estudiar menos, sino para estudiar más sobre lo que les interesaba. José Martí, héroe cubano dijo: “no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí, la libertad de estudiar lo que más le gusta.”

Respecto a las zonas más carenciadas, debería ser prioridad de las autoridades proveerles salones vecinales con internet y pantallas para el estudio correspondiente, incluido idiomas extranjeros y protocolos seguros.

¿Es realmente tan grave la demora en comenzar las clases presenciales ante el contexto actual? Cuando existen tantas formas de educación actuales y tantas que podrían crearse, es extraño no ver las variadas posibilidades que tenemos para educar.