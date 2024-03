Mejores soportes facilitan el aprendizaje

Sin dudas, esta nueva generación de materiales promueve el acceso a una educación de calidad, Con el comienzo de las clases, las instituciones educativas dan inicio a procesos de aprendizaje significativos, especialmente para las infancias con diagnósticos de desarrollo complejo, dificultades visuales, motrices y/o de neurodesarrollo en general, que requieren estrategias innovadoras y recursos confiables para acompañar e incentivar la construcción de conocimientos de manera inclusiva.

Es fundamental que toda la comunidad educativa conozca acerca de las fortalezas y debilidades de cada diagnóstico en particular para saber acompañar a cada estudiante. A partir de comprender la modalidad de aprendizaje y los facilitadores, se establecen diferentes ajustes que, en principio y en su gran mayoría, sólo son metodológicos.

Si bien es verdad que han habido cambios en el paradigma de trabajo y por ende una evolución en el diagnóstico de pautas de desarrollo, se pueden mejorar aún más las estrategias, herramientas y materiales escolares, desde nivel inicial.

Hoy en día los pediatras ya alertan a los padres sobre comportamientos esperados para cada edad, y se otorgan distintas herramientas de acompañamiento para aquellos que no cuentan con recursos, para hacer seguimiento y brindar contención. Asimismo, un gran porcentaje de escuelas cuentan con equipos de orientación escolar que pueden alertar a los padres y solicitar una evaluación formal, de ser necesario.

Educación Inclusiva: una realidad posible | Noticias

Al inicio de la escolarización, una de las grandes preocupaciones de las familias son los útiles escolares. ¿Son todos iguales? No, no lo son. Antiguamente, los docentes y las familias se encargaban de armar el material de apoyo a mano; no había una solución en el mercado. Hoy contamos con una serie de materiales disponibles para quienes los necesitan, diseñados con el objetivo de lograr una inclusión efectiva, minimizando barreras físicas, sensoriales, cognitivas y -por supuesto- culturales.

Estos productos son de papel blanco mate, con renglones y cuadrículas más intensos, gruesos y distanciados. Es destacable el impacto que tienen emocionalmente en las familias de los chicos y chicas que los usan, sobre todo cuando lo hacen desde una edad tan temprana. Paso a paso, escalón por escalón, van consolidando aprendizajes que les sirven de base para nuevos desafíos. La lectoescritura no es una actividad natural, sino que necesita de práctica y de un adulto que auspicie de zona de desarrollo próximo, es decir que facilite y oriente las actividades.

Que existan productos que trabajan a favor de la inclusión dentro de las aulas para garantizar que las infancias accedan a un aprendizaje con igualdad de oportunidades, visibilice y ayude a sensibilizar sobre la idea de que todos aprendemos de diferentes maneras y en distintos tiempos es un gran aporte a la construcción de diversidad, equidad e igualdad en los espacios de aprendizaje. No hay dos alumnos iguales, porque no hay dos personas iguales.

*Licenciada en Psicopedagogía Clínica, asesora para el desarrollo de la línea Aula Universal (Rivadavia).