Ni brutalismo ni nuevo orden, sólo escaramuzas de una batalla cultural

En dos publicaciones sumamente interesantes, una de Luciana Vázquez titulada Los peligros de la imposición cultural de Milei, (La Nación), y otra de Mario Riorda, El brutalismo comunicativo de Milei, (La Revista Anfibia), se plantean desde distintas ópticas varios puntos en común de análisis con preocupación sobre la personalidad y performance del actual presidente.



Sin ánimo de confrontar pero si con intención de sumar al debate, si debo afirmar que encuentro en títulos y contenidos mucho trabajo bien desarrollado pero con un exceso de dramatismo que por momentos no se condicen con la realidad, o si en algún caso se dieran, nada nuevo estaríamos viendo al respecto en materia de evaluación de las presidencias más potentes que se dieron desde el 83 a esta parte.



Por un lado Luciana Vázquez conjetura si la una nueva normalidad y si el cambio de sentido común no bastaron la batalla cultural se da en todos los campos. Nunca, entiendo yo, Milei pensó en otra cosa que el cambio desde lo cívico-económico hasta político. No hay medias tintas y seguir conjeturando si fue tanteando y escalando por momentos es no entender la figura presidencial. Desde su perspectiva también va por todo.



Por tanto, el va por todo es un objetivo de lejano cumplimiento y que no obedece sólo a su decisionismo, la sociedad debe legitimar esas prácticas pero a la vez volverse hábito e instituciones de la misma. Eso aún no ocurre. En el mejor de los casos hay escaramuzas de la pretendida batalla cultural y aún se da en los medios de comunicación y la política pero la sociedad no ha cambiado prácticamente nada en su perspectiva. Incluso, los actores sociales que adhieren a Milei aún son reactivos, no proactivos a ese ideal libertario.

La batalla cultural tiene, entre varias otras, una clara meta que es el combate a la corrupción y este apartado, no ha visto aún cambios significativos, como tampoco aún está en marcha la implementación de programas de seguridad efectivos. Si el corazón, sólo late en clave económica no late aún en el ritmo cardíaco del combate a la corrupción y la inseguridad.



Sí, el gran peligro que Vázquez, nos recuerda y es de extenso debate, es que si fracasa su gestión sería parte destacada de los libros de historia como un nuevo hito pendular en materia política y económica.



Finalmente, la fatal arrogancia de Hayek, para no seguir perdiendo tiempo, es una condición de todos los presidentes, y si hablamos de los Argentinos, aún más con un régimen hiperpresidencialista.



Por el lado de Mario Riorda, excelente análisis sin dudas, la conceptualización creo que se encuentra en un punto que excede a la realidad. Concuerdo y defino del mismo modo a la comunicación como de estilo enérgico, crudo y áspero, pero no pasa de una serie de exabruptos. Que quedaría para regímenes con perfiles y presidentes autocráticos si Milei fuera un brutalista. Lo brutal es violento e irracional y este no sería el caso.

En todo caso podemos no estar de acuerdo, no comprender su conceptualización y perspectiva y puede no gustarnos sus formas pero con mejores modales Cristina Fernández de Kirchner ha sido más violenta e irracional, constitucionalmente hablando, en muchas decisiones si miramos hacia atrás. Incluso, hemos hablado en más de una ocasión, por este medio también, del Cri-stalin-ismo, como su instancia aspiracional de mayor grado de hiper presidencialismo que chocó de frente contra el Poder Judicial.



En el mismo sentido, reafirmo que el híper presidencialismo e híper personalismo, es producto en buena medida de condiciones propias y del régimen pero también son respuestas a la rosca cínica política que reacciona ante cambios de 180 grados.



No es esperable otra reacción de quienes pueden perder privilegios ni es esperable otra reacción de quién busca un cambio tan profundo.



Si no fuera esa su acción, hoy estaríamos ante un nuevo fracaso en la gobernabilidad y una nueva asamblea legislativa. Esto no justifica cualquier cosa de parte del primer mandatario pero siempre mirando la Constitución Nacional, no estamos ante hechos nuevos o extraordinarios, a la fecha. Quizás, más adelante nuevos hechos y actos si puedan dar lugar a que hablemos verdaderamente de un brutalismo.



Otro punto a destacar es que es cierto que la comunicación de Milei es producida. Más bien, como hemos dicho en más de una ocasión desde la figura de De La Rúa, y en particular con Cristina Fernández de Kirchner en sus épocas de crisis y campaña política, inauguraron la época de lo que denominamos la Postproducción Política y Milei es un actor consecuente con ello.



La Postproducción Política de la comunicación busca controlar y mitigar efectos no queridos mejorando los objetivos a comunicar para las audiencias específicas. No importa la verdad sino la construcción de mi versión de los hechos y lo audiovisual es clave en este sentido. Se post produce -avance técnico desde los 90 en adelante- y así se ajusta la realidad a mi verdad política para convencer a quién no tiene información o no puede cotejar si es verdad lo que consume.



Finalmente, sobre lo planteado respecto de la verdad privatizada, lejos estamos de eso. Hoy, estamos justamente sin verdad y en debate a corazón abierto. Hay miles de versiones, muchas nuevas dado que se han re introducido conceptos y escuelas político-económicas, se han introducido nuevas escuelas político – económicas, y se resisten a desaparecer otras en boga durante más de una década y vigentes hasta hace tres meses. Hoy es franco el debate y la lucha por la verdad.



Siguiendo otros puntos que marca Riorda, y para dejar en claro que no todo es blanco de un lado y negro del otro, que hay cínicos por doquier y la rosca política más rancia vive gracias a ellos. Pero también están los clínicos y estos, como lo hemos dicho en más de una ocasión, es la gran grieta intelectual y política argenta: cínicos vs. clínicos a la hora de justificar políticas públicas. Los clínicos son aquellos que más nos hacen falta a la hora de justificar razonadamente y con perspectiva empática las políticas de fondo.



Por todo lo anterior, sin dejar de lado los aportes de Vázquez y de Riorda, los cuales considero muy importantes a la hora de acrecentar masa crítica y reflexiva, también es claro que son análisis que dejan al descubierto el desconocimiento de la perspectiva liberal y libertaria. Están más cerca de evaluar la personalidad, propiamente, que la ideología puesta en marcha y sus claroscuros.



Y que es abierta la lucha política cuando se plantea una batalla cultural que también debe ser considerada permanente. Ya no sólo, parafraseando, es una campaña permanente, es también una batalla permanente ante la posibilidad de la reacción que, desde la perspectiva de Milei, vuelva el pasado que entiende ha hecho de la Argentina un país del tercer mundo.



Como bien los han marcado los mejores politólogos, lo agonal y la administración del conflicto con tendencia a la paz social, hace a la democracia un valor que mantiene viva la pluralidad y el cambio constante de estilos de vida. El liberalismo, y más aún el republicanismo, lo entienden clave a este punto pero para ello siempre la representación y los sistemas de contrapesos y controles recíprocos deben funcionar para no precipitar monopolios o autocracias.



Por esto, la batalla cultural es necesaria, y lo que ello demanda es no bajar ni claudicar nunca ante la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y el valor del individuo y su estilo de vida frente a cualquier colectivismo o facción. Por esto, es claro que aún la sociedad no cambió ni muchos analistas cambiaron su perspectiva, y sólo vivimos en un momento o estadío de escaramuzas y exabruptos de todo lo anteriormente planteado. Lo liberal, sigue siendo un tema nuevo, de nicho o extraordinario para la rutina política argentina. Si se quiere, el viejo orden aún se mantiene y el brutalismo se vive en feudos como Formosa.