Coronavirus en Argentina y los argentinos

por Tito Hubert

Estoy preocupado por la liviandad con la que algunos compatriotas se están tomando el tema del coronavirus en Argentina. Si bien el gobierno ha tomado medidas rápidas y contundentes, la sociedad todavía no ha reaccionado ante el peligro al que estamos expuestos con el Covid-19. Si no hay una reacción colectiva y exhaustiva de la sociedad en su conjunto podemos terminar como Italia en sólo 3 semanas!, con cuarentena forzada y el sistema de salud colapsado.

Pandemia: estado de necesidad y deuda pública externa

Mi nombre es Tito Hubert y vivo en Seattle donde el coronavirus está en un estado de propagación avanzado siendo la ciudad con el mayor número de infectados y muertes en EEUU. Los lunes es mi noche para juntarse con amigos a tomar unas cervezas en un bar, pero ayer fue distinto: manejamos con nuestros amigos a un estacionamiento, estacionamos uno al lado del otro y tomamos nuestra cerveza viéndonos la cara pero en nuestros respectivos autos a puertas cerradas haciendo teleconferencia por Whatsapp. Esta es nuestra realidad que parece una pesadilla de una película de ciencia ficción. Junto a mi familia estamos viviendo en cuarentena desde hace 10 días sin contacto con otra gente. Mi mujer y yo estamos trabajando desde casa, mis hijas están en casa porque los colegios están cerrados. Las universidades están cerradas, no hay actividades religiosas (por ejemplo la Iglesia Católica canceló todas las misas en la región). Restaurantes y bares están cerrados, las agrupaciones de muchas personas están prohibidas, y el Ejército empezó a salir a las calles el pasado fin de semana. Esto se viene en Argentina (y en el mundo), y se viene muy rápido. Escribo 5 puntos sobre por qué el futuro es altamente predecible, y que podemos hacer para mitigar el impacto de lo inevitable:

1. En 3 semanas Argentina puede estar en la situación que Italia está viviendo hoy. Esto no viene de una bola de cristal, este futuro es altamente predecible usando matemáticas basadas en la evolución del coronavirus en otros países. Argentina está recién en el principio de la curva, pero ya está manifestando el mismo comportamiento exponencial que en todos los otros países. Distintos países evolucionan más rápido que otros en cuanto a contagios dependiendo de qué tan rápido se implementen políticas gubernamentales y que tan rápido la sociedad reaccione. A fin de mes Argentina puede tener entre 5,000 casos, si nos comportamos como Alemania, o +23.000 casos si nos comportamos como Italia. La realidad va a estar en un punto intermedio entre estas 2 proyecciones. (Referencia: el sistema de salud de Italia ya empezó a colapsar con 15000 casos confirmados, y al 17/03 tiene 31,000). La conclusión primaria es que vamos hacia un escenario muy negativo. La pregunta es qué tan negativo. Esto va a depender de si nos vamos a comportar como los italianos o como los alemanes.

Coronavirus, Alberto Fernández y una postal política que pasará a la historia

2. Sabemos lo que pasa cuando el sistema de salud colapsa: Pasó en China,está pasando en Italia y probablemente en España. En Italia ya hay cuarentena en todo el país, las calles están vacías y el número de infectados es tan alto que los hospitales están aplicando medicina de guerra. No hay camas ni espacio en los hospitales para todos los enfermos. Hay carpas afuera de los hospitales y los médicos tienen que tomar decisiones sobre quién vive y quién se muere a medida que nuevos casos llegan al hospital.

3. También sabemos lo que ocurre cuando la enfermedad se contiene: China tiene menos de 50 nuevos casos diarios (ayer tuvo 1 solo caso autóctono creo, el resto importados). China con 1.380 millones de habitantes y a pesar de ser el país donde empezó todo, ahora tiene menos de 50 contagios por día. Lograron esto básicamente teniendo a 700 millones de personas en arresto domiciliario. Las tácticas empleadas por los chinos son teóricamente repudiables y no replicables, pero es una prueba que conteniendo el contacto social la enfermedad se muere.

#FakeNews y el COVID19: bombardeo en redes y la pseudoinformación

4. El virus ESTÁ circulando en Argentina y probablemente hayan +1000 casos dando vuelta: este es un cálculo simple dados los 2 muertos reportados, 79 casos de contagio oficiales (al 17/3) y un período de incubación de 2 a 3 semanas desde el contagio hasta la manifestación de síntomas que permitan ser diagnosticado. Estos miles de infectados están difundiendo el virus rápidamente sin saberlo. El virus se está transmitiendo sin control cuando los infectados toman mate con alguien, cuando van a trabajar y abren la puerta de la oficina, cuando tosen en el colectivo o cuando saludan a alguien con un beso. Está confirmado que esto está pasando en muchas provincias del país y probablemente el virus ya se expandió nacionalmente.

5. Es inevitable el hecho de que el Covid-19 se viene fuerte. El objetivo ahora es demorar y mitigar: La pandemia se viene a nivel global y va a tener un impacto muy negativo en toda la sociedad. El objetivo ahora es demorar el pico del impacto para que el sistema de salud pueda adaptarse lo mejor posible, y para darle tiempo a los científicos a que desarrollen medicamentos, y ojalá una cura.

Coronavirus: ¿un tema de salud o de defensa?

Acciones individuales para actuar AHORA: distanciamiento social proactivo e higiene

El distanciamiento social puede ser extremo o moderado. Uno puede restringir el 100% del contacto social con otros, o puede ser selectivo en cuanto a disminuir contacto de alto riesgo y bajo valor. Uno tiene que ver todas las actividades que hace y tratar de reemplazar las de alto contacto social por actividades equivalentes de bajo contacto. El cambio no tiene que ser extremo e inmediato (por ejemplo, hay gente que tiene que seguir trabajando para que la economía no colapse). Pero como sociedad debemos intentar reducir las interacciones con otra gente en cuanto a lo posible. Tal vez no puedas trabajar desde casa, pero podés dejar de ir al teatro o al cine por un par de meses o salir a correr en vez de ir al gimnasio. Podés dejar de hacer asados con mucha gente por un tiempo, posponer casamientos, no tomar mate con grupos grandes de personas, no ir a eventos deportivos. Estas medidas pueden afectar nuestro día a día y van a ser difíciles, pero van a ser temporales y van a ayudar a que el virus se propague más lentamente. Eventualmente vamos a tener confinamiento total como en el resto del mundo, pero tomar medidas anticipadas va a salvar vidas.

En cuanto a higiene: lavarse las manos con mucho jabón y muchas veces durante el día. Alcohol en gel. Mantenerse a 2 metros de otras personas. Saludar a distancia. Si hay síntomas de sentirse mal, directamente quedarse en la casa salvo que sea imposible.

La penalización de la pandemia por el brote de coronavirus

Acciones colectivas: llamado a líderes de gobierno y líderes sociales

Este es un caso donde las motivaciones individuales no son suficientes para fomentar el bienestar colectivo. El virus ataca más agresivamente a la gente mayor con una tasa de mortalidad mayor al 10% para mayores de 70 que a los jóvenes con una tasa de muerte menor al 0.2%. Esto puede provocar un escenario donde los jóvenes siguen con su vida cotidiana por su bajo riesgo pero poniendo en riesgo a la gente mayor.

Es imprescindible que el gobierno y líderes sociales difundan la magnitud del problema y que se tomen medidas tempranas de contención.

El gobierno hizo su parte con medidas tempranas (cerrar las fronteras, disminuir tránsito interno, cerrar escuelas, cuarentena forzada para gente riesgo, etc), pero todos todos los líderes de organizaciones tienen que hacer su parte. Las empresas deben permitir trabajar desde la casa cuando sea posible, las agrupaciones religiosas y sociales tienen que mover sus actividades físicas a virtuales, los restoranes tienen que ofrecer delivery en vez de atender puertas adentro.

Lo más importante es que los líderes de gobierno, líderes de empresa, líderes sociales y líderes de opinión tiene que hacer es elevar el nivel de conciencia y educación para la población. Es clave lograr el distanciamiento social proactivo para disminuir el efecto del coronavirus. La única forma de vencer es que los líderes y que la población en general actúe coordinadamente.