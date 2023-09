John Mather: “Investigamos si hay otros planetas como la Tierra y otros sistemas solares similares”

—¿Podría explicar en palabras sencillas qué es la radiación cósmica de fondo de microondas y por qué es considerada uno de los hallazgos más importantes de la historia, según palabras de Stephen Hawking?

—La radiación cósmica de fondo de microondas se observa con equipos que pueden medir ondas electromagnéticas, es decir, luz en longitudes de onda de aproximadamente un milímetro. Se cree que es el remanente de la primera parte del universo. El universo primitivo, hace unos 13.800 millones de años, era extremadamente caliente, extremadamente denso, estaba lleno de calor y radiación. Ahora el universo se ha expandido y enfriado, y la radiación todavía está aquí para ser medida. Así que lo medimos con el satélite Cosmic Background Explorer (COBE). Stephen Hawking dijo que no solo fue el descubrimiento científico más importante del siglo, sino de todos los tiempos, descubrir que no solo está la radiación allí, sino que tiene puntos calientes y fríos, que creemos que son las semillas de la estructura cósmica. En otras palabras, los ‘spots’ o puntos precedieron a la existencia de galaxias y estrellas y, por tanto, de planetas y personas. Los spots no solo explican la existencia de objetos como el sol, sino que también nos dicen muchas cosas científicas que no sabíamos antes.

“La vida siempre ocurrirá cuando sea posible, si se le da una oportunidad, la hay donde hay un océano”

—¿Qué significa que el universo se expande, y que se va acelerando esa expansión? ¿Se van alejando las galaxias?

—Lo que hemos visto desde 1929 es que las galaxias distantes se están alejando de nosotros a velocidades enormes. El universo parece estar expandiéndose, y lo sabemos desde 1929, cuando Edwin Hubble nos dibujó un gráfico y mostró que las galaxias distantes se alejan de nosotros con una velocidad aproximadamente proporcional a la distancia. Si divides la distancia por la velocidad, puedes estimar la edad del universo. Antes no sabíamos que el universo podría tener una edad. Eso es lo que queremos decir, que el universo se está expandiendo; vemos que los objetos se alejan de nosotros muy rápido, y podemos calcular la edad a partir de la tasa de expansión.

—¿Cómo podría explicar esa aceleración de la expansión, que los científicos llaman “dark matter” o “dark energy”? ¿Qué es la materia oscura?

—Materia oscura y energía oscura son términos que los astrónomos dan a algo que hemos calculado, pero que no podemos ver. La materia oscura parece tener gravedad. La materia oscura produce mucha más gravedad que la materia ordinaria, y lo vemos porque puede hacer que las órbitas de las estrellas alrededor de sus centros de galaxia sean diferentes. Lo vemos también porque curva el espacio y provoca lo que llamamos lentes gravitacionales que magnifican las imágenes de objetos distantes. Entonces eso es materia oscura; podemos calcular que está ahí, pero no podemos verla, porque en realidad es transparente y no parece interactuar con la luz de ninguna manera. La otra cosa de la que estamos hablando es la energía oscura, y ese es el nombre que le damos a cualquier fuerza existente que pueda explicar la aceleración del universo. Ahora sabemos desde hace mucho tiempo que el universo se está expandiendo, lo que descubrimos hace solo unos años es que la expansión se está acelerando. Es decir, cada año va más rápido; la causa es totalmente desconocida, pero le damos el nombre de energía oscura cósmica.

“Emociona saber que existen los materiales necesarios para sustentar la vida en la luna Europa”

—¿Por qué es importante tener la posibilidad de medir la radiación del Big Bang? ¿Es una manera de comprobar la teoría?

—Es muy importante medir esta radiación de calor del universo primitivo para comprender la historia del universo. Si queremos saber de dónde viene la gente, cómo es posible que tengamos un planeta pequeño orbitando una estrella ordinaria, alrededor de una galaxia ordinaria, entonces nos gustaría saber cómo sucedió eso. Descubrir toda la historia del universo es parte de la historia de nuestro pequeño planeta. Entonces, ¿de dónde venimos? Necesitamos medir todo lo que nos precedió.

—¿Qué permite conocer o entender el espectro infrarrojo?

—El espectro infrarrojo, que podemos observar con telescopios como el James Webb, revela cosas que no podemos ver de otra manera. Número uno, proviene de objetos que son demasiado fríos para emitir luz visible. La Tierra emite luz infrarroja, nuestro cuerpo emite luz infrarroja, bastante de hecho. Entonces, ver objetos fríos es lo primero. Número dos, ver a través de nubes de material polvoriento en el espacio. Cuando les mostramos bellas imágenes de nubes de estrellas donde nacen estrellas hoy, esas nubes son opacas, en parte, porque hay partículas de polvo en el espacio, que no está completamente vacío, tiene gas y polvo. La luz infrarroja puede atravesar las partículas de polvo y las nubes de polvo, y podemos ver el interior de las nubes con luz infrarroja. La razón número tres es que, como decimos, el universo se está expandiendo, los objetos distantes parecen huir de nosotros a velocidades enormes, y el efecto sobre lo que vemos es que la luz que recibimos viene en esa luz infrarroja de longitud de microondas, cuando comenzó como una luz visible o incluso ultravioleta. Por estas tres razones necesitamos estudiar la luz infrarroja.

DEL BIG BANG AL PREMIO NOBEL. “Es muy importante medir la radiación de calor del universo primitivo para comprender la historia del universo”. (FOTO MARCELO DUBINI)

—¿Qué vemos cuando miramos las estrellas en el cielo, estamos mirando atrás en el tiempo?

—Miramos atrás en el tiempo mirando las cosas que están alejadas de nosotros, y lo hacemos todos los días, todo el tiempo, por supuesto, porque tenemos ojos, podemos ver las estrellas, el sol, podemos ver las cosas como eran cuando la luz nos fue enviada, tal como son en este mismo momento. Entonces, cuando miras al sol, lo ves como era hace cinco segundos. Si miras la otra estrella más cercana, se llama Alfa Centauri o Próxima Centauri, una vecina muy débil, se ven como eran hace unos cuatro años. Si pudieras mirar las galaxias más distantes, podrías ver casi todo el camino hasta los primeros momentos del universo, hace unos 13.800 millones de años en el tiempo.

—¿Qué son los “hot spots” y “cold spots” y cómo interactúan con la gravedad?

—Vemos que el mapeador de radiación de microondas tiene puntos fríos y calientes que se cree que provienen directamente de las condiciones iniciales del universo. No sabemos qué hizo que esto sucediera, pero sí sabemos que las variaciones de temperatura de lo que vemos deben estar allí, lo que lleva a variaciones de densidad del material primordial. Entonces, cuando mostramos los puntos calientes y fríos, en realidad les estamos mostrando quizás una variación con un poco más de densidad de la que los vecinos son capaces de atraer, una nueva galaxia madura en expansión, un agujero negro o, eventualmente, estrellas, planetas y personas. Así que estamos aquí debido a los puntos en el mapa de radiación cósmica de microondas.

—¿Qué nos dice la luminosidad del universo, por qué es un valor para un científico espacial?

—La luminosidad del universo básicamente nos dice todo lo que podemos aprender sobre objetos distantes, toda la historia del universo. Entonces podemos captar información en longitudes de onda de radiación. La luminosidad del universo nos dice muchas cosas de la historia, que se remonta a unos 400 mil años después de que comenzara la expansión; fue entonces cuando el universo se enfrió lo suficiente como para volverse transparente y la radiación cósmica de microondas llegó a nuestros ojos a partir de esos momentos. Luego, el universo continuó expandiéndose y enfriándose, y finalmente, los primeros objetos luminosos, las primeras estrellas, agujeros negros, galaxias se formaron quizás 100 millones de años después, y captamos la luz de esos objetos con el telescopio espacial James Webb. Luego, a medida que continúa la expansión, se siguen formando objetos y podemos ver cosas más cercanas a nosotros que se formaron recientemente, como estrellas o planetas en nuestra propia vecindad. Entonces, la luminosidad del universo nos habla de la luz de todo tipo de objetos, desde los más distantes hasta los más cercanos.

“Aún no es posible vivir en Marte o en la Luna sin el apoyo de nuestro hogar, la Tierra”

—¿Qué son los exoplanetas, por qué hay tantos?

—Estamos muy interesados en eso, porque nos gustaría saber si la Tierra es única. Hasta ahora no hemos encontrado ningún exoplaneta que sea exactamente como la Tierra, pero nos gustaría saber si existe la posibilidad de que exista vida en planetas alrededor de otras estrellas. Y creo que la respuesta será sí, pero no sabemos si tenemos que medir algo para averiguarlo. Entonces sabemos que casi todas las estrellas tienen planetas y la mayoría de ellas tienen planetas pequeños que tienen aproximadamente la temperatura adecuada para ser como la Tierra. Todavía no sabemos si alguno de ellos es como la Tierra con atmósferas similares, agua similar, océanos y cosas así.

—¿Cómo se interesó por la astronomía?

—Me interesé por la astronomía cuando era pequeño. Miré al cielo, por supuesto, como hace la gente. Pero luego fui a ver la exposición del planetario en el museo de la ciudad de Nueva York, y vi la historia de los planetas que orbitan alrededor del sol, vi el meteorito gigante que se encuentra allí, que cayó del cielo en alguna parte, y me llamó la atención, solo quería saber cómo funcionan todas estas cosas. Así, durante toda la escuela primaria, desde que tenía unos 8 o 10 años, quise saber todo lo que pudiera sobre astronomía, leí libros e hice pequeños telescopios con lentes.

“Después de llegar a Marte, todavía no tenemos la capacidad de traerlos de vuelta a casa”

—El proyecto COBE fue el primero con el que se involucró con la NASA, que fue parte de su proyecto de tesis doctoral, comenzó con la era de mediciones de precisión cosmológica confirmando la teoría del Big Bang. ¿Podría comentarnos cómo surge ese proyecto? ¿Logró confirmar su tesis con el telescopio COBE?

—Mi trabajo de tesis en la Universidad de California en Berkeley fue un intento de medir el calor de la radiación cósmica de microondas, el calor sobrante del universo primitivo. El experimento no tuvo éxito, porque no funcionó correctamente cuando se lanzó. Era un instrumento pequeño, suspendido de un globo a gran altura, hacía demasiado frío allí y simplemente no funcionó. Lo arreglamos la siguiente vez y en el segundo vuelo funcionó. Pero en cualquier caso, me inspiré para proponerle a la NASA que deberíamos hacer lo mismo, solo que mejor en el espacio exterior. Y eso se convirtió en el satélite Cosmic Background Explorer, o COBE. Eso, de hecho, confirmó que el equipo que construimos cuando era estudiante universitario de posgrado, cuando funcionó bien, era correcto. Y confirmó la historia del universo en expansión. También descubrimos por primera vez que la radiación térmica del universo tiene puntos calientes y fríos exactamente como debería hacerlo si pudiera explicar la existencia de las galaxias. Entonces, de repente pasamos de ideas muy especulativas sobre el universo primitivo a algo que podíamos medir con mucha precisión y calcular la edad exacta del universo.

—¿Usted estuvo en el lanzamiento del satélite COBE? ¿Cómo afectó al proyecto COBE el accidente del Challenger en enero de 1986?

—De hecho, estuve en el lanzamiento del satélite COBE en 1989 y nos vimos gravemente afectados por la explosión del Challenger en el momento del lanzamiento. Se trataba del transbordador espacial Challenger, porque originalmente habíamos planeado que el satélite COBE fuera lanzado en un transbordador espacial. Cuando quedó claro que nunca iban a lanzar este transbordador espacial desde California, todo el diseño tuvo que cambiarse por completo para que pudiéramos lanzarlo en un cohete ordinario y prescindible, probablemente el cohete Delta. Así que se necesitaron unos tres años y medio para tenerlo listo después de la explosión del Challenger. Pero luego fuimos directamente al lugar que necesitábamos, fue un lanzamiento perfecto y estábamos muy contentos de que funcionara.

TELESCOPIOS, COBE, HUBBLE Y WEBB. “Los astrónomos desean un telescopio mucho más grande y potente,

al que llamamos Observatorio de los Mundos Habitables”. Fotos: NASA

—¿Cómo describiría al telescopio James Webb y qué diferencia tiene con el Hubble?

—El telescopio espacial James Webb es más grande y más poderoso que el telescopio espacial Hubble, y también hace algo diferente. El Hubble no puede captar mucha luz infrarroja; el telescopio Webb está diseñado específicamente para detectar luz infrarroja, que no podemos ver sin un equipo especial. Por eso es más grande, mejor y más poderoso y puede ver algo que el Hubble no puede ver.

—¿Cuál es el campo espacial, del cosmos, que abarca el telescopio James Webb en comparación con el Hubble?

—El telescopio Webb puede ver mucho más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo. Así que pensamos que hay objetos por descubrir dentro de unos cien millones de años después del comienzo del universo en expansión, aunque el Hubble no puede ver tan lejos porque la radiación de esos objetos se desplaza a longitudes de onda que el Hubble ni siquiera puede detectar, por eso vemos más lejos con el telescopio Webb. También es un telescopio más grande, por lo que obtiene una imagen más nítida.

—¿A cuántos kilómetros de la Tierra se encuentra el telescopio James Webb y cómo explicaría dónde está ubicado en el espacio? ¿Por qué fue elegida esa ubicación?

—El telescopio Webb se encuentra a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está exactamente en la dirección opuesta al sol, así que está sobre nuestras cabezas a medianoche; lo elegimos porque es un lugar que permanece cerca de la Tierra, pero no demasiado. No orbita alrededor de la Tierra, orbita alrededor del Sol y de la Tierra juntos, por lo que permanece junto a la Tierra durante todo el año. Entonces, ese es un lugar especial, y es el único lugar en todo el sistema solar que hace eso. Pudimos poner el telescopio allí y además estará protegido del sol, la Tierra y la Luna por un parasol de una sola cara que mantiene el telescopio frío y oscuro.

—Usted dijo que el telescopio James Webb es como un origami porque debió desplegarse en el espacio. ¿Podría comentarnos sobre este proceso de dimensionar el tamaño del telescopio en el espacio? ¿Por qué origami?

—Necesitábamos un telescopio mucho más grande y lanzarlo en un cohete. Entonces, cómo llegamos allí. Teníamos que plegarlo antes del lanzamiento y luego desplegarlo después del lanzamiento, entonces consideramos muchas formas diferentes de plegar el telescopio. Y en el caso que elegimos, tenemos 18 espejos hexagonales que se combinan para formar el único espejo de entrada del telescopio, y se pliegan en tres secciones. Se eligió así porque es posible realizar un proceso de desplegado muy sencillo. Lo que es más difícil de desplegar es el paraguas, el parasol que protege el telescopio del sol, y que tiene cuatro capas de plástico metalizado, y se pliega más o menos como un sistema de pliegues en acordeón. Eso fue muy difícil de desarrollar, tuvimos que construirlo y probarlo cuatro veces antes de poder hacerlo funcionar correctamente, y luego lo lanzamos.

“La amenaza de guerra exigió invención, ingeniería, desarrollo de nuevas ideas y tecnología”

—El telescopio James Webb fue lanzado en la Navidad de 2021. ¿Qué permitió descubrir el telescopio, qué potencial tiene?

—Tenemos cuatro cosas principales que queríamos estudiar con el telescopio. Nuestra primera pregunta es: ¿qué pasó después del Big Bang? ¿Cuáles fueron los primeros objetos que surgieron del material del Big Bang? Podrían ser agujeros negros, galaxias, incluso podrían ser estrellas individuales, esa era una pregunta numérica. ¿Qué pasó primero? ¿Cómo crecieron las galaxias? La Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, probablemente se formó a partir de miles de partes pequeñas, pequeñas galaxias anteriores que se combinaron mediante colisiones. Actualmente tenemos dos pequeñas galaxias todavía orbitando alrededor de la Vía Láctea, se llaman Nubes de Magallanes grande y pequeña, y eventualmente también caerán en la Vía Láctea. Así que nos gustaría ver la historia de todo eso frente a nosotros, mirando las galaxias más distantes posibles para ver en qué se diferencian de las galaxias actuales. La tercera pregunta: ¿cómo se formaron las estrellas? Estamos mirando dentro de las nubes de polvo donde hoy nacen estrellas con sus planetas. Nos gustaría ver cómo se hace, y en el pasado ha sido imposible saberlo, porque esas nubes son opacas. La luz que nos gustaría ver no puede atravesar esas nubes a menos que usemos la luz infrarroja, y nunca antes tuvimos la herramienta para hacer eso. La cuarta pregunta se refiere a los propios planetas: ¿hay planetas que se parecen en algo a la Tierra? ¿Muy parecido a la Tierra? ¿Existen sistemas solares que sean como la Tierra? Ese es actualmente uno de nuestros temas más importantes para nuestra investigación.

“Los puntos calientes y fríos en el universo son las semillas de la estructura cósmica”

—¿Qué otros tipos de telescopio imagina que podrían construirse? ¿Qué quisiera que le mostrara un telescopio?

—Oh, tenemos telescopios por construir aún; actualmente se está construyendo uno que esperamos lanzarlo dentro de cuatro años, para investigar la materia oscura y energía cósmica oscura a través de su efecto sobre la gravedad. También buscará planetas alrededor de otras estrellas, exoplanetas. Entonces, los astrónomos desean un telescopio mucho más grande y potente, al que llamamos Observatorio de los Mundos Habitables. En otras palabras, está buscando planetas como la Tierra, por lo que debe ser tan grande o más grande que el telescopio James Webb y mucho más perfecto. Necesita captar la luz visible y la luz de objetos muy débiles junto a objetos muy brillantes. Porque, por ejemplo, el sol es 10 mil millones de veces más brillante que la Tierra. Por eso buscamos señales de vida en otros planetas. Y los signos de vida incluirían, por ejemplo, oxígeno. Aquí en la Tierra, el oxígeno lo producen los seres vivos, las plantas y las algas, y no existiría aquí sin vida. Esto es algo que sería muy especial si pudiéramos descubrirlo en un planeta alrededor de otra estrella.

—Si uno ingresa a la página web del telescopio James Webb, además de ver imágenes increíblemente definidas del cosmos, el 21 de septiembre, hace pocos días, anunciaron que el telescopio encontró una fuente de carbono en la superficie de Europa, la luna de Júpiter. ¿Qué significa esto?

—De hecho, el telescopio Webb detectó señales de dióxido de carbono saliendo de las grietas y de la superficie de la luna Europa, que orbita alrededor del planeta Júpiter. Sabemos que hay un océano líquido debajo del hielo que cubre la superficie de Europa. Entonces, su presencia de carbono o dióxido de carbono nos dice que podría existir la posibilidad de que haya material orgánico en ese océano debajo del hielo. Por eso es muy emocionante para los científicos saber que existen los materiales necesarios para sustentar la vida en el océano de la luna Europa.

—¿Usted cree que hay vida en otros planetas?

—Creo que hay vida en todos los lugares donde hay un océano. Creo personalmente, y esto es solo una suposición, que la vida siempre ocurrirá cuando sea posible, si se le da una oportunidad. Solo quiero saber cuáles son los requisitos. Entonces, aquí en la Tierra, vemos agua que va desde el agua caliente cerca de los respiraderos volcánicos hasta el agua fría en los océanos y cerca de los polos de la Tierra y las gotas de agua que llegan a la atmósfera. Dondequiera que haya agua aquí en la Tierra, hay vida. Entonces creo que habrá vida en todas partes del universo donde haya un océano.

—¿Hay evidencias de que existan otros universos?

—Tenemos la idea de que podría haber otros universos, y esta es una predicción matemática basada en la explicación del universo en expansión que hemos visto. Desafortunadamente, no tenemos forma de verificar que exista otro universo, solo tenemos una predicción matemática. Casi por definición, nos resulta imposible detectar evidencia alguna de otro universo. Lo siento, habrá que especular mucho sobre esa cuestión.

—El empresario tecnológico Elon Musk anunció en 2021 que podría asegurar la supervivencia humana en el futuro. ¿Qué piensa de los viajes espaciales que planea el empresario?

—Bueno, me parece que garantizar la supervivencia de los humanos durante mucho tiempo es un proyecto de todos nosotros, y estoy feliz de que esté trabajando en ese tema. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos protección contra los desastres naturales; aquí en la Tierra hay muchos tipos posibles de desastres naturales, desde volcanes hasta impactos de asteroides, maremotos, contaminación y desastres climáticos. Una forma de protegernos de ese tipo de desastres es que al menos algunas personas vivan en otro lugar. Podríamos vivir en la Luna, en Marte; en cualquiera de esos casos, tenemos que trabajar muy duro para respaldarlos, con ingeniería y tecnología de la Tierra. Así que en este momento es esperanzador, pero aún no es posible vivir en Marte o en la Luna sin el apoyo de nuestro hogar, la Tierra.

“Podemos calcular que la materia oscura está ahí, pero no podemos verla, porque es transparente”

—¿Cuáles serían los riesgos de viajar a Marte como pretende el empresario? ¿Sobreviviría una persona en un viaje a Marte? ¿Es posible la vida en ese planeta?

—Es un viaje muy arriesgado ir a Marte, por varias razones. Una es que los seres humanos no toleran muy bien la gravedad cero, no estamos muy sanos cuando hacemos un viaje largo al espacio. Otra es que existen los rayos cósmicos, que son principalmente protones y núcleos de helio, son producidos en otras partes de la galaxia y por el sol, y penetran en nuestros cuerpos y causan daños por radiación. Por ambas razones, es muy bueno viajar lo más rápido posible a un nuevo hogar que construyamos en otro lugar, preferiblemente bajo tierra y protegido de todos esos riesgos. Después de que lleguemos a Marte, actualmente no tenemos la capacidad de traerlos de vuelta a casa. La razón es que todavía no tenemos la capacidad de producir combustible para el cohete en la superficie de Marte, hemos comenzado a desarrollar la tecnología para eso, pero aún no está listo, se necesitarán muchas décadas para lograrlo. Es caro y difícil, pero no imposible.

—Usted dijo: “La infraestructura técnica desarrollada por nuestra sociedad moderna, en parte como respuesta a la Unión Soviética y sus logros científicos y de ingeniería, ha hecho que todo esto sea posible más allá de lo imaginable”. ¿Cuán necesaria fue esa competencia entre dos visiones políticas y de vida que hicieron posible el avance tecnológico en materia espacial?

—Históricamente, la amenaza de guerra ha sido una de las fuerzas más poderosas que exigen invención, ingeniería, desarrollo de nuevas ideas y tecnología. Remontándonos al menos a Arquímedes, quien trabajó para el Departamento de Defensa alrededor del año 100 aC, así que hemos estado haciendo esto desde siempre. La amenaza o necesidad de defenderse contra la guerra es una fuerza extremadamente poderosa. Entonces, cuando efectivamente la Unión Soviética era vista como una gran amenaza para la democracia en otros países, al menos Estados Unidos decidió desarrollar el programa Apolo y enviar astronautas a la Luna, lo cual fue un evento extremadamente peligroso y difícil, y afortunadamente lo logramos. Mostró al mundo que, en realidad, las democracias occidentales son capaces de reunir las fuerzas y los inventos necesarios para hacer algo increíblemente difícil. Y creo que también podemos decir, a partir de esa experiencia, que si queremos resolver otros problemas técnicos difíciles, como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de recursos naturales, también podemos hacerlo si así lo deseamos.

“Hasta ahora no hemos encontrado ningún exoplaneta que sea exactamente como la Tierra”

—Cuando uno imagina el trabajo científico, tiene una visión de una persona solitaria dentro de un laboratorio, rodeado de tubos de ensayo; sin embargo, hacer ciencia requiere un equipo e intercambio de ideas. ¿Finalmente hacer ciencia es algo mucho más social de lo que se supone?

—Sí; mi imagen de la empresa científica es que es enteramente social. ¿Cómo sabría en qué trabajo debo trabajar? Hablo con la gente, me dicen que este es un proyecto interesante. Esto es algo emocionante en este momento que tal vez un estudiante o un profesor o un proyecto nacional podrían resolver. Así que incluso saber en qué pensar comienza con el contexto social en el que nos encontramos, y luego adquirimos los recursos para resolver los problemas, tenemos que pedir ayuda, tenemos que persuadir a alguien para que nos apoye a los científicos para hacer lo que sugerimos. Incluso remontándose a muchos siglos atrás, qué hicieron los científicos, preguntan a sus amigos: ¿en qué debería trabajar? Si la gente muriera, al médico le gustaría saber por qué y qué deberías hacer al respecto. Si quisiéramos saber cómo se mueven las estrellas, cómo se mueven los planetas, bueno, encontremos por qué si a alguien le importa eso. En aquellos días cuando trabajaban los primeros astrónomos, realmente no teníamos astronomía, teníamos astrología. La gente creía que las estrellas controlaban su destino. Por supuesto, necesitamos saber dónde están las estrellas y qué están haciendo, también tenían preguntas sobre el calendario. Así que durante miles de años el calendario ha sido controlado porque lo necesitamos y lo estudiamos, por eso necesitamos saber cuándo hacer todo. De modo que una combinación de muchas fuerzas sociales exige una actividad científica.

—¿Qué es lo que permite sostener una idea o un proyecto científico, que generalmente llevan mucho tiempo de estudio, hay algo de fe entre el experimento y el momento eureka?

—Normalmente, cuando nos proponemos hacer algo difícil, entendemos que nos llevará mucho tiempo, y no conozco a nadie que esté esperando el resultado. Todos estamos trabajando tan duro como podemos para que el resultado se produzca más rápidamente, entonces los ingenieros y técnicos que construyen el telescopio están trabajando todo el tiempo. Los científicos que trabajan con los ingenieros y técnicos se aseguran de que estemos haciendo lo correcto y están construyendo lo que esperamos construir. Luego, tan pronto como se produzca el lanzamiento, nos aseguraremos de que el equipo funcione. Y, cuando los datos empiezan a llegar, grandes equipos de científicos, ingenieros e informáticos trabajan juntos para convertir los datos en algo que los astrónomos puedan interpretar, así que nunca hay ningún momento de espera. Siempre llega el momento de trabajar muy duro para que algo suceda.

—Su primer proyecto para medir la radiación del espacio por microondas fue en su tesis doctoral, para lo que construyó un globo que debía llegar a la atmósfera. ¿Podría compartir qué sucedió con ese proyecto y por qué lo terminó llevando a trabajar en la NASA?

—Mi proyecto de tesis en la Universidad de California, Berkeley, consistía en medir la radiación cósmica de fondo de microondas, que había sido descubierta solo unos años antes. Cualquier cosa que pudiéramos descubrir sería una buena contribución a la ciencia, así que diseñamos un aparato que estaría suspendido de un globo a gran altura, e idealmente ascendería unos 40 kilómetros hacia la atmósfera superior muy alta, donde haría frío, el aire sería muy claro y no interferiría con las mediciones. Se trataba de un dispositivo que se enfriaba a una temperatura muy baja, aproximadamente 1,4 kelvin, 1,4 grados por encima del cero absoluto, para medir este espectro, para ver si la radiación cósmica tenía el color correcto. No trabajé correctamente en el primer vuelo; sin embargo, todos sabíamos que era una buena idea, y mis colegas en Berkeley lo arreglaron, funcionó perfectamente en su segundo vuelo e hicieron algunas mediciones para confirmar, lo mejor que pudimos, que la teoría del universo en expansión es correcta. Para entonces ya había conseguido un trabajo en la NASA en la ciudad de Nueva York, y el trabajo allí era para algo más. Pero luego la NASA dijo que teníamos la oportunidad de proponer nuevas misiones satelitales, fue solo unos años después del alunizaje del Apolo en 1969, y le dije a mi jefe que mi proyecto de tesis había fracasado, pero deberíamos intentarlo de nuevo en el espacio exterior. Él estuvo de acuerdo, llamamos a nuestros amigos, escribimos una propuesta y lo enviamos a la NASA. No pensé que funcionaría, pero la NASA estaba interesada y luego dijeron: “Está bien, por favor estudia esto más, le daremos algo de tiempo, de dinero y lo ayudaremos a trabajar con algunos ingenieros para diseñar una misión satelital real”. Eso fue en 1974, y en 1989 se lanzó y funcionó.

—Usted dijo que mientras estaba en la universidad pensó en estudiar derecho para defender al país de los gobernantes, casi como protegernos de nosotros mismos. ¿Qué ocurría en el país y en el mundo en aquella época que lo llevó a pensar en eso?

—En 1968 y 1969, cuando era un nuevo estudiante en Berkeley, hubo una enorme cantidad de protestas en este país sobre la guerra de Vietnam. El gobernador de California era Ronald Reagan, y envió helicópteros con gases lacrimógenos al campus de la universidad para decirnos que dejáramos de protestar, y me pareció que esto era muy peligroso, tenía miedo de que hubiera una toma militar o algo así y que alguien debería hacer algo al respecto. Así que pensé que tal vez, si estudiara derecho y aprendiera sobre el proceso legal, eso ayudaría, entonces lo consideré, miré lo que tendría que hacer y dije: “No estoy completamente calificado para hacerlo; alguien más debería hacer eso”. Y continué con mi programa científico.

—Usted cuenta en su biografía del Nobel que si bien terminó haciendo su doctorado en Berkeley, primero había elegido Princeton, pero terminó rechazando esa institución porque no tenían estudiantes mujeres. ¿Esa fue la verdadera razón?

—Terminé la universidad en 1968, planeaba ir a la Universidad de Princeton para realizar estudios de posgrado. Fui a visitar a mis amigos que ya vivían allí, y dijeron que no les gustaba estar en Princeton porque eran hombres solteros y vieron que era muy difícil encontrar una esposa, así que sugirieron que fuera a otro lugar, a menos que estuviera casado. Tuve la oportunidad de conseguir un trabajo de verano en Berkeley y mientras estuve allí pensé: “Es un lugar agradable”, y pregunté si podía transferirme a Berkeley para realizar estudios de posgrado y dijeron que sí. Entonces le respondí a Princeton y le dije: “No iré porque no tienes estudiantes mujeres”. Sin embargo, al año siguiente decidieron aceptar mujeres estudiantes; las cosas han cambiado mucho.

—¿Qué significa la paciencia y la persistencia para un científico? En la mayoría de los casos los proyectos de investigación llevan largos años. ¿Cómo juega el tiempo en un proyecto científico, con todos los fallos y frustraciones que pueden ocurrir durante el tiempo que lleva la investigación?

—La persistencia es lo que tienen los científicos que los hace exitosos. Simplemente no nos damos por vencidos cuando vemos algo que es desafiante, interesante y emocionante. A veces necesitamos ser pacientes mientras otras personas hacen parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, mis muchos colegas científicos que están usando el telescopio Webb ahora tuvieron que esperar mucho tiempo mientras construíamos el telescopio, pero estaban desarrollando sus ideas sobre hacia dónde apuntarían el telescopio si tuvieran la oportunidad. Eso es lo que hacemos, simplemente seguimos adelante sobre los temas que hoy parecen más apasionantes. Por eso nunca pensé que estaba siendo paciente, simplemente sigo trabajando tan duro como puedo para hacer que mi parte del proyecto funcione. No es paciencia, solo persistencia.

—Usted se crió en una estación de investigación láctea, su padre era científico, y su abuelo era bacteriólogo y trabajó para los laboratorios Abbott fabricando penicilina. ¿Marcaron estos antecedentes familiares su carrera científica? ¿Siempre supo que quería ser científico?

—Es una muy buena pregunta saber si mis antecedentes familiares contribuyeron a que quisiera convertirme en científico. Recibí muchas oportunidades de mi familia para que aprendiera sobre ciencias. Mis padres me regalaron libros sobre Galileo y Darwin cuando tenía unos 8 años, así que supe que había algo muy emocionante allí. Me llevaron al museo para ver qué hacen los científicos. Creo que fue ese tipo de exposición lo que me influyó más. Uno podría imaginarse que hay un efecto indirecto: si hay científicos en la familia, entonces quizás yo también tenga la oportunidad de serlo. La especulación sobre la influencia de la genética y el medio ambiente en la trayectoria de una persona es realmente muy interesante, pero tampoco muy concluyente. Así que al final uno hace lo que puede y quiere hacer. Así que estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindaron mis amigos, mi familia, mis escuelas y mis compañeros científicos, ingenieros y colegas de la NASA. No podría haber hecho nada de esto sin el apoyo directo de muchas miles de personas directamente, y los millones de personas que pagan sus impuestos en todo el país y en nuestros socios y naciones de todo el mundo para que podamos llevar a cabo los programas científicos que hacemos hoy.

—Usted ha trabajado durante casi toda su vida en proyectos espaciales de la NASA. ¿Le gustaría ir al espacio?

—He trabajado en la NASA toda mi vida, pero no quiero ir al espacio. Creo que es incómodo y peligroso y no estoy en buena forma física para tolerar el estrés de mirar. Por otro lado, si pudiera ir allí con seguridad, creo que sería una experiencia maravillosa ver el mundo desde otra perspectiva, y especialmente mirar nuestra pequeña y hermosa Tierra y ver los océanos y los continentes hundirse bajo mi pies. Sería algo maravilloso, fascinante y emocionante de hacer. No es que no quiera ir, es que tengo miedo de ir.

Un ejercicio con ChatGPT

Mediante este código QR el lector podrá encontrar en la página web de Perfil.com una versión alternativa a la entrevista de Jorge Fontevecchia al astrofísico y ganador del Premio Nobel de Física John Mather producida con inteligencia artificial.

Le planteamos a ChatGPT: ¿qué le preguntarías a John Mather si pudieras entrevistarlo?

La inteligencia artificial elaboró un modelo de cuestionario de diez preguntas. Se interesó en qué inspiró a Mather a ingresar al campo de la astrofísica y la cosmología; su trabajo en el satélite COBE (Cosmic Background Explorer); las implicaciones más importantes de su estudio sobre la radiación cósmica de fondo de microondas; qué preguntas importantes se están abordando actualmente en este campo; cuál es, para Mather, el próximo gran desafío en la astrofísica y la cosmología que podría redefinir nuestra comprensión del universo; qué consejos les daría a los jóvenes científicos que desean seguir una carrera en la astrofísica o la cosmología, y por los pasatiempos o intereses personales que le ayudan a Mather a mantener un equilibrio en su vida.

Luego le preguntamos a la IA cómo cree que respondería Mather a cada una de las preguntas. También lo hizo.

En este enlace QR, el resultado de este ejercicio con inteligencia artificial.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.