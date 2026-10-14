Chaco: 7 mujeres denunciaron a un ginecólogo por supuestos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares

Por lo menos 7 mujeres denunciaron al ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega por supuestos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Según TN, 6 de las denuncias hacen referencia a supuestas conductas inapropiadas que sucedieron durante consultas realizadas en el consultorio del profesional de la salud, mientras que la restante indica que todo habría ocurrido fuera de ese lugar.

En uno de los presuntos mensajes que el médico le habría mandado a una de las denunciantes y que se viralizó en las redes sociales, se lee: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”.

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Según el medio antes citado, las denuncias se presentaron entre el miércoles 23 de septiembre y el lunes 2 de octubre. Las correspondientes a las seis pacientes están en manos del Equipo Fiscal Nº 2, encabezado por Ana González de Pacce, mientras que la acusación por el encuentro privado la maneja al Equipo Fiscal Nº 4, a cargo de Jorge Cáceres Olivera.

3 de las 6 denunciantes ya declararon. Su abogado solicitó que el médico sea detenido, pero rechazaron su solicitud por falta de riesgos procesales.

De acuerdo a las presentaciones, las pacientes revelaron comentarios de tipo sexual; procedimientos que definieron como incómodos o irregulares durante ecografías íntimas; entrega de medicamentos vencidos; contactos posteriores realizados a través de redes sociales con material sexual; y grabaciones de procedimientos y cobros que consideraron no apropiados.

La respuesta del abogado del médico acusado de presuntos abusos

Entrevistado por el portal Infobae, el abogado Zacarías Issolo rechazó que las conductas que le atribuyan a su cliente sean delitos sexuales. Según el letrado, las denuncias realizadas por las pacientes se basan, básicamente, en el trato que recibieron del doctor, sus palabras y la manera en que implementó las prácticas médicas.

El abogado además criticó que se difundieron captura de charlas que le atribuyen al ginecólogo. Y agregó que presentó las historias clínicas de las 6 mujeres pacientes y puso a su cliente a disposición de la Justicia con el fin de agilizar la investigación y evitar un allanamiento al consultorio del médico.

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Sobre el pedido de detención que se hizo contra su cliente, Issolo afirmó que no existen riesgos procesales para detener al médico quien ya informó donde vive. Además, reveló que las Fiscalías aun no formalizaron una imputación, y advirtió que esta semana presentará su teoría sobre el caso.

El letrado cerró la charla afirmando que el ginecólogo se encuentra recluido en su casa y sufre ataques de pánico como resultado de las denuncias que recibió.

HM/DCQ