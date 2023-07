La búsqueda de Mara: la mamá aseguró que “la policía se borró”

Desde hace 48 horas que la familia de Mara no sabe nada de ella. La adolescente de 14 años fue vista por última vez el martes a la salida de la escuela de Educación Media Nro. 6, en el Polo Educativo Padre Mugica de Retiro. Desde entonces no se supo nada más de ella.

Familiares y vecinos denunciaron la inacción de la policía de la Ciudad al mismo tiempo que difundieron imágenes de la joven de 14 años en redes sociales.

“Todavía no hay noticias de mi hija, mi hija no aparece. La policía se borró. No sé qué más hacer”, expresó desesperada en diálogo con Radio con vos, Micaela, la madre de la adolescente desaparecida.

“Solo quiero que aparezca mi hija. Hay cinco hermanos que lloran porque Mara no aparece. Quiero que me den respuestas. Que la policía la busque. La policía dice que la está buscando y es mentira, solo nosotros y los del barrio la están buscando. La policía se borró”, agregó.

‘Las otras Cecilia’ de Chaco: ocho mujeres más están desaparecidas

"Todo Capital está lleno de cámaras, pero nadie dice nada", exclamó Micaela, la mamá de Mara, en la puerta de la fiscalía de San Nicolás donde fue a reclamar avances en la investigación del caso. "No puede ser que nadie la haya visto", remarcó.

Micaela denunció el mal trato y la inacción policial: “Cuando fuimos a hacer la denuncia no nos quisieron tomar. La tomaron a las 9 de la noche. La policía no hace nada. Ayer vinieron 200 policías a querer reprimir y no apareció uno que esté buscando a mi hija”. Y agregó: “Me llevaron a ver cámaras de seguridad en vivo y no del día que desapareció mi hija. Nadie está haciendo nada por hija”.

Micaela remarcó que "todos los policías tienen la foto de Mara en su teléfono, pero están en la garita, en el patrullero o durmiendo en algún lado".

Por su parte, Sebastián, el padre de la adolescente desaparecida pidió: “Quiero ver las cámaras cuando salió Mara de la escuela. Recorre la calle principal donde va el ministerio. Ellos dicen que las cámaras esas están de adorno. No filman, algunas no andan, algunas están rotas. ¿por qué no las cambian?”.

Hallaron en Alta Gracia a la mujer desaparecida

El padre denunció: “los que más estamos haciendo, lo qué estamos buscando son los vecinos y los padres”.

Mara, la adolescente de 14 años, fue vista por última vez el martes alrededor del mediodía a la salida del colegio en la zona de Retiro, iba vestida con zapatillas, pantalón jean, campera deportiva azul con marcas blancas y una mochila negra con plateado.

“Si te fuiste, aparecé, no tengas miedo. Lo que quieras, estamos. Vas a morirte de frío en la calle", pidió la madre ante la consulta de los medios. Sin embargo, la familia apunta a que podría haber otras personas vinculadas a la desaparición de la adolescente y reclamaron un mayor compromiso de las fuerzas de seguridad. También llamaron a vecinos, padre de compañeros o quien tengan algún dato, que se acerquen a aportarlo.

Acciones de búsqueda

El padre de la adolescente hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad. Dejó asentado que su hija salió de su domicilio de la Manzana 6 del Barrio 31 para ir a la escuela, ubicada en avenida Argentina y Letonia, pero jamás regresó a su casa.

En la investigación interviene la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional Nro. 4, a cargo de Carlos Vasser. Según trascendió, se activó el protocolo de búsqueda. Al mismo tiempo, funcionarios del área de Minoridad establecieron contacto con la familia, según los voceros judiciales.

NT/LT