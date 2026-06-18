Detuvieron al portero de un jardín de infantes acusado de abusar a niños de 4 y 5 años

La Justicia de Rosario ordenó la prisión preventiva para el portero de un jardín de infantes del barrio de Empalme Graneros acusado de supuestamente haber abusado a niños de 4 y 5 años dentro del establecimiento. El sospechoso fue imputado por tres casos pero acumula más de una decena de denuncias radicadas por los padres de las víctimas por hechos que están bajo análisis de la Fiscalía.

Rubén Lima, de 55 años, fue detenido el pasado 10 de junio por los distintos casos de abuso sexual que habrían tenido lugar en el jardín de infantes Nº261 "Paulo Freire", en medio de un operativo que derivó en momentos de tensión cuando los familiares se acercaron al ingreso del edificio para exigir respuestas y reclamar medidas inmediatas.

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Este miércoles, la fiscal Antonela Valente, de la unidad especializada en Violencias de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, imputó a Lima por "abuso sexual simple" contra dos nenes de 4 años y otro de 5 en una audiencia presidida por el juez de primera instancia Rafael Coria. “Hay más de 11 casos”, precisó luego la funcionaria judicial sobre la causa que sigue sumando denuncias.

“Los niños contaron sus primeras palabras en sede de la Comisaría de la Mujer con un equipo de psicólogas especialistas”, añadió, al mismo tiempo que adelantó que no podía sumar muchos detalles al respecto debido a que las víctimas son menores de edad. De todas formas, comentó que se detectaron coincidencias en los lugares en los que habrían ocurrido los abusos.

“Desarrollamos una logística donde los niños puedan hablar con las palabras que tienen, con el grado de desarrollo que tienen, en un espacio cuidado. Lo que puedo decir es que hablan en relación a los mismos espacios físicos donde sucedían los hechos", señaló la fiscal.

Según trascendió, el portero también habría amenazado a los niños para que no le cuenten a nadie sobre las agresiones. Tras la solicitud de la fiscal, el juez formalizó la imputación y dispuso la prisión preventiva por el término de 90 días con prórroga automática por los delitos, que tienen una escala penal que va de 3 a 10 años de prisión efectiva.

Valente también confirmó que Lima pidió hablar en la audiencia, negó los hechos y las acusaciones que sostienen que habría hostigado a los pequeños que para no hablaran. Si bien el acusado no tiene antecedentes penales, la Fiscalía reveló que si había contra él varios reclamos administrativos previos vinculados con conductas hacia los niños.

El caso se conoció públicamente el martes 9 de junio pasado, cuando la madre de uno de los menores reveló que su hijo le relató que el portero del jardín lo habría abusado. Tras comunicarse con otros padres, se hicieron presentes en el establecimiento y, un día después, la Justicia rosarina informó que el sospechoso había sido arrestado por agentes del Comando Radioeléctrico.

Incidentes frente al jardín de infantes

La captura del acusado provocó una fuerte conmoción. El Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la intervención de la institución y resolvió reemplazar por el momento al personal del establecimiento, incluidos directivos y asistentes escolares. Desde la Provincia informaron que las clases se reanudarán pronto con nuevas autoridades y equipos de trabajo, mientras se mantienen reuniones con las familias.

De forma protocolar por casos de presuntos abusos sexuales, se inició un sumario administrativo y se suspendieron las clases para facilitar el trabajo con las familias y la comunidad educativa. El día de la detención de Lima un grupo de padres y madres se concentró frente al jardín "Paulo Freire" y se produjeron incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que custodiaban el lugar.

Sobre las quejas contra el portero, la Secretaria de Gestión Territorial santafesina, Diana Gallo Ambrosis, explicó: “El único antecedente data de abril, cuando el mismo asistente escolar fue denunciado por una mamá de haber elevado la voz a su niño. Ese problema fue abordado y se resolvió puntualmente; pero dista mucho de lo que se denuncia hoy en día”.

FP

LT