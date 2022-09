Drama en Mendoza: hallaron muerta a una turista de Vicente López que había desaparecido el viernes

Romina Gyarmathy, una turista oriunda de Vicente López, provincia de Buenos Aires, fue encontrada sin vida durante la mañana de este sábado 3 de septiembre en un acantilado de difícil acceso, luego de una intensa búsqueda con helicópteros, perros y policía montada. El hecho ocurrió en la zona de la ruta provincial 222, camino a Las Leñas, Mendoza y las autoridades intentan esclarecer las circunstancias de la muerte.

Romina se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Mendoza, junto a su padre. El viernes a mediodía, ambos salieron a dar un paseo en auto y, en medio del mismo, ella decidió bajar del vehículo para caminar en un descampado en la localidad mendocina de Malargüe. Desde ese momento, no se supo nada de la mujer de 42 años y, luego de algunas horas, su padre dio aviso a las autoridades policiales de la zona, quienes comenzaron inmediatamente un operativo para dar con su paradero. Lamentablemente la búsqueda terminó de la peor manera: durante la mañana de ayer, la mujer fue encontrada sin vida.

El padre de Romina había denunciado que su desaparición fue alrededor de las 12:30 del día viernes. El hombre comentó que ambos viajaban en su camioneta por la ruta provincial 222, rumbo a Las Leñas, cuando cerca de la ruta nacional 40. tuvo que detener la marcha porque Gyarmathy “quería ir al baño”. En ese momento, la mujer se bajó, fue hacia el campo y, cuando volvió le dijo a su padre que quería realizar una larga caminata por ese lugar. Luego de ello, ambos acordaron verse más tarde, pero el padre comenzó a preocuparse cuando, pasadas las 15:30, Romina no volvía. En ese momento, decidió dar aviso a la Comisaría N°24 de Malargüe, una localidad ubicada a unos 300 kilómetros de la capital de Mendoza y, además, comentó al personal policial que la mujer era paciente psiquiátrica y tomaba medicación por esos problemas.

En ese marco, las autoridades policiales dieron inicio al protocolo de búsqueda, junto al personal de Bomberos y Defensa Civil, con el objetivo de realizar un rastrillaje conjunto, que ayudara a dar con el paradero de la mujer rápidamente. Además, pidieron ayuda de la División de Canes de San Rafael y Malargüe. Durante el operativo, que se extendió hasta altas horas de la noche del viernes y se reanudó el sábado, también se utilizaron drones y el helicóptero de la policía provincial.

Alrededor de las 10 de la mañana del sábado, el helicóptero de la policía divisó un cuerpo en la orilla del río de difícil acceso y, tras dar aviso, el personal se acercó al lugar y constató que se trataba de Romina. Luego, con ayuda del mismo helicóptero, efectivos de la Policía Científica se trasladaron hacia el lugar. El personal del Cuerpo Médico Forense (CMF) trabajó durante la tarde para determinar la mecánica de la muerte de la mujer y determinar si había rastros de terceros.

La investigación quedó a cargo de Andrea Lorente, fiscal de Malargüe, quien explicó que, si bien aún no se descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de la turista, la principal línea que maneja es que se trató de un accidente, que pudo ocurrir porque Romina cayó al río y fue arrastrada por la corriente. En tanto, el comisario Miguel Sánchez, quien estuvo a cargo del operativo, dijo en declaraciones a la prensa: "Se tratará de establecer con las pericias qué pudo haber sucedido. Si bien no hay indicios, no se descarta la figura de femicidio".

MAR / HB