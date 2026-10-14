La Matanza: un adolescente baleó a su compañero en el baño de la escuela

Un adolescente de 17 años disparó contra un compañero de 18 en el baño de la Escuela N.° 58 de Villa Dorrego, en el partido de La Matanza. La víctima recibió impactos de bala en el abdomen y en un brazo, mientras que el alumno que efectuó los disparos quedó detenido.

Deepfakes sexuales en escuelas: en RDI se alertó sobre la violencia digital contra adolescentes

Los docentes trasladaron al herido al Hospital Simplemente Evita, ubicado en el kilómetro 32 de la Ruta 3, en González Catán, donde fue intervenido quirúrgicamente. Allí, el joven les dijo a las enfermeras que quien le disparó “es un amigo” y que los tiros se le “escaparon mientras le mostraba el arma".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La policía secuestró la pistola utilizada, una Bersa calibre .22 que habría sido descartada tras el hecho. Los investigadores intentan determinar cómo y por qué se produjeron los disparos. La denuncia fue hecha en la Comisaría Sur 4ta y en el caso interviene el fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza. Se desconoce la identidad de los jóvenes.

Escándalo en un colegio de Lomas de Zamora: alumnos usaron IA para crear desnudos falsos de sus compañeras

Hace apenas un mes, ocurrió un caso similar en el colegio de Instituto Jesús María Plaza, de Villa Dorrego, donde un alumno de 15 años llevó un arma dentro de la mochila que se disparó al caer al piso, cuando otro compañero la movió accidentalmente. En aquel episodio ningún adolescente, profesor o directivo resultó herido. El adolescente fue imputado por el delito de "portación ilegal de arma civil".

IC/ML