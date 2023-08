Quién era el femicida que mató y metió en el freezer a su pareja e hijastro para que "puedan velarlos" 

La familia de Sandra y Thiago había empezado una búsqueda de paradero porque no sabían nada de ellos. Marcelo Ene, pareja de la mujer, iba cambiando las razones por la que ambos no estaban en la casa cuando las hijas de Sandra iban a preguntar por ella. El celular de la víctima estaba activo, pero no respondía a los llamados ni mandaba audios, solo “respondía” con mensajes de textos. Ayer se descubrió el horror. Los cuerpos de ambos estaban en el interior de un freezer. El acusado de matarlos se había suicidado en la misma vivienda.

El doble femicida fue Marcelo Fabián Ene. Un hombre de 38 años que se dedicaba a la albañilería y cortaba el pasto en la localidad bonaerense de Olavarría. Estaba en pareja con Sandra Aguer (53) desde hacía unos cuatro años. Había radicada una denuncia por "conflicto de pareja" en enero último en la comisaría de la Mujer y la Familia de esa localidad, informaron fuentes policiales.

Una de las imágenes de Marcelo Ene luego de haber terminado de cortar el pasto en una propiedad.

Horror en Olavarría: asesinó a su pareja y a su hijastro, los metió en el freezer y se suicidó

En en sus distintos perfiles de Facebook mostraba sus trabajos como cortador de pasto y su fanatismo por el Indio Solari. Pero según dejó escrito en una carta de puño y letra, el jueves pasado “explotó” y asesinó a Sandra y al hijo de ella, Thiago, que tenía 13 años y lo llamaban “Tito”. Ambos cuerpos los puso en un freezer “para que puedan ser velados”, convivió con ellos hasta que decidió colgarse en el pasillo de la propiedad.

Ene cumplió sus 38 años el lunes pasado. Al día siguiente, personal de la policía bonaerense ingresaba a la propiedad ubicada en Lisandro de la Torre 5003 y se encontraba con un cuadro espantoso. El albañil estaba muerto. La autopsia, según informaron fuentes del caso a PERFIL, reveló que el causal de muerte se correspondía con un suicidio por ahorcamiento.

Luego, el personal policial encontró los cuerpos de ambas víctimas en un freezer. Arriba de una heladera hallaron una carta en donde el acusado confesaba el doble crimen y las razones injustificadas que lo llevaron a cometer el hecho.

Sandra tenía 53 años y su hijo Thiago, 13.

“Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento”, escribió en una parte del texto. Allí contó que agarró el martillo, entro "a la pieza sin mediar palabra y le di diez martillazos en la cabeza”. Luego fue al futón e hizo lo mismo con el “pendejo”, así lo llamó.

En la carta habló de que estaba “cansado” porque “yo era una mucama acá” y describió que él volvía de trabajar y tenía que hacer las cosas de la casa. “Los metí al freezer para que puedan velarlos como corresponde", aseguró en la carta. Y pidió que a él lo tiren a una zanja y "no le cuenten" a su madre. Entre enero y julio de 2023, se contabilizaron 176 femicidios y 14 femicidios vinculados de adultos y niños, según el última informe de La Casa del Encuentro.

"No tenía antecedentes penales, solo existe una denuncia por una discusión en el Juzgado de Familia de Olavarría en enero de este año. Hay una versión que se está corroborando de que esa denuncia fue a través de un llamado de Thiago. Evidentemente había algún choque de personalidades entre el nene y el hombre, porque en la carta dice que se llevaba mal, que el chico era contestador, que no lo trataba bien", explicó a C5N el fiscal general del Departamento Judicial de Azul Marcelo Sobrino. Y relató que a las hijas de Sandra les llamó la atención que su madre contestara los mensajes por escrito y no con audios ya que había sido operada de la vista y no podía escribir.

Ene atendió a las hijas de Sandra en la puerta de esa vivienda y les dijo que se había ido, cuando el doble crimen ya se había concretado según la carta, lo que deberá ser corroborado por la autopsia. Pero martes 29 de agosto ya nadie respondió al llamado y las chicas dieron aviso a la policía. Los tres estaban muertos en el interior.

Si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que esté en esta situación, podés solicitar contención y asesoramiento llamando al 144 las 24 horas del día de manera gratuita. Por WhatsApp podés escribir al +5491127716463 o por mail a [email protected], también descargando la App Línea 144 https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres-y-LGBTI

