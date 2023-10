Revelan las horas previas al crimen de la hincha de Central

“Tengan cuidado, no sean pelotudos; si matan a uno van 30 años presos”. La advertencia había sido dirigida para los tres implicados, luego, en el crimen de la hincha de Rosario Central. Es que la mitad de los simpatizantes de Newells, que vieron perder a su equipo hace casi un mes, dijeron que iban hasta el Coloso Marcelo Bielsa para “con suerte pelearse” con algún contrincante. La frase la escucharon cuando se fueron, pero parece que no les importó.

Juan José “Tuerca” Massón (40) habría sido uno de los tres a los que fue dirigida la advertencia. Ayer la jueza de primera instancia María Trinidad Carrara dio por acreditado el planteo de la fiscalía y ordenó que quede en prisión preventiva por el plazo de la ley, es decir, dos años.

De esta manera, Massón se suma como imputado por el “homicidio agravado” de Ivana Garcilazo (32) al profesor de Educación Física y coordinador de fútbol del club rosarino Lux, Ariel Cabrera.

El tercer implicado es Damián Reinfestuel, docente de Química, que, según cree que se fugó a Bolivia antes de que se difundiera su identidad y las imágenes en las que se lo ve irse del lugar del crimen vestido de rojo.

Según el fiscal Gastón Ávila, que llevó al banquillo a Massón, pudieron reconstruir la previa del ataque en que murió Ivana, aquel 30 de septiembre. Dos grupos de amigos, contó, se reunieron en la casa del hermano de Massón, en Catamarca y Caferata. Reinfestuel, Cabrera y Tuerca caminaron unas treinta cuadras hasta el estadio de Newell’s.

“Tres de ellos se dirigieron a cometer el hecho y antes de irse de la casa hicieron una manifestación que tenía un tenor similar al siguiente: ‘Con un poco de suerte ahora vamos y nos podemos pelear con alguien’”, explicó el fiscal Ávila en rueda de prensa luego de la imputación.

“Y que precisamente quien escucha esto –que no era de ese grupo de amigos, sino que era alguien que había sido invitado por el dueño de la casa pero, que no pertenecía al núcleo de amigos de estas otras tres personas– reflexiona y le dice: ‘Tengan cuidado, concretamente y perdónenme por la palabra, que no sean pelotudos porque si matan a una persona van 30 años en cana’”, detalló el fiscal.