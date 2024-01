Tres jóvenes prendieron fuego un colectivo en plena calle: "Ni saben lo que es romperse el lomo laburando"

Tres jóvenes fueron captados violentando un colectivo estacionado en la puerta de una casa en horas de la madrugada y, solo por diversión, incendiaron la unidad. El vehículo sufrió daños totales.

Estaba estacionado en la puerta casa del padre del conductor, y en apenas unos minutos, las llamas lo consumieron por completo. Ante esta situación, el dueño de la unidad se despertó y corrió al cuartel de bomberos para pedir ayuda.

Una vez que fueron alertados, los servicios de emergencia, acudieron rápidamente para extinguir el fuego.

El incidente ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando tres jovenes fueron registrados caminando por Larrazábal, cerca de la esquina con Bermejo. Dos de ellos ingresaron al vehículo con encendedores y trapos, mientras el tercero actuaba como vigía.

Tras el incendio, el chofer de la unidad publicó un angustiante testimonio condenando directamente a los responsables de este suceso.

“Hago esta denuncia pública para dar con estas ratas, que prendieron fuego el colectivo. Estos paqueros ni saben lo que es romperle el lomo laburando”, subrayó en su descargo.

El padre explicó: "Yo no los conozco a los chicos que hicieron esto. Cuando incendiaron nosotros no podíamos salir de nuestra casa. Fue a las 4 am, y fue terrible. Estábamos durmiendo y vi el fuego por la ventana. No entendíamos nada".

Por su parte, la madre del chofer señaló: "Mi hijo cuando se suele ir, se lleva un colchón y lo usa al colectivo para descansar también a veces. Mi hijo se quedó sin su fuente de trabajo".

LT