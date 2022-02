Triple crimen en Rosario: la novia acusada por narcotráfico dijo que quiere presentarse ante la Justicia

Brisa Milagros Leguizamón, la novia del "casamiento narco" que resultó en el brutal asesinato de un matrimonio y su beba de un año, ocurrido en la localidad santafesina de Ibarlucea, está dispuesta a presentarse ante la Justicia. Así lo aseguró su abogado, Martín Frassi, quien reveló impactantes detalles de la causa.

El letrado explicó que “Brisa fue una de las primeras en auxiliarlos”, en referencia al ataque que sufrieron Maximiliano Giménez, su novia Vanesa Romero y su hija Elena, cuando fueron baleados desde una camioneta mientras se trasladaban en un auto marca Audi. La pareja había asistido a la boda de Leguizamón, procesada por presunto comercio de estupefacientes, y Esteban "Pinky" Rocha, en el country Campos de Ibarlucea, a 12 km de Rosario.

Brisa Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha están acusados de ser parte de la banda de Olga “La Tata" Medina.

Según el testimonio que Frassi brindó a TN, la joven de 24 años ayudó a sacar del vehículo a Giménez y después vio a la bebé. La tomó en brazos y constató que ya no respiraba. Posteriormente las autopsias determinaron que el hombre presentaba 20 balazos en el cuerpo y la pequeña cuatro -uno de los cuales dio en la cabeza-. Cuando el abogado llegó al lugar, la novia tenía todo el vestido cubierto de sangre y estaba "en estado de shock".

Los atacantes secuestraron a Romero y se llevaron el vehículo. La trasladaron al Canal Ibarlucea, donde terminó asesinada y su cuerpo y el auto aparecieron calcinados. Un invitado de la fiesta confesó que fue el autor del incendio, ya que quiso asistir a la mujer -quien ya estaba muerta- y cuando vio venir a la Policía quemó el coche.

El Audi fue hallado incendiado a pocos metros del canal Ibarlucea.

Situación procesal de los recién casados

Leguizamón y Rocha están sospechados de integrar la banda de la narcotraficante Olga “Tata” Medina, condenada en junio de 2020 a cinco años de prisión por comercialización de drogas. Según el juez federal Carlos Vera Barros, tendría influencia en los barrios La Cerámica, La Florida y Parque Casas.

Triple crimen en Rosario | "Los invitado a la boda eran cercanos a Los Monos", aseguró un experto

Actualmente Brisa cumple arresto domiciliario hace dos años por esa causa. El Tribunal Oral Federal 1 le había otorgado ese beneficio hasta el juicio, previsto para el 14 de febrero, porque es madre de dos niñas de 6 y 3 años, explicó el abogado. Rocha, por su parte, fue excarcelado hace casi un año.

En la boda de “Pinky” y Brisa hubo invitados vinculados al clan Cantero, del conocido grupo criminal Los Monos.

Sin autorización para casarse

Frassi dijo que presentó un recurso de apelación para que se revea la decisión de revocarle la domiciliaria a la novia. Además, afirmó que el novio, que también está prófugo, pudo afrontar los gastos de la fiesta porque “es técnico en refrigeración y le va bien”.

"Brisa me había pedido que solicitara el permiso hace dos o tres meses, pero como faltaba una documentación esa presentación no se hizo", sostuvo, al mismo tiempo que señaló que había feria judicial.

En ese sentido, argumentó que su defendida no se presentó ante la Justicia por el triple crimen debido a que "no tiene con quién dejar a sus hijas" y mencionó que no tiene reporte de "incumplimiento en dos años". Por otro lado, expresó que ella quiere "comparecer" pero espera la respuesta del tribunal o una eventual resolución de la Cámara de Casación.

Según fuentes judiciales, ambos serían juzgados como "eslabones menores" de la organización de "La Tata" Medina. "En caso de caerle la condena no superaría los cuatro años", señaló el letrado.

Investigación por lavado de dinero

Más allá de los detalles del crimen, otra de las cuestiones que llamó la atención de los investigadores fue la opulencia de la celebración: al costoso banquete que se sirvió como menú también se sumaron los autos de alta gama en los que acudieron los invitados.

Leguizamón se trasladó al exclusivo salón en el barrio privado en un Porsche Cayenne (u$s184.000 precio del mercado), y se estima que la boda costó alrededor de dos millones de pesos.

Por esta razón, la Justicia provincial iniciará una investigación por lavado de dinero a los novios y a su entorno cercano. De hecho, el fallecido Giménez figuraba en recientes investigaciones como responsable de una cadena de panaderías que, presuntamente, sería utilizada para lavar activos.

FP cp