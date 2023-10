Una actriz porno salteña denunció una violenta agresión de su ex novio y teme por su vida

Una actriz porno argentina denunció una violenta agresión, luego de que su ex novio quiso atacarla con una piedra, mientras ella se encontraba caminando por la calle a la salida del gimnasio en la provincia de Salta, de la que es oriunda y teme por su vida tras los continuos episodios de violencia de género.

Laura Perea, de 29 años, asegura ser víctima de hostigamiento por parte de su ex pareja, Lucas y reveló que “repetía constantemente que me iba a matar a mí y a cualquier otro que estuviese conmigo”.

El último incidente ocurrió a pesar de que la mujer cuenta con custodia policial las 24 horas del día. Por lo que, Perea llamó al 911 cuando lo vio a la salida del establecimiento de actividad física. Sin embargo, entre el tiempo transcurrido hasta la llegada de un móvil policial, logró acercarse a ella y golpeó a su entrenador, quien la acompañaba.

Debido a lo sucedido, la actriz radicó una nueva acusación hacia el agresor, luego de permanentes ataques tanto verbales como físicos que habían comenzado a principios del 2022.

Actriz porno argentina, Laura Perea denunció a su ex pareja por violencia de género

“Estuve ocho meses en Asia trabajando y regresé hace un mes. Durante todo ese tiempo no me escribió ni nada, por más que lo tengo bloqueado de todos lados. Cuando llegué a la Argentina volvió a acosarme”, manifestó Perea.

En este sentido, la damnificada contó que cuando él intentó tramitar la visa para viajar a Estados Unidos, descubrió que “se la rechazaron por tener una denuncia por violencia de género contra su ex novia”. Situación que negó y alegó que “era todo un invento, una mentira”.

“El ahora está detenido, al regresar a Salta continuó buscándome, lo denuncié y la Justicia le puso una perimetral”, declaró Laura Perea y agregó que “me gustaría llegar a juicio y que todo siga así, porque me dijo que me va a buscar y que no tiene nada que perder, que vaya donde vaya él va a estar ahí.

El viaje a Londres de Laura Perea y el antecedente carcelario de su ex pareja

Después de haberse enterado de la causa previa, Laura Perea accedió a que su ex novio la acompañara a un viaje a Londres, Reino Unido, por motivos laborales.

Las escenas de celos fueron en aumento a tal punto que él guardaba en su celular la ubicación del teléfono móvil de ella. Es por eso que, ante cada desplazamiento, Lucas deambulaba por la zona en la que ella circulaba

“Lo metieron preso en Londres y tenía libertad preventiva, a la espera del juicio. Pero yo después levanté la denuncia y él no fue preso”. relató la mujer.

