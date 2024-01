"Fue un momento de terror": robaron un auto y tiraron a su beba al piso mientras escapaban

Una familia de Villa Luzuriaga atravesó un angustiante momento tras sufrir un asalto en la puerta de su casa, momento en el que los delincuentes no solo les robaron el auto, sino que también, al escapar, se llevaron a su beba que se encontraba en el asiento de atrás.

Ocurrió el pasado martes, alrededor de las 22.30, en la esquina de Garibaldi y Alicante. Fueron los gritos de la mujer los que lograron alertar a los asaltantes de la presencia de la beba dentro del coche, Los ladrones que abrieron la puerta y la dejaron en la calle a los pocos metros, antes de acelerar y huir.

La angustiante secuencia comenzó cuando la familia llegó a su casa a bordo de un Peugeot gris, donde viajaba Lorena junto a sus tres hijos de 11 y 8 años y la beba de 3 meses, quien viajaba en una butaca de niños atada al asiento trasero.

Al momento de bajar, el grupo familiar fue abordado por cuatro delincuentes que llegaron en un auto. Tres de los asaltantes bajaron y le apuntaron a la mujer con pistolas. Ella comenzó a bajar junto a sus hijos mayores.

Los ladrones escaparon con el coche sin ver que la beba seguía sentada en el asiento trasero. A partir de los gritos desesperados de la madre, uno de ellos se percató de la situación, por lo que frenaron, abrieron la puerta y dejaron la butaca con la beba tirada en el suelo.

"Fue un momento de terror, solo recordarlo me estremece. Fue muy rápido, no me resistí para nada", expresó Lorena en diálogo con Todo Noticias (TN) y, al respecto del robo, relató: "El ladrón me dice 'dame el auto' y lo que quiero es que bajen a las dos nenas. Cuando una baja queda la bebé, salgo gritando y salen los vecinos a ayudar".

Según relató la mujer, ella se bajó del auto y sus hijos mayores la siguieron, mientras que la pequeña quedó arriba del vehículo. "Mis otros dos hijos ya estaban abajo y mi nene estaba entrando al gato. Yo sólo gritaba por mi bebita que había quedado en la parte trasera. El auto no me importaba, sólo quería que bajaran a la beba", amplió.

Lorena explicó que la bebe ni siquiera lloró durante el robo, por lo que los asaltantes no se percataron de su presencia, hasta que, ante los gritos de su madre, la vieron y la dejaron sobre el el asfalto dentro del "huevito". "Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron", manifestó.

La víctima y sus vecinos explicaron que se trata de un barrio inseguro y que estas situaciones de robos se volvieron moneda corriente. "A un vecino ya le pasó, aparecen cada dos por tres", contaron.

"Yo quedé con miedo, no tengo ganas de pisar la calle. Tengo que tener varios ojos antes de salir", concluyó Lorena. La denuncia del robo fue radicada por las víctimas en la comisaría de Villa Luzuriaga y la investigación judicial quedó en manos del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza.

