En 2021 Desarrollo Social ya entregó casi $4 mil millones a cooperativas

Los convenios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con cooperativas de las organizaciones sociales alcanzaron en la primera mitad del 2021 casi 4 mil millones de pesos. La cifra a la que accedió PERFIL representa la mitad del Presupuesto para este año, ya que luego de un control de gastos -realizados por el propio Ministerio- de cada una de ellas, se gira la otra mitad del dinero asignado para completar los proyectos a realizar.

El número exacto es de $3.823.299.947,98, que se desprende de un pedido de información pública de PERFIL y que, de no registrarse irregularidades, ascendería al doble según lo proyectado. Es decir, unos $7.646.599.895,96 es lo que la cartera que dirigió Daniel Arroyo planificó otorgar para este año a las cooperativas. A dólar oficial de este martes 10 de agosto, se trata de unos $76,5 millones de dólares.

Juan Zabaleta llega al Gobierno bajo la mira de los movimientos sociales

Sin embargo, será bajo la gestión de Juan Zabaleta que se realice la auditoría de cada factura que presenten las cooperativas. Si están en regla, se les abonará la segunda mitad a las cooperativas. Si hay irregularidades detectadas desde el Ministerio, se designará desde la SIGEN un auditor que deberá investigar hasta definir qué hacer. Puede suspenderse el pago de la otra mitad, incluso solicitar la devolución de los fondos otorgados y hasta judicializarse el caso.

Más allá de los ministros cambiantes, la mayoría del dinero seguirá pasando por la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, quien a través de diversos programas contrata a las cooperativas para realizar tareas comunitarias, obras y servicios por todo el país. Lo llamativo del caso es que Pérsico, además de ser un funcionario clave, también lidera el Movimiento Evita, una de las organizaciones más beneficiadas por el Estado.

Una cooperativa del Frente de Todos truchó facturas por al menos $ 4 millones

Patria al Hombro

PERFIL reveló una cooperativa que precisamente podría verse con las consecuencias de una intervención desde el ministerio: Patria al Hombro, cuyos titulares tienen en realidad más de una cooperativa contratista del Estado, y además de tener a su referente de ambos lados del mostrador (Federico Berardi es director de Primera Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social), truchó al menos ocho facturas por casi 4 millones de pesos por compras que nunca se hicieron.

En la investigación publicada en este medio, se adjuntaron las facturas originales, corroboradas ante la AFIP, en donde los propios comercios negaban haberle facturado a la cooperativa. El caso ya fue judicializado por la Coalición Cívica, que hizo una denuncia y pidió informes.

Las 8 facturas que truchó Patria al Hombro: productos de limpieza en una carnicería y un falso corralón

La gestión de Pérsico se puso de inmediato a controlar todos los gastos de la cooperativa para ayudarla a salir del escándalo. Incluso, Arroyo dijo a radio La Red que como aún no tienen la rendición de los gastos de la cooperativa, no pueden cortarle los fondos ni decir que hubo formalmente una irregularidad. Si esas facturas apócrifas no aparecen en la rendición, el Ministerio podría, según la versión oficial, continuar con los contratos con Patria al Hombro.

Asimismo, Patria al Hombro tenía a través del programa de UNOPS, un programa de la ONU que coordina el Ministerio de Obras Públicas, otros contratos por fuera que suspendieron a raíz del escándalo.