Tras la investigación de PERFIL, cancelan obras de la cooperativa Patria al Hombro

El Ministerio de Obras Públicas que dirige Gabriel Katopodis comenzó a revisar los contratos por obras en las que el Estado contrató a la cooperativa Patria al Hombro para hacer tareas de construcción en municipios de Córdoba a raíz de la investigación de PERFIL. Incluso, este medio pudo saber que ya se suspendió una de ellas en la localidad de Oncativo.

Semanas atrás, PERFIL reveló la operatoria de la cooperativa del Frente de Todos que recibe fondos públicos del Ministerio de Desarrollo y falsificó facturas para justificar gastos que no existieron. Asimismo, este medio reveló que se trataría de un sistema de cooperativas dirigido por un funcionario del propio Ministerio que gira los fondos a sus cooperativas y nombra a sus hermanos a cargo de ellas: Federico Berardi.

Es por eso que ahora se conoce que una de las obras impulsadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que financia y contrata incluso sin licitación a cooperativas para realizar obras públicas, quedó suspendida mientras la gestión de Katopodis estudia el caso.

Facturas truchas: aparecen nuevas cooperativas a cargo de los titulares de "Patria al Hombro"

Se trataba de un proyecto de un "Playón Multideportivo". A pesar de que Federico Berardi negó tener responsabilidad sobre la cooperativa, todos los consultados lo apuntan a él como quien manejó y maneja dicha organización que responde al espacio Encuentro Peronista, cuyo líder es, precisamente, Federico Berardi.

Incluso en la notificación donde se informa la suspensión de la obra está copiado Nicolás Berardi, hermano de Federico, y de Tomás Berardi (síndico de la cooperativa según el INAES). Miguel Román es en los papeles el responsable de Patria al Hombro, aunque desconoce casi todas las consultas que ese medio le hizo sobre la situación contable de su supuesta organización.

Fuentes que conocen bien de cerca la cooperativa y sus integrantes aseguraron a PERFIL que Roman es un joven "muy humilde" que llegó de Paraguay y Berardi eligió para firmar por la cooperativa, una vez que asumiera en enero del 2020 como Director Nacional de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo.

Las 8 facturas que truchó Patria al Hombro: productos de limpieza en una carnicería y un falso corralón

Asimismo, advirtieron que la cooperativa recién comenzó a hacer trabajos notorios en Quilmes al publicarse la investigación de PERFIL. "Hay gente que preguntaba por un supuesto comedor que Miguel Román había hecho y no existía".

La cooperativa truchó al menos 4 millones de pesos con facturas que este sitio corroboró como existentes en la AFIP, pero tenían total incoherencia: 3,2 millones de pesos en productos de limpieza comprados en una carnicería que ya salió a desmentir haberles vendido esas cantidades enormes a la cooperativa y un comercio que vende indumentaria para Gendarmería a la que le inventaron una venta por materiales de construcción cuando esta no comercializa ninguno de esos productos, según confiaron desde la propia firma a este portal.

Una cooperativa del Frente de Todos truchó facturas por al menos $ 4 millones

Patria al Hombro tiene acordados recibir 25 millones de pesos este año del Ministerio de Desarrollo. Ya cobró $12,5 millones y deberá presentar la rendición de sus gastos en las próximas semanas. Hasta que ese proceso no esté finalizado, la cartera de Arroyo no puede admitir una irregular en sí, aunque advirtieron que de confirmarse podrían pedir una devolución del dinero o llegar a un proceso judicial. No obstante, asesores del Ministerio ya se pusieron en contacto con la cooperativa para revisar la facturación.

Pero eso no es todo: Miguel Román tiene otra cooperativa, RE.S.M.U., de recolección de residuos, también en Quilmes, que se niega a responder las preguntas de PERFIL y que también recibió dinero del Ministerio. Por otro lado, Nicolás Berardi estuvo a cargo de la Fundación Locos Bajitos, que recibió subsidios directamente de un área que nuclea el propio Federico Berardi.

JD / DS