Alberto Fernández: "Hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas"

El presidente Alberto Fernández habló este sábado 22 de mayo sobre el nuevo confinamiento estricto que decretó para frenar la segunda ola de Covid-19 y aseguró que tuvo que imponer más restricciones porque "hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas" anteriores.

En una entrevista con los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en Conecta2, ciclo que se emite por CNN En Español, el mandatario nacional manifestó: "Muchos no me escucharon. Yo no soy un experto en la materia y no es que yo tenga información reservada que me permite conocer de antemano cosas que los argentinos no saben". "Pero vi lo que pasó en Europa, y lo que le pasa a Europa al poco tiempo nos pasa a nosotros", agregó Alberto Fernández

"Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Di un discurso, allá por marzo, donde expliqué que íbamos camino a esto y que por favor podíamos evitarlo si restringíamos y nos poníamos. En ese momento fue un llamado a la reflexión al conjunto social. Los medios dijeron: '¿Para qué hizo una cadena, si no dijo nada?'. Dije lo que iba a pasar", expresó el jefe de Estado.

En el "peor momento" de la pandemia, Alberto Fernández anunció 9 días de confinamiento total

Alberto Fernández: "Vivimos en un país federal y yo no puedo resolverlo todo"

En esa línea, Alberto Fernández continuó con la enumeración de sus advertencias a las provincias ante la segunda ola de Covid-19: "Advertí que iba a ser inexorable evitarlo. Entonces lo que sí podíamos era minimizar los efectos. Después dicté medidas y pasó lo que pasó", sostuvo.

"Yo no quiero volver atrás, pero hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas, hubo jurisdicciones que decían que no les hacía falta. Después dicté medidas específicamente para el AMBA. Y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon. Me dijeron 'Me sobran camas'. Y se extendió a todo el país. Y las camas se ocuparon a gran velocidad", comentó el líder del Frente de Todos.

"Vivimos en un país federal y yo no puedo resolverlo todo, porque si yo resuelvo que se cierren los negocios y el municipio dice que no se cierren, no se cierran. Y si yo digo 'no circule' y la provincia no pone a controlar la no circulación, la gente circula. Pero además no es sólo que acá no me acompañaron: hicieron gala de hacer lo contrario. No lo digo en tono de reproche: lo digo en tono de aprendizaje", comentó el Presidente.

Alberto Fernández fue entrevistado por María O'Donnell y Ernesto Tenembaum. FOTO: Conecta2 / CNN En Español

"Superpoderes", carne, vacunas y clases: las frases de Alberto Fernández

El jefe de Estado también habló de la ley que envió al Congreso para imponer restricciones de acuerdo al semáforo epidemiológico: “La ley, lejos de darme superpoderes, me los restringe. Hasta en eso la oposición miente”, reprochó Alberto Fernández.

En cuanto a la llegada de vacunas y la frustrada negociación con Pfizer, el primer mandatario señaló: “Cuando uno va a Europa, con quien más dificultades tuvieron para hacerse de vacunas fue con Pfizer. Yo la impresión que tengo es que en algún momento Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo no firmo más contratos, porque si tengo que dejar las vacunas en Estados Unidos no voy a poder cumplir”.

Sobre las clases presenciales, Alberto Fernández dijo: “Es la obsesión de la salud por la salud lo que nos complica la educación. ¿Alguien puede pensar que yo, que dediqué mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa. Y claro que me duele y claro que me preocupa. Y qué opción tengo?".

Alberto Fernández defendió el cierre de exportación: "El tema de la carne se desmadró"

“En los chicos en edad escolar de 0 a 12 años, el aumento de los contagios −Pedro Cahn me dio el dato el otro día− aumentó el 110 por ciento. ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad”, expresó Alberto Fernández.

Asimismo, el presidente opinó: "Estamos en una instancia en Argentina donde podemos volver a entender que hay cosas que políticamente no se pueden admitir discusión, que hay momentos donde debemos estar muy unidos para trabajar juntos. Quisiera, que la oposición también entendiera la crisis en la que estamos y entendiera que con esto no se puede hacer política, porque es muy grave, porque ponemos en riesgo la vida de la gente".

Por último, Alberto Fernández habló sobre el cierre de exportaciones de la carne y su estrategia para bajar la inflación: “Nosotros dimos un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto, no preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias". "¿Por qué por qué se supone que suben los precios de la carne argentina? Porque dedicas un 30 por ciento a exportarlos", concluyó.

ED/FF