Alberto Fernández lamenta el paro del campo: "Nadie está dispuesto a ceder nada en la Argentina"

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar el paro del campo contra la suba de las retenciones a la soja y afirmó que quienes lo motorizan no están "dispuestos a ceder nada en la Argentina". "Frente a semejante crisis, con el coronavirus encima, con la pobreza que tenemos, resulta ser que nadie está dispuesto a ceder nada en la Argentina", se quejó el mandatario nacional.

"Quisiera que todos entendamos que para salir de esta situación es imperioso que todos cedamos algo. Y los primeros que deben ceder son los que están en mejor situación, porque pedirle que cedan a los jubilados, a los que están en la pobreza... a ellos ya no se les puede pedir más nada", señaló Fernández en una entrevista en el canal C5N.

Productores agropecuarios iniciaron el lunes un cese a la comercialización de cuatro días, en rechazo al aumento del 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación de soya. La medida estará vigente hasta el jueves a las 00:00 horas y contempla un cese a la comercialización de granos, sin que ello implique desabastecimiento, cortes de ruta, ni "tractorazos".

Los productores rechazan el aumento del 30 al 33 por ciento de la alícuota de exportación en el sector de la soja, que abarca además a los derivados de esta oleaginosa (harinas y aceites). Los derechos de exportación del girasol, incluido el aceite, bajarán a su vez del 12 al 7 por ciento; los de la harina de maíz, lo harán del 9 al 5 por ciento; y los de las harinas de trigo se reducirán del 9 al 7 por ciento.

Al ser consultado sobre qué pasaría si "no ceden", el Presidente advirtió: "Si no ceden todos estos sectores, a mí me han dado el poder y el poder está para ejercerse". "Yo primero intento el diálogo, primero intento ponerme de acuerdo, si las cosas no ocurren, yo se a quienes represento, se qué intereses represento, entonces ejerceré el poder que me han dado", remarcó Fernández.

Además, recordó su experiencia como funcionario cuando se dio en 2008 la pelea entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles, y enfatizó: "Yo en la 125 aprendí, dos veces no me pasa". "Como aprendí, no repetí esa experiencia. Los citamos, le pedimos opinión. Yo estaba convencido de que estábamos de acuerdo, pero la dirigencia no supo controlar a los que se llaman autoconvocados, que son oposición vestidos de chacareros", agregó el Presidente.

DS