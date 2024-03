El expresidente Alberto Fernández se defendió de las acusaciones en su contra en medio del escándalo por los seguros que derivó en su imputación por corrupción. Al respecto, aseguró que está dispuesto a brindar explicaciones debido a que tiene "la tranquilidad" de no haber cometido "ningún hecho indebido".

En una entrevista con el medio mexicano Milenio, durante una visita a dicho país, Fernández afirmó que se tratan de "tiempos que hay que pasar". "Y estoy para explicar todo lo que tenga que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido", sostuvo.

Alberto Fernández fue denunciado por malversar fondos y desde su entorno lo rechazan: "Operación clarísima"

Respecto a las acusaciones en su contra, detalló que son "la parte miserable de la política". Sumado a esto, el exmandatario también criticó a los medios de comunicación y comparó las acusaciones en su contra con las denuncias y la posterior condena a Lula da Silva en Brasil.

"Uno puede hacer política sin dañar al otro y sin ensuciar al otro", protestó, ante lo cual lanzó un dardo hacia el presidente Javier Milei por sus dichos en Expoagro. "Ayer alguien dijo que mientras yo era presidente se almorzaba y se cenaba con champagne Cristal y a la noche tuvo que decir es mentira, y yo agradezco el gesto de desdecirse. Y yo quisiera que todos tuvieran la misma actitud", enfatizó.

De esa manera, Fernández se refirió a las acusaciones del actual jefe de Estado, quien lo utilizó como un mal ejemplo del gasto público. "Podés contar la calidad de la comida", afirmó Milei para luego compartir una risa cómplice con el diputado José Luis Espert, que lo acompañaba en su presentación. "En la administración anterior, en donde estoy viviendo se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días", remató el presidente.

Alberto Fernández fue imputado junto a otros exfuncionarios por una maniobra supuestamente fraudulenta en la contratación de seguros.

Fernández tiene dos imputaciones en la causa por el escándalo vinculado a los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos al expresidente. La misma fue iniciada por el fiscal Ramiro González a raíz de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez por malversación de caudales públicos, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Sumado a esto, sumó en las últimas horas una nueva imputación a raíz de la denuncia que radicó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Según la presentación judicial, en el otorgamiento de créditos desde la ANSES se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones "indebidas", por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el ex Director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, Federico Alejandro D'Angelo Campos.

Los logros de su gestión y las críticas al Gobierno de Javier Milei

Continuando con críticas a la gestión actual, Fernández advirtió que si los funcionarios "no revisan su lógica, le va a ser difícil el futuro". De esa manera, calificó al presidente de “dogmático” y aseguró que tiene “lógicas económicas muy difíciles de implementar y entender en la Argentina”.

Además, arremetió contra la mirada del primer mandatario sobre la justicia social y los derechos humanos, ante lo que remarcó que “la Argentina tiene una historia trágica por la dictadura y el genocidio”. “Eso nos hizo resilientes a cualquier actitud que signifique desconocer los derechos humanos, esta prédica no prende en la sociedad”, consideró.

“Es entendible, hay mucha gente que vio la desigualdad y la quiere cambiar. A quienes gobernamos en ese momento nos hicieron cargo y no éramos necesariamente los culpables”, sentenció. En ese sentido, aseguró que es algo que “sigue ocurriendo” y que puede relacionarse directamente con el avance de la ultraderecha en América Latina.

Osvaldo Giordano dijo que Anses es un "organismo grande" con "muchos problemas en las contrataciones"

Al respecto, responsabilizó a la pandemia del coronavirus por dicho fenómeno: “Lo que se observa en todos lados es una suerte de enojo con la realidad que lleva a votar todo lo contrario a quien representa esa realidad que se vive. La pandemia dejó al descubierto la enorme desigualdad del mundo y mucha gente se volcó a posiciones reactivas, tratando de dar vuelta un sistema que consideran injusto”. “A mi criterio, lo que eligieron genera más injusticia”, acusó.

Y agregó: “Fueron 4 años muy difíciles. Nosotros veníamos con una deuda impagable e insostenible tomada por el gobierno anterior y nos cae la pandemia. Cuando empezamos a sacar la cabeza del agua, viene la guerra Rusia-Ucrania. Cuando ordenamos un poco la guerra, la Argentina vivió la mayor sequía de los últimos 100 años. Cuando miro en retrospectiva, tenemos datos que nos dejan con la tranquilidad de haber puesto el máximo esfuerzo”.

Imputaron a Alberto Fernández en la causa de los seguros denunciada por el gobierno

Asimismo, destacó su gestión, afirmando que "en tres de los cuatro años la industria creció; creamos un millón y medio de empleos; tuvimos la cifra más baja de desocupación de los últimos 37 años". "En la Argentina el dólar tiene mucho que ver con los precios y si nos faltan US$25 millones de la sequía, empiezan a subir los precios”, subrayó.

El exmandatario también responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por las condiciones en las que asumió en 2019: “Macri recibió el gobierno con 25 puntos de inflación y lo llevó a 55. Nosotros lo bajamos a 35, vino la guerra con su proceso inflacionario y en 2022 terminó en el orden de los 55 puntos nuevamente. En 2023, la falta de dólares fue lo que más determinó el crecimiento inflacionario. Veníamos con una inflación de 7 u 8 puntos mensuales, y en diciembre el gobierno que me sucedió generó una devaluación. En mis cuatro años, el salario real creció el 0,2%: no es un logro, pero tratamos de que no cayera más a pesar del escenario adverso que teníamos”.