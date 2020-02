Alfonsín, con Edi Zunino: "Gerardo Morales me dijo: una propuesta así no se puede rechazar"

En los próximos días, cuando lo oficialice el Senado, Ricardo Alfonsín se convertirá en el embajador argentino en España, algo que le ha generado críticas dentro del radicalismo, donde hay dirigentes que no aceptan que sea funcionario de Alberto Fernández.

Sin embargo, en una entrevista con Edi Zunino, realizada en los estudios de Radio Perfil, el dirigente radical aseguró que habló sobre el tema con el gobernador radical de Jujuy: "Yo a Gerardo Morales, mas allá de las diferencias que tenemos, lo respeto muchísimo. Lo llamé para ver qué opinaba y me dijo: una propuesta así no se puede rechazar", indicó.

Ante le pregunta de Zunino, respecto de si una embajada es una forma de salir del ruedo del día a día, Alfonsín respondió: "No se preocupen que voy a seguir molestando a los radicales que torcieron los principios del partido".

En cuanto a las internas que se dan en la Unión Cívica Radical, puntualizó: "En mi partido decían que se iba a ganar la elección en segunda vuelta y desacreditaban y ninguneaban a los que decíamos que el partido se equivocaba fiero. A mí me preocupa más que las contradicciones internas las tensiones que se pueden generar a raíz de las contradicciones con poderes económicos, con poderes culturales y con poderes geopolíticos".

El final de Macri. Sobre cómo terminó el gobierno de Cambiemos, Alfonsín consideró que "si al mandato le hubiesen quedado dos años más, como cuando duraban seis años, hubiéramos tenido problemas severos". En ese sentido, agregó que de no haber sido un año electoral podría haber sucedido algo similar a lo que vivió Chile.

Radicalismo, PRO y Peronismo. En tanto, el futuro embajador señaló también que "en materia económica y social, en los intereses que defendemos, en el tipo de matriz productiva que consideramos necesaria, en nuestra mirada sobre el rol de política y la economía, estamos mucho más cerca del peronismo que del PRO". Además, afirmó: "Yo de gorila no tengo nada".

Embajador. Por otra parte, se mostró entusiasmado con el cargo diplomático que le tocará ocupar y adelantó: "Creo que puedo desarrollar, como me dijo el Presidente, una tarea importante. Hay que profundizar los vínculos económicos, comerciales, culturales y políticos. Y junto con otros embajadores hay que profundizar los vínculos que existen entre la Unión Europea y el Mercosur".

El dirigente de la UCR, además, se refirió al equilibrio que deberá hacer Alberto Fernández durante su gestión: "Para mí los que creen que la política es solo administración no comprenden. Hay que saber medir la correlación de fuerzas y Alberto lo tiene muy presente. Es una persona realista y sabe hasta dónde puede tirar y no quedarse corto. En política no podés hacer lo que se te ocurra. Los gobiernos no son omnipotentes, se enfrentan a otros poderes que quieren exactamente lo contrario que lo que el gobierno quiere hacer. No medir eso es ser un burro".

Sobre Axel Kicillof, expresó: "Desde el punto de vista de la descripción que hace de la causa de los problemas en Argentina tengo muchas coincidencias".

