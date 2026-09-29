Ante la consulta de PERFIL, el Gobierno ahora dice que expulsó a "posibles terroristas" del país

Las fronteras argentinas se convirtieron en un filtro de máxima seguridad para blindar el territorio nacional. Eso, por supuesto, según la mirada del Gobierno nacional. Y es que, ante la consulta realizada por el periodista Pablo Varela de PERFIL durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que las más de 20.000 personas expulsadas del país en el último tiempo encajan bajo el perfil de "posibles terroristas" o individuos que representaban una amenaza directa para la seguridad interior.

El interrogante planteado buscaba esclarecer el trasfondo de las polémicas declaraciones que había lanzado el presidente Javier Milei sobre la expulsión de terroristas del suelo nacional. Frente a esto, el portavoz oficial detalló que no se trató de simples irregularidades migratorias burocráticas, sino de operativos preventivos para resguardar las fronteras. "Es una política de Estado darle a los argentinos seguridad, algo que no pasaba antes y que hoy se está tomando muy en serio", argumentó Ravier ante los micrófonos.

La conferencia de prensa, sin embargo, transitó por múltiples carriles más allá del eje migratorio y de seguridad. El vocero también debió responder a los cuestionamientos metodológicos sobre la estadística oficial y el humor social de cara al año electoral 2027, un punto clave que genera fricciones en la lectura diaria de la economía.

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Ante los cortocircuitos que generan ciertos indicadores mensuales, el funcionario atribuyó esas variaciones a un profundo cambio estructural que está experimentando el país. Según explicó el portavoz, Argentina está migrando hacia un modelo donde la tracción fuerte ya no depende exclusivamente de la cosecha agrícola entre marzo y julio, sino de una matriz que incluye economía petrolera y minera con ingresos estables todo el año.

En esa misma línea de optimismo macroeconómico, el vocero destacó que el país transita un proceso de apertura al mundo que se refleja en récords de consumo, producción y exportaciones. A pesar de los vaivenes y los choques externos globales, ratificó que el país finalizará el año con signo positivo y valoró los avances logrados gracias a la baja de impuestos, la desregulación burocrática y el ingreso de inversiones estratégicas bajo el paraguas del régimen RIGI.

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El impacto de El Niño y los frentes de gestión

La agenda oficial también dedicó un tramo importante a la prevención climática y a los anuncios de distintas carteras del Estado. Ravier comenzó enviando las condolencias del Gobierno a la familia y allegados del fallecido senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, cuya banca adelantó que será ocupada por Claudia Cecilia López tras cumplir los pasos formales correspondientes.

El Gobierno se prepara para el fenómeno de "El Niño"

En materia de emergencias, el Ejecutivo advirtió sobre la llegada de El Niño con una intensidad alta proyectada para el cierre de este año y el primer semestre de 2027, con foco en precipitaciones inusuales sobre la Cuenca del Plata y Cuyo. Para mitigar daños, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) activó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, reforzando sistemas de alerta temprana con el soporte hidrológico en tiempo real del Instituto Nacional del Agua.

A su vez, el vocero enumeró logros concretos en la gestión cotidiana de distintas áreas ministeriales. Destacó la implementación del nuevo sistema acusatorio en La Plata (con la promesa de extenderlo a CABA y Córdoba) que redujo la duración de los juicios penales de años a pocos meses, y celebró la cifra récord de 1.738.000 turistas extranjeros no limítrofes llegados en lo que va del año.

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Frente externo, Malvinas y blindaje judicial

La administración libertaria también marcó músculo en el plano internacional y en la modernización de sus herramientas de defensa. En Cancillería, Ravier celebró la firma del acuerdo "Corredor Andes-Atlántico" con Estados Unidos (que proyecta inversiones por 7.000 millones de dólares en energía y minería) y el puntapié inicial de las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, el Gobierno ratificó una fuerte ofensiva diplomática contra el Reino Unido por la disputa de la plataforma continental. El vocero reveló que se intimó formalmente al gobierno británico a frenar la explotación petrolera ilegítima en Malvinas en un plazo de dos semanas, advirtiendo que de no cumplir el requerimiento acudirán directamente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El cierre del repaso institucional incluyó el ámbito militar con la puesta en valor de Fabricaciones Militares y el anuncio de la inminente llegada del segundo lote de seis aviones F-16 para la Fuerza Aérea.

TC/fl