ARA San Juan: a 5 años de la tragedia, los familiares siguen reclamando un feriado nacional

A pocos días de cumplirse cinco años del hundimiento del ARA San Juan, los familiares de las víctimas reclamaron nuevamente que el 15 de noviembre sea declarado feriado nacional para conmemorar a los 44 tripulantes del submarino. Si bien una de las peticiones se remonta al año 2020, hasta la fecha no hubo ningún avance a nivel provincial (Buenos Aires) ni a nivel nacional.

"Necesitamos que el pueblo nos acompañe y no olvide a los 44 del ARA San Juan. Por eso, reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea Feriado Nacional, para que ese día, argentinos y argentinas, nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega", sostuvo en declaraciones radiales Luis Tagliapietra, padre de uno de 44 los marinistas fallecidos.

El submarino de la Armada Argentina "ARA San Juan" desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Océano Atlántico. FOTO: NA

"Entre todos y todas debemos mantener vivo el recuerdo, los valores y los principios, que como a ellos, hacen grande esta nación", solicitaron los familiares de los tripulantes.

Por otra parte, Tagliapietra recordó el malestar por lo sucedido y advirtió que "ciertas fechas se vuelven más duras. Yo no pude hacer el duelo, es muy difícil cuando no tenés certeza de nada, no tenés respuestas, no tenés apoyo y contención. Si encima te atacan y persiguen, te espían y maltratan, es todavía más complicado".

Un reclamo por la memoria

En octubre de 2020, familiares de las víctimas lanzaron una petición en Change.org, con la que ya juntaron más de 19 mil firmas.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino con sus 44 tripulantes a bordo, naufragó en aguas del Atlántico Sur, tras una implosión, y fue encontrado recién un año después, durante la madrugada del 17 de noviembre de 2018 a la altura del Golfo San Jorge, y unos 597 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

