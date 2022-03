Un asesor de Alberto Fernández criticó un video de La Cámpora sobre el FMI: "Están equivocados"

Juan Manuel Olmos, el jefe del Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández, habló de los videos que difundió la agrupación militante La Cámpora en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y manifestó que "están equivocados" porque la comparación de los tiempos históricos no son iguales.

En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky por Radio 10, Olmos hizo una diferenciación entre las grabaciones que publicó la agrupación liderada por el ex jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Para criticar al organismo financiero y sus recetas, utilizaron discursos del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y luego mensajes de su hijo. "Hay matiz entre ambos", comenzó diciendo el asesor presidencial.

"El primero creo que está equivocado. No estamos en el tiempo donde Néstor Kirchner dice lo que dice del Fondo, a lo cual suscribimos todos. Cuando dio ese discurso, al lado estaba Alberto Fernández, que comparte lo que dijo", aseguró.

Entonces, pidió tener en cuenta el "contexto" de los escenarios y señaló que el ex gobernador de Santa Cruz firmó el trato, en momentos en que vencía el acuerdo stand by del ex mandatario Eduardo Duhalde y cuando acordó un superávit primario de 3%. "El problema es que no estamos en ese tiempo, por eso creo que están equivocados", insistió.

"Estamos en 2003"

"Nosotros firmamos un déficit primario de 2 puntos y medio, no es lo mismo el año que empieza a cursar la Argentina", continuó Olmos. "Si lo queremos comparar, lo tenemos que hacer con respecto al 2003 no cuando canceló", sostuvo.

Al mismo, el abogado describió que si el actual jefe de Estado quisiera tomar la misma decisión, "no tendríamos los dólares para hacerlo". "No podemos usar nuestras reservas, porque nos dejaron sin ellas", subrayó.

"Ese video rescata las palabras de Néstor cuando cancela la deuda y no estamos en esa situación. Estamos en el 2003, que fue cuando tuvo que sentarse a dialogar con el Fondo", indicó.

Por último, manifestó que el segundo video, que muestra los mensajes del diputado oficialista Máximo Kirchner, "le parecen bien" las críticas del ex jefe de bancada del Frente de Todos al FMI y la deuda tomada por la administración de Mauricio Macri en 2018. "Es el líder de una agrupación, con una consideración política que viene repitiendo desde 2015 y dice lo que piensa".

Los videos publicados por La Cámpora

En el primer video, con grandes letras blancas sobre fondo negro, van mostrando partes textuales del discurso de Néstor Kirchner en 2005, en el que recuerda "no recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos".

El segundo, comienza con un montaje y distintas declaraciones de funcionarios de Juntos por el Cambio, el propio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que da paso a las palabras del hijo de Cristina Kirchner.

Ambos fueron difundidos casi al mismo tiempo que el Gobierno nacional daba las puntadas finales a la negociación con el organismo presidido por Kristalina Georgieva.

