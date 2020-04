Axel Kicillof: "Conceptualmente estoy de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la situación económica de la provincia frente a la pandemia de coronavirus, y, consultado sobre la posibilidad de imponer un impuesto a las grandes fortunas, dijo que está de acuerdo aunque considera que varios aspectos del proyecto deberían analizarse en detalle.

“Conceptualmente estoy de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas. No conozco el proyecto, pero cuando uno ve situaciones de esta magnitud creo que el aporte tiene que ser proporcional. Los que tienen, tienen que ayudar a los que menos tienen", opinó el mandatario en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.

Para Kicillof, "el que más tiene tiene que ser solidario". Si bien aclaró que se deben analizar en detalle varios puntos de la iniciativa, como por ejemplo qué se considera “grandes fortunas”, resaltó que lo primero que hay que apelar es a la solidaridad. "El que tiene un poco más y puede hacerlo, obviamente que tiene que hacerlo", dijo. En ese sentido, el gobernador aseguró además que "a diario recibe llamados de empresarios que quieren colaborar y donar".

Sobre la posibilidad de "administrar" las cuarentenas de algunos municipios a pedido de los intendentes, Kicillof sostuvo: “Estoy haciendo una ronda de consultas que incluye a intendentes del Gran Buenos Aires, estuve reunido con intendentes de la oposición del conurbano y del interior. En la provincia son 135 municipios distintos. Es importante escuchar a todos, estamos recibiendo propuestas de cada uno de los intendentes y viendo cada una de las realidades”, explicó.

El gobernador expuso que la provincia tiene una situación diferencial entre el AMBA y las zonas del interior. "Hay 58 municipios exactamente de la Provincia con 0 casos. Tomé al pie de la letra las indicaciones del Presidente de la Nación, tratamos de no ‘cortarnos solos’ por decirlo así como provincia. El presidente dijo que la cuarentena puede tener elementos diferenciales”, sostuvo.

Independientemente de la posibilidad de administrar algunos cambios por municipios, Kicillof dejó en claro que para los que están en riesgo de vida habrá incluso una cuarentena “mucho más rígida”. “La vida se la están jugando los que tienen más de 70 y de 80. Vamos a tener que poner protocolos muy duros”, dijo.

Respecto del uso obligatorio de tapabocas, el gobernador provincial sostuvo que lo planteó “muy tempranamente” a nivel provincial, aunque destacó que no quiso tomar la medida “muy intempestivamente” sin acordar con el gobierno nacional.

“Hoy tengo una junta con expertos, y después lo acordare con Alberto Fernández. No voy a tomar medidas sin consultar con el gobierno nacional. Con el tapabocas estamos más seguros los que no estamos contagiados”, expresó. Y agregó: "Quiero prohibir el uso de barbijos médicos o quirúrgicos como el N95 para el ciudadano común. No quiero que todo el mundo salga a comprar a la farmacia algo que vamos a necesitar para el personal de salud".

Consultado por la situación económica actual, consideró que este contexto “no tiene precedente”. “No es ni una guerra, ni la crisis del 30. Esto es todo nuevo. En una guerra necesitás más producción, acá se redujo la demanda, se cerraron los sectores económicos. Las economías mundiales responden con medidas de gasto público”, analizó. Y agregó: “Hay que cuidar que toda la sociedad tenga lo mínimo, la alimentación. Tiene que haber una garantía estatal”.

A.G./MC