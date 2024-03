Cómo es la UMSA, la universidad de Cúneo Libarona que gana poder en su Ministerio

Con el objetivo de avanzar en la reforma del Código Penal, el Gobierno de Javier Milei conformó una comisión compuesta por académicos y reconocidos juristas del Poder Judicial. Un dato que sobresale es que seis de los 11 integrantes forman parte del cuerpo docente de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), donde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así lo pudo comprobar PREFIL a partir del listado de docentes disponible en la web universitaria.

En dos resoluciones, el Gobierno publicó el listado de los miembros. Son la jueza federal María Eugenia Capuchetti; el presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky (que fue parte de una comisión con el mismo objetivo que impulsó Mauricio Macri); María Valeria Onetto; Mercedes Rodríguez Goyena; Julio César Báez; Ricardo Ángel Basílico; Jorge Buompadre; Carlos Alberto Manfroni; Horacio Jaime Romero Villanueva, y Fernando Oscar Soto, además del propio ministro de Justicia.

La Comisión para la Reforma del Código Penal fue formalizada por la administración libertaria a finales de febrero, por medio de la Resolución 25/2024 que firmó Cúneo Libarona. Entre los miembros hay quienes reconocen que su convocatoria puede haber sido influida por su relación laboral con la UMSA. Capuchetti, Goyena, Báez, Basílico, Villanueva y Cúneo Libarona son los integrantes de la comisión que forman parte del cuerpo docente de la mencionada casa de estudios.

Varios de ellos tienen coincidencias acerca de la necesidad de reformar un Código que data de 1921 y que a lo largo de la historia ha tenido cientos de "parches" y decenas de intentos de reforma que no tuvieron mayor avance, a diferencia del "Código Borinsky", que fue presentado en 2019 en el Senado y, pese a que no fue tratado, no tiene plazo de caducidad parlamentaria.

Hay quienes se enteraron de que eran parte de la Comisión gracias al Boletín Oficial, después de sondeos previos. Consultados por PERFIL sostienen en que es necesaria una reforma, tienen en mente sus lineamientos, pero todavía no se animan a verter consideraciones, al menos hasta que no comience a rodar el proceso. "Hay que construir sobre lo que hay", dijo una de las integrantes.

Cómo es la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)

La UMSA es una universidad privada, cuya sede central se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La casa de estudios fue fundada el 5 de noviembre de 1956, en virtud del decreto-ley 6.403/55, por iniciativa del Dr. Guillermo Garbarini Islas como universidad laica privada.

El 10 de julio de 1961, la UMSA obtuvo la declaración oficial por el decreto del PEN N°5799, autorizándola a funcionar dentro del régimen de Ley N°14.557. A raíz de ese reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, la institución comenzó a tener la facultad para expedir títulos y diplomas académicos, lo que la convirtió en una de las primeras universidades privadas de Argentina.

"Desde hace 60 años la Universidad del Museo Social Argentino forma profesionales con una visión humanística, comprometidos con el bien común y capacitados para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad", se lee en las redes sociales de la casa de estudios.

En sus comienzos, la universidad contó con las Facultades de Servicio Social y la de Eugenesia Integral y Humanismo. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual Cúneo Libarona es decano, comenzó a funcionar en 1965, mismo año que se creó la carrera de Abogacía. Al respecto, el ministro es egresado de abogado y procurador en dicha casa de estudios.

Actualmente, la UMSA cuenta con cinco facultades: Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Lenguas Modernas y Artes. En la facultad donde Cúneo Libarona es decano, la oferta académica contempla las carreras de Abogacía, Licenciatura en Trabajo Social, Martillero público y corredor de comercio, y Licenciatura en Periodismo.

Sumado a esto, Cúneo Libarona es el Director de la Especialización en Derecho Procesal Penal, donde Báez y Villanueva (ambos parte de la Comisión para reformar el Código Penal) lo "secundan" en su calidad de co-directores. Además del ministro, Báez y Villanueva, el cuerpo docente de dicha especialización está conformado Capuchetti, Basílico y Goyena, también integrantes de la Comisión.

"[En la especialización, tenemos] Un plantel docente de primera línea, donde recorremos todo el camino del Derecho Procesal, dos años con una aprobación de la CONEAU por seis años más, que nos brinda la posibilidad al concluir el curso con el trabajo integrador de poder tener un alto promedio y puntaje, que les va a quedar en el currículum y el día de mañana va a facilitar su concurso para cargos en el Poder Judicial. Sin dudas es una experiencia única", expresó Cúneo Libarona en el video promocional.

Asimismo, en el marco de dicha especialización, el funcionario participó este miércoles junto a Báez y Basílico de una jornada sobre juicios por jurados. "Yo creo que el modelo penal, en general, tiene que modificarse en materia procesal y del Código Penal. En material procesal con la urgente implementación del sistema acusatorio, que ya es una ley vigente y estamos trabajando en eso. Incluso acá hay varios integrantes y colaboradores en esto", manifestó el ministro en dicha disertación.

