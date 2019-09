Creadores del #Sivosquerés: "La alegría ya no será el slogan de un gobierno cínico"

Los hitazos cumbieros suelen aparecer cerca del verano. Pero este 2019 fue la excepción. Nacido a partir de una letra del grupo de cumbia queer Sudor Marika y populuarizado luego de un videoclip en el que participaron decenas de personas, el #SiVosQuerés se transformó en el himno de quienes se ilusionan con que Matías Lammens pueda derrotar a Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por ser jefe de Gobierno.

Este tema cumbiero, cuyo estribillo es "Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Larreta también", levantó polvareda hace algunos días, cuando al finalizar un recital del artista brasilero Caetano Veloso una parte del público se fue cantando estas estrofas. Previamente, Caetano había pedido la libertad del expresidente brasilero Lula.

Y los creadores del #SiVosQuerés hablaron acerca del fenómeno y profundizaron en su visión política. Y lo hicieron utilizando el lenguaje inclusivo: "Una música que expresa un deseo y se te mete en el cuerpo, se tararea, se baila, alegra el modo de caminar por la calle, de hacer los trabajos cotidianos. Una letra que prendió y te invita a ir por más porque el protagonismo no es de los candidatos nada más: es de lo que vos querés. Esta irrupción sencilla, apropiable por todes, provocadora por lo que abre cuando empuja el techo de lo posible es desconcertante para algunes. Irrita y desespera al oficialismo. ¿Quiénes son? ¡Que se callen! ¡Nos invaden! ¡Ensucian el arte!".

Por otra parte, los artistas señalaron: "Algo de eso se vio estos días en las redes, cuando después de un recital de Caetano Veloso un torbellino de tuits y alocuciones mediáticas fueron transformando la inquietud en acusación: cantar un tema que se ha vuelto popular, hacer que otres escuchen ese pegadizo estribillo con contenido político sería un gesto autoritario. Como si denunciaran una mancha venenosa: si estoy al lado del que canta me contagia, ¡aunque no sea obligatorio cantar!"

Asimismo, en el comunicado, este colectivo antimacrista se refirió a su blanco preferido: Rodríguez Larreta. "#SiVosQueres es una red que hace pocas semanas comenzamos a tejer una o dos decenas de personas, y cuyos límites hoy ya no podemos precisar. Nos reunimos a partir de las ganas de abrir espacios de intervención que rompan con la asfixia de los discursos pre establecidos. Tuvimos (tenemos) una intuición política: aquello que en la superficie de las pantallas se presentaba como algo dado, que Horacio Rodríguez Larreta resultaba imbatible, era en realidad un montaje comunicacional cuidadosamente ensamblado por el presupuesto del Estado. Ese consenso parece abarcar también a la mayoría del sistema político, al punto que el candidato porteño opositor más votado en los pasados comicios de 2015, se transfiguró y ahora integra las listas del oficialismo".

Los #SiVosQuerés fueron un poco más allá del jefe de Gobierno porteño en sus críticas y se metieron con uno de los leitmotivs del PRO: "La alegría ya no será el slogan cínico de un mal gobierno; la alegría vuelve a ser del pueblo. Semejante recuperación de soberanía contiene un mandato primordial, referido al espacio público".

"Queremos compartir lo que sentimos en las plazas y peatonales, en los parques y balcones, porque celebramos el fin de un gobierno que arruinó nuestro presente y nos quiso expropiar el porvenir", afirmaron además.

En tanto, buscaron colocarse por encima de la principal antinomia de los últimos años: "No buscamos confrontar sino crear otros vínculos. La grieta es el fármaco que diseñaron para convencernos de que hay que firmar cheques en blanco. Lo que queremos es que la política vuelva a las manos de quienes vivimos en la Ciudad. Y brindar porque, sencillamente, #LarretaYaFue y el mal gobierno también".

El video creado por el colectivo #SiVosQuerés

"Queremos vivir la Ciudad y no apenas circular por ella. Para nosotrxs vivir es producir el mundo y no solo consumir mercancías. Es disponer de un espacio digno para habitar y no dejar el pellejo en un alquiler o en un crédito usurario. Es contar con la garantía de una educación igualitaria y no correr una competencia meritocrática por existir. Dedicar más tiempo y atención a las redes de cuidado mutuo, a sostenernos en nuestras fragilidades, inventar las familias que deseamos y dejar de considerar normal que las personas duerman en la calle, o que la vejez y la locura deban ser encerradas", sentenciaron.

