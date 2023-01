"Cristina 2023" y militancia digital: Sandra Mendoza bajó el perfil pero no dejó la política chaqueña

Sandra Mendoza dejó de ser diputada nacional en 2017. A partir de ese momento se alejó de la opinión pública en la Ciudad de Buenos Aires pero nunca dejó de hacer política en su provincia, Chaco. La exesposa del gobernador Jorge Capitanich participa de actos y aprovecha las redes sociales para hacer "militancia digital". Allí, a través de Instagram milita por "Cristina 2023", pide auxilio por el aumento de precios y no oculta su simpatía por la continuidad en el cargo de gobernador de su expareja.



El posteo más fuerte llegó en septiembre del año pasado. "Cristina 2023 y san se acabó. Voten lo que quieran chiques", apuntó. En los comentarios no dejó dudas: "A Cristina no le gusta que le digan la Jefa, si conductora. Es mi conductora". De esta manera la exministra de Salud de Chaco manifestó que apuesta por el regreso a la presidencia de Cristina. Sandra también se fotografió con la militancia durante un acto para promocionar una nueva candidatura en Chaco de Capitanich: "Coqui 2023", fue la firma. Justamente el gobernador confirmó que irá por la reelección a PERFIL.

En sus redes muestra fotos con la senadora Juliana Di Tullio y también de su vida privada con las dos hijas que tuvo con Capitanich: Guillermina y Jorgelina. La primera de ellas también se metió en política al punto tal que maneja los medios públicos de la provincia desde septiembre del año pasado. Un dirigente peronista que acompaña a "Coqui" hace más de una década reconoció a este medio que la joven "tiene la pasta del padre y seguramente aspire a mucho más". Por las dudas comenzó con los medios, una obsesión de Capitanich cuando era Jefe de gabinete del segundo gobierno K.



A pesar de la intensidad en las redes, periodistas y legisladores oficialistas dijeron a PERFIL que Sandra Mendoza no parece estar detrás de un nuevo cargo político con visibilidad como fue la diputación. "Está alejada de la rosca más intensa. Fueron muchos años de exposición y escándalos. Los periodistas acá creemos que hasta fue un acuerdo con Capitanich para frenar. Hubo un momento en el cual ella estaba todos los días en los principales portales del país por cuestiones de la vida privada", acotó un colega chaqueño.

El análisis tiene sustento. En febrero del 2009, por ejemplo, Mendoza, siendo ministra de Salud, discutió con su ahora exmarido, tomó su camioneta 4x4 y destrozó la Casa de Gobierno y varios autos oficiales. A bordo de una Toyota Hilux avanzó a los gritos y atacó una pared del área de movilidad que finalmente tiró abajo, y dejó al menos seis vehículos de la gobernación destrozados.

RI / MCP