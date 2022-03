De Mendiguren cruzó a Javier Milei por querer dolarizar la economía: "Es entregar la soberanía del país"

En medio de la escalada inflacionaria de las últimas semanas, José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) cruzó al diputado libertario Javier Milei tras asegurar que dolarizar la economía sería la mejor solución para combatir la suba de precios.

"Es una locura dolarizar la economía, es entregar la soberanía del país", expresó el ex presidente de la Unión Industrial Argentina en declaraciones a Argenzuela, conducido por Jorge Rial en Radio 10. "Yo respeto la opinión de todos, pero hay ciertas personas que no han ni manejado el consorcio de su departamento", añadió.

Javier Milei: "Alberto y Cristina están haciendo todo para que haya una crisis política"

"Ya se ha hecho un intento con las empresas privatizadas", continuó de Mendiguren. "En términos prácticos usted delega las herramientas de la política económica: usted no tiene más política monetaria, ni fiscal y pasamos a ser un suburbio de los Estados Unidos", precisó, al mismo tiempo que cuestionó los ejemplos de estados como Ecuador, Panamá y Micronesia y sostuvo que son muy diferentes al caso argentino.

Por otro lado, el ex legislador señaló que Milei pertenece al "club del Power Point" y criticó al también diputado Ricardo López Murphy y al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. "López Murphy se preparó 14 años para asumir un cargo y solamente duró catorce días; Dujovne tomaba whisky con (Carlos) Pagni y solucionaba los problemas del país y cuando le tocó le explotó la botonera. Una cosa es la teoría y otra cosa es hacerlo", aseguró.

El diputado nacional Javier Milei, hablando en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Además, afirmó que las peleas políticas "siempre influyen en la economía de un país" y destacó que "Argentina tiene una capacidad de emprendedurismo increíble" a través de las empresas del campo, la industria y los servicios para salir adelante.

"Las ideas de Milei no se dan sólo acá, se dan en el mundo, y no creo que la gente tome en serio ese tipo de discursos, creo que es la bronca generalizada contra la política que no ha sabido resolver los problemas", declaró.

La "guerra" contra la inflación

En otro tramo de la entrevista, el presidente del BICE, que fue ministro de Producción durante el gobierno de Eduardo Duhalde, manifestó: "Cuando empezamos a crecer en el 2002 nos dijeron que era el rebote del gato muerto, y crecimos durante once años".

El presidente Alberto Fernández durante el anuncio de medidas para reducir la inflación.

"La inflación es un cáncer, si no hacemos algo, no lo vamos a poder resolver, pero tenemos que tener un buen diagnóstico", agregó, mientras que recordó que la crisis a nivel internacional también está afectando la economía de las potencias. "Estados Unidos cuadruplicó su inflación, es un fenómeno mundial", dijo.

En tanto, cargó contra la coalición de Juntos por el Cambio y afirmó que la oposición no está capacitada para hablar de inflación "porque nos dejaron el 54%, la mayor de todos los años", sin un conflicto bélico de por medio y sin la pandemia de coronavirus.

Por último, subrayó que la economía argentina fue la que "más creció en la región" y diferenció el desarrollo de "la Argentina de las provincias", que sigue en aumento. "Tenemos todo para crecer y salir adelante pero con grieta no se puede salir", concluyó.

FP/fl