Diego Lagomarsino: "Tengo los huevos al plato, aparece el pan a $100 y revive Nisman"

Diego Lagomarsino cuestionó este jueves 6 de junio la nota del diario Clarín sobre los múltiples llamados que cruzaron la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, la noche que murió Alberto Nisman. "Tengo los huevos al plato", expresó el técnico informático, investigado en la causa por el fallecimiento del fiscal federal con el que trabajaba. Además, relacionó el reflote del caso con la crisis económica que enfrenta el Gobierno e insistió en que la muerte del fiscal de la causa AMIA se trató de un "suicidio".

"Estoy soportando las tapas de un diario que dicen cualquier pelotudez. Tengo los huevos al plato", proclamó el exempleado de la UFI-AMIA en la entrevista con FutuRock, en referencia a la nota que publicó este miércoles 5 de junio el diario Clarín. Según el artículo, el lunes 19 de enero de 2015 a las 0.36 -dos horas y media después de que hallaran muerto al fiscal en su departamento de Puerto Madero- comenzaron las "frenéticas" llamadas entre Berni y CFK, que terminaron a las 16.07, lo que supondría un operativo de "encubrimiento".

"Lo de Berni no suma nada. Berni declara en febrero de 2015 y dice que habló con Cristina. Es lógico que el secretario de Seguridad hable con la presidenta por una situación así. Lo ilógico sería que no hable o que hable antes", agregó. Consultado por la supuesta estrategia del Gobierno en reflotar el caso Nisman por la crisis política y económica respondió: "Al principio no lo creía, pero ayer aparece el pan a 100 pesos y revive Nisman. Ya es muy burdo".

Berni respondió sobre las llamadas a Cristina Kirchner por la muerte de Nisman: "Es una operación"

Sobre su situación judicial, Lagomarsino relató que "sigue con tobillera", con la restricción "de no poder moverme a más de 100 kilómetros de mi casa, no poder estar más de 24 horas fuera de mi domicilio". "Es una mierda vivir así, porque si yo hubiera tenido algo que ver con el plan que dice (el juez Julián) Ercolini me la bancaría, pero no tengo nada que ver y lo saben. Y también saben que Alberto se suicidó y no lo dicen. Saben que no hay pruebas de asesinato", lamentó.

"Es insostenible, podes mentir un tiempo pero cuando la tapa de Clarín habla de una resolución del año pasado o dicen 'Berni habló con el carnicero a la mañana para pedir un kilo de asado', dejemonos de joder. Investigan la periferia de algo que no saben qué pasó", agregó el informático.

Lagomarsino enfrenta la causa que lleva adelante el juez federal Ercolini, quien sostiene, junto con el fiscal Eduardo Taiano y la Cámara Federal, que Nisman fue asesinado en el 18 de enero de 2015 en el baño del departamento de Puerto Madero que alquilaba en la torre Le Parc. Para la Justicia, el exempleado de la UFI-AMIA fue quien llevó el arma homicida y así formó parte de un plan criminal.

DR/FF