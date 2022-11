Diego Santilli: “La interna de JxC es un espectáculo bochornoso”

—¿Vas a ser candidato a gobernador o parte de una negociación?

—Yo asumí un compromiso con los bonaerenses de transformar la Provincia y voy a competir en las primarias del año que viene. Estoy decidido a representar a los bonaerenses después de una elección donde ganamos y llevar adelante lo que para mí le falta a la provincia de Buenos Aires: una transformación estructural y contundente. Devolverles la paz a los bonaerenses, tener un modelo productivo respetando sus regiones.

—¿Te imaginás unas PASO con candidatos del PRO?

—Puede haber unas PASO entre partidos, combinada y puede haber distintas opciones. Es la sociedad la que debe decidir, como el año pasado.

—¿Te gustaría un o una vice de la UCR?

—Tengo un respeto y una valoración absoluta por el radicalismo, por sus intendentes y su partido. Juntos pudimos ganarle al kirchnerismo. Pero también si hay una competencia, puedo llevar a alguien del PRO. Puede ser un intendente. De hecho, los intendentes tienen que ser parte del próximo gobierno de la Provincia. Han transformado sus municipios. Más allá de eso, creo que hay que ampliar la coalición. Se gana por un voto. Hay que armar unas gran PASO de la oposición donde esté la Coalición Cívica, el radicalismo, el PRO, el espacio Pichetto y si pudiéramos competir con otro más, mejor.

—¿Te referís a Espert?

—Sí y a los celestes. A mí me gustaría que José Luis, que se lanzó, tiene una candidatura, y valoro mucho su trabajo económico y lo leo, se sume. También a Cynthia Hotton. La oposición tiene que tener unas gran PASO.

—¿Incluís a Randazzo?

—(Piensa) Hay que ver, no hablé con el flaco en los últimos meses. Es un dirigente interesante. No se trata de nombres, sino de una visión de Provincia, y cuyo objetivo es terminar con un kirchnerismo que se ha apropiado de Buenos Aires y lo ha hecho su botín. Donde en vez de designar enfermeros y médicos designan militantes. No va más esto: necesitamos un cambio fuerte.

— ¿O sea que creés que se les puede ganar a Kicillof y al PJ unido en 2023?

—Yo voy a ganarle a Kicillof el año que viene. Hay una visión anacrónica que ha empeorado todos los problemas de los bonaerenses, desde la educación, donde no hay oportunidades futuras, la inseguridad creció y te matan hasta por la ruta, una cosa disparatada. El transporte público no llega al fondo de los barrios. ¿Dónde está el Estado? Hay una forma de cooptación de una provincia como refugio de un sistema político.

—Tras el episodio de Bullrich y Felipe Miguel, ¿cómo ves las internas que se manifestaron en Juntos por el Cambio?

—Estamos dando un espectáculo bochornoso. Yo no estoy dispuesto a opinar sobre las internas en los medios. No voy a alentar las divisiones, las chicanas, las peleas. Mi único objetivo es que le ganemos al kirchnerismo y estemos preparados para gobernar. Los argentinos nos quieren ver trabajando en una propuesta de desarrollo, de transformación, y no peleándonos entre nosotros. Si nos peleamos entre nosotros, nos devoran los de afuera. Nuestras diferencias se van a dirimir en las PASO, compitiendo. Con PASO o sin PASO, con interna abierta, con el mecanismo institucional que consensuemos, es la sociedad la que va a elegir con su voto quién quiere que lo represente frente al kirchnerismo. No hay que ser ansiosos, falta mucho aún.

—¿Cómo está tu relación hoy con Macri?

—Es buena. El otro día lo vi en la cena de Margarita Barrientos.

—¿No creés que anima a otros candidatos como Ritondo, Grindetti e Iguacel?

—Hay muchos candidatos. JxC logró algo distinto: en 2015 no teníamos muchos candidatos y hoy sí. Ese crecimiento lo tiene que dirimir la sociedad. Tiene que haber un liderazgo colectivo.

—¿Macri será candidato?

—Tiene todo el derecho del mundo a jugar, es una decisión de él.

—¿Quién es tu candidato en la Ciudad?

—Hay un gobernador que gobierna un distrito. No podemos tener hoy esta discusión. Hay muchos haciendo un muy buen trabajo. El año que viene vamos a definir los candidatos. Soledad (Acuña) hace un buen laburo, Fernán (Quirós) aún no expresó su vocación. La sociedad está viviendo una situación difícil para que estemos viendo quién está con quién.

—¿Cómo estás viendo a Patricia Bullrich?

—Es una mujer del PRO con vocación y hay que competir con ella. El liderazgo no debe descalificar, tenemos que competir sin descalificar. Hay que liderar dentro y fuera del PRO la coalición que quiere llegar al gobierno. Creo en un proyecto colectivo y no individual. Uno no puede ser a costa del otro. Eso no va.

—¿Por qué Larreta es tu candidato a presidente?

—Horacio tiene el liderazgo para transformar la Argentina, porque ha transformado la Ciudad, ha mejorado la seguridad, consolidó un camino en salud y educación. Porque ha tenido los cojones que hay que tener para enfrentar al Gobierno cuando lo denunciaron penalmente por sostener la apertura de las escuelas. Porque ha tenido la templanza de bancarse que le quiten ilegalmente $ 100 mil millones de coparticipación. Y eso le da un valor muy importante.

Espert se lanzó en Provincia

El diputado nacional de Avanza Libertad presentó ayer su programa de gobierno para la provincia de Buenos Aires.

En un acto organizado en la Ciudad, que lo tuvo como único orador, esbozó los principales lineamientos de lo que sería su administración y fue crítico con Axel Kicillof.

El evento se realizó en Groove, la discoteca ubicada en avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, y contó con dirigentes cercanos al economista y militantes que lo acompañaron con cánticos.