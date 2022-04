Fidanza: Cristina Kirchner "no quiere perder" pero sabe que "no le alcanza para ganar las elecciones"

El analista político Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía, se refirió a la situación electoral del gobierno de cara a los comicios de 2023 y analizó la imagen de los principales dirigentes políticos. En ese sentido, señaló que la aprobación de la gestión del gobierno de Alberto Fernández "es del 40%" y que la vicepresidenta Cristina Kirchner "sabe que hoy no gana las elecciones".

“Está claro que la jugada de dividir el bloque en el Senado tiene que ver con conseguir un miembro en el Consejo de la Magistratura", comenzó diciendo el sociólogo en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN (CNN Radio). "Pero el sello de Unidad Ciudadana podría ser el anticipo de una división del oficialismo, que arrojaría un escenario con cinco fuerzas”, remarcó.

Cristina Kirchner relanza su guerra contra Clarín y Magnetto: "Esta semana Héctor no estuvo muy creativo"

Sobre esta línea, Fidanza afirmó que en el sector más cercano a Cristina Kirchner "creen que en estas condiciones se pierden las elecciones”. Y añadió: “Cuando segmentamos al electorado, sigue teniendo la base electoral más firme. Ella sabe que hoy no alcanza para ganar en los comicios, pero podría preservarse y retomar un discurso con menos compromiso”.

"No creo que Cristina Kirchner sea precandidata a presidenta", declaró al ser consultado sobre esa posibilidad. "Ella no quiere perder pero el camporismo y la ex presidenta no parecieran tener un candidato", agregó.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"No se puede descartar a Cristina como senadora"

"Una Cristina que podría perder las elecciones en 2023, con una fuerza que sin embargo reivindica su programa, con un repliegue geográfico a la provincia de Buenos Aires y una eventual candidatura de ella a senadora, es un escenario que no podemos descartar", manifestó el analista político.

“Si Alberto tiene un proyecto de reelección, como es lógico porque es el presidente, ya es un principio de conflicto interno”, opinó al mismo tiempo que consideró que hay que esperar a ver cómo evoluciona el crecimiento económico.

En ese sentido, precisó que ante la posibilidad de que el gobierno se divida, se daría un "nuevo formato" de las diferentes alternativas para el próximo año: “Juntos por el Cambio, las dos posibles opciones del gobierno, los libertarios y la izquierda tradicional".

Eduardo Fidanza.

CFK apunta al Consejo aunque no avala los movimientos por los cambios en la Corte

El "fenómeno" Javier Milei

En otro tramo de la entrevista, el director de Poliarquía analizó las chances del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien ya ha expresado su deseo de ser presidente. "Ha tenido un crecimiento importante que lo puede constituir en una tercera fuerza, por ahora lo que se ve es que hay una cuña abierta entre las dos grandes coaliciones", dijo.

Aunque no afirmó definitivamente que el economista liberal pueda estar al pie de las dos grandes fuerzas, resaltó un dato "cualitativo": "Milei se metió en la vida cotidiana de los argentinos, la gente habla de él".

"La gente no habla de lo político, sino de las dificultades que tiene; pero las encuestas no hablan que Milei esté en el mismo nivel político y electoral de las dos coaliciones. Si sigue así se va a fortalecer", concluyó.

ds