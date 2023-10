El dilema de la economía preelectoral es stockear alimentos o comprar dólares

Adelantar gastos, comprar alimentos, ropa, o, en el mejor de los casos, adquirir dólares y hacer un plazo fijo son algunas de las estrategias que los que tienen la suerte de contar con pesos extras a fin de mes deciden implementar frente a un panorama poselectoral y económico incierto. Economistas explicaron a PERFIL cuáles son las opciones más recomendables para intentar sostener el valor de los ahorros hasta el 23 de octubre. Pero también advirtieron: en este momento ninguna inversión tiene el éxito garantizado.

Las opciones “dependen del tipo de ahorrista que seas”, explicó a este medio Christian Buteler, analista financiero e inversor. “Un ahorrista conservador que decide entre plazo fijo y dólar puede comprar en el MEP libremente a mejor precio, u optar por un plazo fijo UVA, que te cubre contra la inflación”. El problema de esta alternativa, prosiguió, es que “tenés que dejar el dinero durante 90 días y eso, en este contexto, es un problema”.

En el mismo sentido, el economista Matías De Luca aseguró a PERFIL: “Ante la incertidumbre que venimos navegando y las escaladas que está pegando el dólar, resulta difícil ganarle a eso con una tasa fija”.

Para De Luca, en el contexto económico argentino, “al ahorrista minorista le conviene un plazo fijo UVA”. Sin embargo, esto tampoco garantiza que el rendimiento “empate o supere a la variación del dólar paralelo”, detalló.

“La política que hemos adoptado en casa es no quedarnos con pesos, en lo posible comprar dólares, tener un plazo fijo o simplemente aprovechar las ganancias diarias en billeteras virtuales”, comentó a este medio Jamilla Lacorte (44) que es trabajadora autónoma y vive con su esposo.

“Si existe la necesidad de algún bien, priorizamos la compra en cuotas, y con respecto a las vacaciones, también encontramos la vuelta para cuotificarlas”, agregó.

“El argentino ya ha aprendido de experiencias anteriores y suele adelantar consumo”, opinó Buteler. “Quien tiene que comprar un electrodoméstico probablemente también lo haga antes de las elecciones, ante el temor de que los precios se disparen”.

De Luca agregó que, si hay un gasto fuerte previsto “conviene hacerlo ahora”.

Sin embargo, algunos consumidores prefieren ser precavidos frente a lo que pueda suceder después del 22 de octubre. “Si bien tengo algunos ahorros, trato de no gastarlos hasta que pasen las elecciones, y de no hacer grandes inversiones”, afirmó Paola Ponce (44) que es abogada y vive con su esposo. “Respecto de adquirir cosas grandes, no me alcanza el sueldo para especular con eso, por lo que decidimos comprar ropa y aprovecharemos para hacer algún pedido en el supermercado”. Según la consultora Focus Market, los alimentos aumentaron un 12,8% en promedio en septiembre, y las proyecciones privadas prevén una cifra similar en octubre.

Por la inflación y por el temor a lo que pueda pasar, algunos empezaron, desde hace semanas, a comprar los regalos para el Día de la Madre, que se celebra el 15 de octubre. Fabiana Andán trabaja en una perfumería y comentó que este año la gente empezó a buscar opciones antes de lo habitual. No solamente por la cercanía de las elecciones, sino también por la constante suba del dólar blue. “Los que pueden, incluso, compran perfumes importados que se cotizan en dólares”, aseguró Andán. “Muchos dicen: ‘Vamos a comprar ahora, porque después de las elecciones no sabemos”’. Preservar el valor del peso en perfumes importados puede costar desde $ 40 mil en adelante.

Liliana Montero (67) es jubilada y cobra la pensión de su marido. Como vive sola y no tiene tantos gastos, en la medida de lo posible, intenta “conservar el valor de lo que tiene en dólares”.

La misma recomendación hace, ante la consulta de PERFIL, la economista Elena Alonso. “Hoy, para resguardar los pesos, no hay que estar en pesos”. Alonso recomienda “tener inversiones que estén atadas al movimiento del tipo de cambio o tener dólares hasta que pase esta turbulencia”.

Entre las opciones recomienda los Cedear, “que son certificados de depósito en Argentina, que replican el valor de una acción del exterior”. Según la economista, tienen dos ventajas: “Te salís del riesgo argentino, porque comprás una parte de una empresa del exterior, y por otro lado su precio en pesos está atado al valor del dólar contado con liquidación, que hoy es el tipo de cambio más alto que el blue”. Pero, al elegir este tipo de opción, “hay que tener en cuenta que son de renta variable, es decir que pueden tener más volatilidad que un bono”.

Por otro lado, agregó, una opción para no tener bonos soberanos son las obligaciones no negociables. Se trata de “bonos de deuda que emiten empresas públicas o privadas y que pagan periódicamente intereses y van devolviendo capital, y que pueden ser en pesos atadas al dólar o en dólares”.

La economista concluyó que “lo importante es el concepto de estar atados al dólar y saber que hay otras alternativas también”.

Según De Luca, el comportamiento de los consumidores no solamente está relacionado con lo que sucede en esta elección en particular, sino a una costumbre histórica de los argentinos: “La dolarización previa a una elección ya es un rasgo casi cultural”, sintetizó.