El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo, y ya nombró su reemplazante: quién es

A través del Decreto N° 1150/2026, que se publicó la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de la abogada Claudia Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y nombró a su sucesor.

Qué dice el Decreto 1150/2026

El texto comienza diciendo que se acepta “a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por la abogada Claudia Silvana TESTA al cargo de Subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO”.

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También informa que se acepta, ese mismo día, “la renuncia presentada por el abogado Mariano Mauro SARTORIS al cargo de Subsecretario Legal de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO”.

A continuación, se informa que, “a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de Subsecretario de Relaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al abogado Mariano Mauro SARTORIS”.

El rechazo de Milei a una serie de reclamos de empleados de Capital Humano

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el pasado 2 de septiembre, el presidente Javier Milei rechazó 9 nuevos recursos administrativos de trabajadores del Ministerio de Capital Humano afectados por pases a disponibilidad. Estas decisiones se formalizaron a través de los decretos 849, 850, 851 y 854 a 859/2026, publicados en el Boletín Oficial.

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Los planteos ponían en duda decisiones tomadas como resultado de la supresión o reestructuración de áreas y programas de la cartera nacional.

El Poder Ejecutivo no aceptó los argumentos presentados por los empleados y ratificó las decisiones administrativas implementadas durante el proceso de reorganización estatal. Estos decretos agotaron la vía administrativa, pero dejaron habilitada la posibilidad de que los agentes vayan a la Justicia dentro de los plazos legales correspondientes.

HM/DCQ