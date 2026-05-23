El Gobierno decidió postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las modificaciones más importantes de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, no comenzará a implementarse en junio, como se había anunciado originalmente.

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El Gobierno le confirmó al portal Infobae que se impuso una postergación y todavía no se estableció una fecha específica para que pueda empezar a aplicarse.

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Reforma Laboral

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

En Canal E, la tributarista Elizabet Piacentini explicó, a finales de febrero de este año, qué es el Fondo de Asistencia Laboral. “El FAR es un régimen muy novedoso, muy nuevo, donde sería como un ahorro que le obligan a hacer a las empresas para tener fondos para el día de mañana pagar las indemnizaciones”, expresó.

Detalló que se trata de un fondo que será manejado por un organismo regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que busca garantizar que los trabajadores cobren su indemnización en tiempo y forma.

Comisión Nacional de Valores

Piacentini explicó que el FAR no es optativo y las compañías deberán pagar mensualmente un porcentaje adicional junto a las cargas sociales. “Es un fondo de asistencia laboral que es obligatorio que lo paguen todas las empresas”, dijo.

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En PERFIL, el abogado laboralista Gastón Ferretti, por su parte, había remarcado que “la mayor fortaleza de este sistema radica en la trazabilidad de los fondos, garantizada por el Artículo 70 de la ley. Al formalizarse el pago de la obligación mensual a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el sistema adquiere una transparencia inédita".

En ese contexto, el letrado explicó que "ARCA actúa como el responsable de la gestión de cobro y cumplimiento, asegurando que los fondos se desvíen correctamente hacia las cuentas administradas”.

ARCA

Y agregó que “esta trazabilidad permite que el cumplimiento del empleador sea auditable en tiempo real, otorgando seguridad jurídica tanto a la empresa (que certifica su cumplimiento) como al trabajador y al sistema, eliminando la incertidumbre sobre la solvencia patronal ante una desvinculación”.